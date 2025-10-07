Die besten Smartwatches 2025: 10 Top-Uhren im Vergleich

Besonders sport- und fitnessbegeisterte Menschen kommen um eine Smartwatch 2025 kaum herum. Die Uhren überwachen eure Gesundheit, sind der perfekte Partner für euer Handy und werten nicht selten euer Outfit auf. In unserer Smartwatch-Bestenliste erfahrt ihr, welche Modelle besonders empfehlenswert sind.

Inhaltsverzeichnis

Die besten Smartwatches im Vergleich Platz 1 Apple Apple Watch Ultra 3 Zur Produktseite Preis zu Release: 899 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Erstklassige Akkulaufzeit

Sehr großes Display

Dualfrequenz-GPS

Schwimmen/Tauchen möglich

Robustes Titangehäuse

Notfall-Sirene

Action-Button

EKG, Blutdruck, SpO2 Weniger Vielversprechend Sehr groß

Teuer

Nicht mit Android kompatibel Platz 2 Apple Apple Watch Series 11 Zur Produktseite Preis zu Release: 449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Gute Akkulaufzeit

Schnelles Aufladen

Schwimmen/Schnorcheln möglich

Großes Top-Display

EKG, Blutdruck, SpO2 Weniger Vielversprechend Nur mit iPhones kompatibel Platz 3 Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) Zur Produktseite Preis zu Release: 699 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Sehr gute Akkulaufzeit

Robustes Titangehäuse

Wasserdicht bis 10 ATM

Dualfrequenz-GPS

EKG, Blutdruck, SpO2 Weniger Vielversprechend Keine offizielle Tauch-Eignung

Samsung-exklusive Features

Sehr groß Platz 4 Samsung Galaxy Watch 8 Zur Produktseite Preis zu Release: 379 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Display

Viele Funktionen

Hochwertig und robust

EKG, Blutdruck, SpO2 Weniger Vielversprechend Squircle-Design

Nicht mit iPhones kompatibel

Samsung-exklusive Features Platz 5 Samsung Galaxy Watch 8 Classic Zur Produktseite Preis zu Release: 529 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend EKG, Blutdruck, SpO2

Edelstahlgehäuse

Physische Lünette

Viele Funktionen

Top-Display Weniger Vielversprechend Display könnte größer sein

Nicht mit iPhones kompatibel

Samsung-exklusive Funktionen

Squircle-Design Platz 6 Google Google Pixel Watch 4 Zur Produktseite Preis zu Release: 399 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Gute Akkulaufzeit

Schnelles Aufladen

Google Gemini

Gute Reparierbarkeit

Dualfrequenz-GPS

Helles Curved-Display

Wasserschutz: IP68 und 5 ATM

Schwimmen möglich

Schnelles Aufladen

EKG, Blutdruck, SpO2 Weniger Vielversprechend Nicht mit iPhones kompatibel

Fitbit Premium

Display könnte größer sein Platz 7 Apple Apple Watch SE 3 Zur Produktseite Preis zu Release: 269 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Preis-Leistungs-Verhältnis

Wichtigste Features vorhanden

Starkes Upgrade

Schwimmen möglich Weniger Vielversprechend Kein EKG, Blutdruck und SpO2

Breite Display-Ränder

Akkulaufzeit könnte besser sein Platz 8 Samsung Samsung Galaxy Watch FE Zur Produktseite Preis zu Release: 219 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Preis-Leistungs-Verhältnis

Wichtigste Features vorhanden

Gutes Display

Wear OS Weniger Vielversprechend Breitere Display-Ränder

Nur Android-kompatibel

Samsung-exklusive Features Platz 9 Garmin Garmin Venu 3 Zur Produktseite Preis zu Release: 499 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Android- & iOS-kompatibel

Sehr gute Akkulaufzeit

Exzellentes Sport-Tracking

Gutes Display

Viele smarte Features für Garmin Weniger Vielversprechend Kein Mobilfunk Platz 10 Garmin Garmin Forerunner 265 Zur Produktseite Preis zu Release: 499 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gutes Sport-Tracking

Sehr gute Akkulaufzeit

Gutes Display mit Touch-Screen

Android- & iOS-kompatibel Weniger Vielversprechend Wenige smarte Features

Apple Watch Series 11: Der neue Standard

Auch im Jahr 2025 baut Apple die besten Smartwatches. Die Uhren vereinen ein edles, hochwertiges Design mit besonders zuverlässigem Tracking und dem besten Betriebssystem für Wearables (watchOS). Darüber hinaus funktioniert das Zusammenspiel mit iPhones perfekt. Der Haken: Apple Watches lassen sich nicht mit Android-Smartphones koppeln.

