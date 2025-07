In diesem Herbst soll die Apple Watch Ultra 3 frischen Wind in die Modellreihe bringen – mit Neuerungen, die besonders Outdoor-Fans und gesundheitsbewusste User ansprechen dürften. Die Uhr könnte endlich ein lohnenswertes Upgrade bekommen. Das sind die drei Top-Features, die erwartet werden.

Apple will mit der Watch Ultra 3 vor allem im Bereich Gesundheit und Konnektivität aufrüsten. Das Portal 9to5Mac hat die größten Features zusammengefasst (via Bloomberg) und klar wird: Die Apple Watch Ultra 3 könnte das größte Upgrade seit Jahren für die erstmalig im Jahr 2022 eingeführte Watch-Variante bedeuten. Mit der Ultra 2 änderte sich zuletzt nämlich nicht viel. Die Gerüchteküche bleibt damit weiterhin auf dem Kurs früherer Gerüchte zur Ultra 3.

Das wohl größte Feature dürfte eine Funktion zur Erkennung von Bluthochdruck sein. Ähnlich wie bei der Schlafapnoe-Erkennung bekommt ihr zwar keine exakten Werte wie systolischen oder diastolischen Druck, aber die Uhr soll euch warnen, wenn sich Anzeichen für Bluthochdruck abzeichnen. Ein klarer Schritt in Richtung präventiver Gesundheitsfunktionen – und ein Feature, das offenbar schon seit Jahren in Arbeit ist.

Das wohl größte Feature dürfte eine Funktion zur Erkennung von Bluthochdruck sein. Ähnlich wie bei der Schlafapnoe-Erkennung bekommt ihr zwar keine exakten Werte wie systolischen oder diastolischen Druck, aber die Uhr soll euch warnen, wenn sich Anzeichen für Bluthochdruck abzeichnen. Ein klarer Schritt in Richtung präventiver Gesundheitsfunktionen – und ein Feature, das offenbar schon seit Jahren in Arbeit ist.

Weiteres Highlight: Satelliten-Nachrichten kommen

Ein weiteres Feature der neuen Ultra-Version ist wohl die Möglichkeit, Nachrichten über Satelliten zu versenden – ganz ohne iPhone in der Nähe. Besonders für alle, die sich gern mal abseits der Zivilisation bewegen, dürfte das ein echter Gamechanger sein. Die Ultra 3 soll dabei auf das Satelliten-Netz von Globalstar zurückgreifen, um auch ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung Kurznachrichten zu ermöglichen.

Ein ähnliches Feature kennen iPhone-Nutzerinnen und Nutzer bereits, aber für die Watch wäre es eine Premiere. In Deutschland ist das iPhone-Feature allerdings bislang nicht verfügbar. Hierzulande könnt ihr derzeit nur Notrufe via Satellit absetzen.

Wichtiges Upgrade: Sparsames 5G hält Einzug

Nicht weniger spannend ist der Wechsel auf 5G. Während bisherige Modelle der Apple Watch Ultra nur mit 4G LTE funken, setzt die Ultra 3 auf das spezielle "5G-Redcap" – eine energieeffizientere Variante des Mobilfunkstandards. Zwar erreicht Redcap nicht ganz die Geschwindigkeiten der iPhone-Modelle mit 5G, dafür bleibt der Akku geschont. Für eine Smartwatch, die unterwegs möglichst unabhängig vom iPhone funktionieren soll, ein logischer und sinnvoller Schritt.

Abgerundet wird das Ganze vermutlich durch ein neues Display und einen frischeren Chip. Immerhin ist die Uhr mittlerweile ein paar Jahre alt. So wäre sie in puncto Leistung wieder auf dem aktuellen Stand. In Summe machen die genannten Neuerungen die Uhr zu einem wirklich lohnenswerten Upgrade seit der ersten Ultra-Variante.

Im September werden wir die neue Uhr dann vermutlich zusammen mit den iPhone-17-Modellen erstmals offiziell sehen. In diesem Monat hält Apple üblicherweise das größte Hardware-Event des Jahres ab.

