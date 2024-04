iOS 17.5: Mit diesem Update will Apple Stalkern an den Kragen

Zusammenfassung:

Apple will neuen Hinweisen zufolge mit iOS 17.5 für mehr Sicherheit bei Nutzern sorgen, indem es das Risiko für unbemerktes Tracking reduziert. Sollte das neue Feature kommen, könnte es ein besonders wichtiges Update für euch werden.

In der aktuellen Beta-Version von iOS 17.5 hat das Magazin 9to5Mac angeblich innerhalb der "Wo ist?"-App Hinweise gefunden, die auf ein neues "Anti-Stalking"-Feature für das kommende Update hindeuten. Den Informationen zufolge will Apple mit iOS 17.5 die Tracking-Erkennung für AirTag-ähnliches Zubehör deutlich ausbauen.

Aktuell können iPhones in der Nähe befindliche unbekannte AirTags und ähnliche Smart-Tags nur erkennen, wenn sie von Apple stammen oder für das große "Find-My"-Netzwerk von Apple zertifiziert sind (dt.: "Wo ist?"-Netzwerk). iOS 17.5 soll diese Funktion nun auch auf Gegenstand-Tracker ausweiten, die nicht Teil von Apples Netzwerk sind.

Während die kleinen runden Tags eigentlich dafür gedacht waren, verlegte Gegenstände wiederzufinden, werden sie leider auch für das Verfolgen von Personen zweckentfremdet. Sollte Apple die Funktion tatsächlich erweitern, würde das für deutlich mehr Sicherheit sorgen. Samsung, Tile, Eufy und weitere Firmen sollen angeblich Interesse angemeldet haben. Mehr Nutzer könnten so eine Benachrichtigung erhalten, wenn sie unbewusst einen fremden Tracker mit sich führen.

Folgenden Hinweis hat 9To5Mac gefunden:

"This item isn’t certified on the Apple Find My network. You can disable this item and stop it from sharing its location with the owner. To do this, follow the instructions provided on a website by the manufacturer of this item"