Die Apple Watch Series 11 am Handgelenk einer Frau (© 2025 CURVED )

Die Apple Watch Series 11 ist das aktuelle Standardmodell und die beste Smartwatch für die meisten iPhone-Nutzer. Sie bietet ein großes Display mit dünnen Rändern, viel Leistung, eine verbesserte Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und umfangreiche Tracking-Features.

Wie ihre Vorgängerinnen erfasst sie unter anderem Herzfrequenz, SpO2-Wert und sportliche Leistungen. Auch das EKG-Feature ist wieder mit dabei. Neu bei der Apple Watch Series 11 sind die Warnungen bei möglichem Bluthochdruck. Außerdem hat sich das Schlaf-Tracking verbessert: Es gibt nun einen Sleep Score, der bewertet, wie gut eure Nachtruhe war.

Wie jede Apple Watch motiviert euch die Series 11 außerdem täglich zu ausreichend Bewegung, indem sie euch die sogenannten Aktivitätsringe schließen lässt. Und: Dank Wasserresistenz ist die Apple Watch Series 10 zum Schwimmen geeignet.

Die Apple Watch Series 11 ist in zwei Größen (42 mm und 46 mm) und Materialien (Alu und Titan) erhältlich. Zudem gibt es unzählige offizielle Armbänder, mit denen ihr den Look der Uhr individualisieren und auf euer Outfit abstimmen könnt.

Apple Watch Series 11 Größe: 42 mm / 46 mm

Material: Alu / Titan

Mobilfunk: optional (5G)

Display: OLED, 1,77 Zoll / 1,96 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM)

Chipsatz: Apple S10

Betriebssystem: watchOS

Kompatibilität: iOS

Preis zum Release (UVP): ab 449 Euro

Apples beliebte Smartwatch Apple Watch Series 11 Die Apple Watch Series 11 ist Apples eleganteste Smartwatch und eine der besten Uhren für Apple-Nutzer. Bluthochdruckerkennung, 5G-Konnektivität, Schlafindex und viele Sportfunktionen zeichnen die Uhr aus. Jetzt mehr erfahren: Apple Watch Series 11: Technische Daten Ohne Vertrag

Größe: 42 mm ab 449,00 € Amazon Ohne Vertrag

Größe: 46 mm ab 479,00 € Amazon ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 25 € Anzahlung

ab 29,99 € o2

Apple Watch Ultra 3: Die beste Apple Watch

Offiziell für Outdoor-Abenteurer, Leistungs- und Extremsportler entworfen, hat die Apple Watch Ultra 3 auch zahlreiche Fans unter Normalos. Mögliche Gründe dafür: das riesige Display mit dünneren Rändern als zuvor, die fantastische Akkulaufzeit oder das robuste Titan-Gehäuse mit Action Button, das nach dem US-Militärstandard MIL-STD 810H zertifiziert ist.

Apple Watch Ultra 3 (© 2025 Apple )

Passend zum Outdoor-Fokus gibt es ein noch präziseres GPS (Dualfrequenz: L1 + L5) als bei der Series 11 und eine Sirene, um im Notfall Hilfe zu rufen.

Ihre beeindruckende Wasserresistenz sorgt außerdem dafür, dass sich Apple Watch Ultra 3 zum Tauchen eignet. Auch Wassersport bei hohen Geschwindigkeiten ist mit ihr möglich. Und falls es nicht klar war: Die Apple Watch Ultra 3 kann alles, was die Series 11 auch kann.

Wahlmöglichkeiten gibt es nur bei der Farbe. Denn die Apple Watch Ultra 3 ist in einer einzigen Größe und nur aus einem Material (Titan) erhältlich. Auch der 5G-Support ist standardmäßig vorhanden.

Apple Watch Ultra 3 Größe: 49 mm

Material: Titan

Mobilfunk: ja, 5G

Display: 1,98 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 100 m Tiefe (10 ATM), Tauchen bis 40 m (EN13319)

Chipsatz: Apple S10

Betriebssystem: watchOS

Kompatibilität: iOS

Preis zum Release (UVP): ab 899 Euro

Apples beste Smartwatch Apple Watch Ultra 3 Extrem robustes Titan-Gehäuse, längste Akkulaufzeit aller Apple Watches, riesiges Display mit dünneren Rändern, zum Tauchen und für Outdoor ideal: Die Apple Watch Ultra 3 ist ideal für besonders ambitionierte Sportler. Jetzt mehr erfahren: Apple Watch Ultra 3: Technische Daten Ohne Vertrag ab 899,00 € Amazon ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 44,99 € o2

Apple Watch SE 3: Der Preis-Leistungs-Hit

Die beste günstige Smartwatch für iPhone-Nutzer ist die Apple Watch SE 3. Das 2025 erschienene Modell ist so stark verbessert, dass sie der Series 11 ein wenig gefährlich wird. Denn sie bietet die wichtigsten Tracking-Features und hat einige Funktionen bekommen, die dem vorherigen Modell verwehrt geblieben sind.

Das Always-On-Display der Apple Watch SE 3 (© 2025 Apple )

Allen voran ein Always-On-Display, das permanent die Zeit anzeigt. Darüber hinaus gibt es einen schnelleren Chip, schnelles Aufladen, ein robusteres Display und Unterstützung für die Doppeltipp-Geste.

Einige Abstriche zur Apple Watch Series 11 müsst ihr bei der deutlich günstigeren Uhr natürlich schon machen. Aber der Abstand zum Standardmodell ist nicht mehr so groß wie bei den Vorgängermodellen.

Größte Nachteile gegenüber der Series 11 sind der kleinere Bildschirm, die kürzere Akkulaufzeit und die breiteren Display-Ränder. Außerdem kann die Apple Watch SE 3 kein EKG erstellen und euren Blutsauerstoffgehalt (SpO2) nicht ermitteln.

Für die meisten Nutzer sollten diese Kompromisse in der Praxis nicht allzu schwer wiegen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, bekommt ihr hier eine der besten Smartwatches.

Apple Watch SE 3 Größe: 40 mm / 44 mm

Material: Aluminium

Mobilfunk: ja, optional (5G)

Display: 1,57 Zoll / 1,78 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe

Chipsatz: Apple S10

Betriebssystem: watchOS

Kompatibilität: iOS

Preis zum Release (UVP): ab 269 Euro

Apple Watch SE 3: Der Preis-Leistungs-Hit Apple Watch SE 3 Die günstigste Apple Watch hat alle wichtigen Features, eine verbesserte Akkulaufzeit, schnelles Aufladen und das erste Always-On-Display bei einer Watch SE. Kurz gesagt: Die Apple Watch SE 3 ist ein Preis-Leistungs-Hit. Ohne Vertrag Größe: 40 mm ab 269,00 € Amazon Ohne Vertrag Größe: 44 mm ab 299,00 € Amazon ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 13,00 € Anzahlung

ab 29,99 € o2

Galaxy Watch 8: Erste Wahl für Samsung-Handys

Die Galaxy Watch ist sozusagen die Apple Watch für Android-Nutzer: Samsungs Uhren sind die beliebtesten und womöglich besten Smartwatches, die kein iPhone voraussetzen. Und seit dem Umstieg auf Wear OS sind sie auch nicht mehr iPhone-kompatibel. Dafür sorgt das Google-Betriebssystem, über dem Samsungs Benutzeroberfläche One UI 8 liegt, für ein großes App-Angebot, ähnlich wie watchOS bei Apple.

Die Samsung Galaxy Watch 8 ist die vielleicht beste Smartwatch für Android (© 2025 Samsung )

Das aktuelle Standardmodell ist die Galaxy Watch 8, die ein etwas gewöhnungsbedürftiges "Squircle"-Design bekommen hat. Ihr Gehäuse ist weder komplett rund noch eckig, sondern eine Mischung aus beidem. Gefällt womöglich nicht jedem, sorgt aber für einen höheren Tragekomfort.

Das Alu-Gehäuse ist wie beim Vorgängermodell sehr robust und nach dem US-Militärstandard (MIL-STD-810H) zertifiziert. Ebenfalls vorbildlich ist die Standorterkennung. Denn die Galaxy Watch 8 verfügt über Dualfrequenz-GPS (L1 + L5), wie es Apple aktuell nur bei seinem Ultra-Modell bietet.

Samsungs Exynos-W1000-Chip sorgt für ein flottes Nutzererlebnis und mit 32 GB ROM steht euch viel Speicherplatz zur Verfügung – etwa für Musik. Des Weiteren sind Galaxy AI und Google Gemini an Bord. Während Googles KI als Sprachassistent fungiert, kommt Samsungs KI bei Fitness- und Health-Tracking zum Einsatz.

Für Besitzer von Samsung-Handys ist die Galaxy Watch 8 gemeinsam mit dem Ultra-Modell die aktuell beste Smartwatch 2025. Nutzer anderer Android-Smartphones müssen auf einige Funktionen verzichten, sollten die Uhr aber trotzdem weit oben auf dem Zettel haben.

Samsung Galaxy Watch 8 Größe: 40 mm / 44 mm

Material: Aluminium

Mobilfunk: optional (LTE)

Display: 1,3 Zoll / 1,5 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM, IP68)

Chipsatz: Samsung Exynos W1000

Betriebssystem: Wear OS mit One UI

Kompatibilität: Android

Preis zum Release (UVP): 379 Euro

Starke Samsung-Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Erhältlich in Silver und Graphite

40 mm oder 44 mm

Mit oder ohne Mobilfunk Größe: 40 mm ohne Vertrag ab 324,99 € Amazon Größe: 44 mm ohne Vertrag ab 349,99 € Amazon

Galaxy Watch 8 Classic: Für Uhrenliebhaber

Wer klassische Uhren mag, könnte an der Galaxy Watch 8 Classic Gefallen finden. Die Samsung-Smartwatch ist in großen Teilen identisch mit dem Standardmodell, hat aber eine physische, drehbare Lünette zur Navigation – und ein größeres Gehäuse (46 mm) aus Edelstahl statt aus Alu.

Macht ihrem Namen alle Ehre: die Galaxy Watch 8 Classic (© 2025 Samsung )

Das Display fällt dadurch allerdings nicht größer aus: Es misst 1,3 Zoll in der Diagonale – wie bei der 40-mm-Variante des normalen Modells. Trotz etwas größerem Akku ist die Akkulaufzeit außerdem genauso lang wie bei der Galaxy Watch 8. Ein bislang unerwähnter Bonus: Ähnlich wie das Ultra-Modell bringt die Galaxy Watch 8 Classic einen frei belegbaren Quick Action-Button mit.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Größe: 46 mm

Material: Edelstahl

Mobilfunk: optional (LTE)

Display: 1,3 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM, IP68)

Chipsatz: Samsung Exynos W1000

Betriebssystem: Wear OS mit One UI

Kompatibilität: Android

Preis zum Release (UVP): 529 Euro

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Farbe: Schwarz Einheitsgröße: 46 mm ohne Vertrag ab 449,98 € Amazon Farbe: Weiß Einheitsgröße: 46 mm ohne Vertrag ab 445,84 € Amazon

Galaxy Watch Ultra (2025): Beste Smartwatch für Android?

Ihr habt es euch sicherlich schon gedacht: Die Galaxy Watch Ultra (2025) ist Samsungs Gegenstück zur Apple Watch Ultra 3 und richtet sich wie diese eigentlich an Outdoor-Enthusiasten und Leistungssportler. Auch hier erwartet euch ein gegenüber dem Standardmodell größeres und widerstandsfähigeres Gehäuse aus Titan – samt dem belegbaren "Schnellbutton" an der Seite.

Galaxy Watch Ultra im Wasser (© 2024 )

Der Wasserschutz ist ebenfalls besser und schützt die Uhr in bis zu 100 m Tiefe. Anders als die Apple Watch Ultra ist die Galaxy Watch Ultra (2025) interessanterweise aber nicht zum Tauchen geeignet. Laut Samsung sind nur Schwimmen und Schnorcheln im Süßwasser möglich.

Dafür gibt es aber mehr Outdoor-Features als beim Standardmodell. Etwa einen Nachtmodus für das Display, der die Anzeige wie bei der Apple Watch Ultra rot färbt. Auch eine Sirene für Hilferufe in Notsituationen ist vorhanden.

Durch den größeren Akku sollte die Galaxy Watch Ultra außerdem länger durchhalten als die Watch 8. Für den "normalen Gebrauch" gibt Samsung bis zu 60 Stunden mit aktiviertem Alway-On-Display an. Wie beim Standardmodell bietet die Galaxy Watch Ultra (2025) zudem Zugriff auf Galaxy AI und Google Gemini.

Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) Größe: 47 mm

Material: Titan

Mobilfunk: ja, optional (LTE)

Display: 1,5 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 100 m Tiefe (10 ATM, IP68)

Chipsatz: Samsung Exynos W1000

Betriebssystem: Wear OS mit One UI

Kompatibilität: Android

Preis zum Release (UVP): 699 Euro

Samsungs beste Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) Erhältlich in Titanium Silver, Titanium Gray, Titanium Blue, Titanium White

Nur eine Größe: 47 mm

Immer mit Mobilfunk Einheitsgröße: 47 mm Mit Mobilfunk Ohne Vertrag ab 609,90 € Amazon

Galaxy Watch FE: Spar-Modell von Samsung

Die Galaxy Watch FE ist Samsungs Pendant zur Apple Watch SE – eine abgespeckte Variante der Standardmodelle zu einem niedrigen Preis. Die Sensoren sind fast die gleichen wie bei der Galaxy Watch 6, die der FE nur den Temperatursensor zur Zykluskontrolle voraushat. Galaxy Watch 7 und Watch Ultra verfügen im Vergleich über einen verbesserten Bio-Active-Sensor.

Die Galaxy Watch FE ist Samsungs günstigstes Modell (© 2024 )

Außerdem ist der Chipsatz etwas älter, der Akku etwas schwächer sowie das Display etwas kleiner. Des Weiteren ist das FE-Modell nur in einer Größe erhältlich. Wie bei der Apple Watch SE sind die Abstriche aber nicht riesig.

Auch hier bekommt ihr beispielsweise Wear OS mit One UI, ein robustes Alu-Gehäuse, Wasserschutz bis 50 m Tiefe und umfangreiche Tracking-Optionen inklusive EKG und Herzfrequenzzonen. Alles in allem eine sehr gute günstige Smartwatch – besonders für Besitzer von Samsung-Handys. Ein solches ist auch hier Voraussetzung, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.

Samsung Galaxy Watch FE Größe: 40 mm

Material: Aluminium

Mobilfunk: ja, optional (LTE)

Display: 1,2 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM, IP68)

Chipsatz: Samsung Exynos W920

Betriebssystem: Wear OS

Kompatibilität: Android

Preis zum Release (UVP): ab 219 Euro

Preis-Leistungs-Tipp von Samsung Samsung Galaxy Watch FE Die Galaxy Watch FE ist Samsungs Einstiegsmodell. Sie bietet die wichtigsten Features der anderen Galaxy Watches zum kleinen Preis. Sichert euch unseren Preis-Leistungs-Tipp jetzt und bleibt fit. Jetzt mehr erfahren: Samsung Galaxy Watch FE: Technische Daten ohne Vertrag ausverkauft Amazon

Google Pixel Watch 4: Anwärter auf den Android-Thron

Die Google Pixel Watch 4 ist eine weitere Top-Option für Android-Nutzer. Nachdem der Hersteller mit dem Vorgängermodell die bislang größten Kritikpunkte (Akkulaufzeit, Display-Ränder, Größen) adressiert hat, ist die Pixel Watch 4 eine konsequente Weiterentwicklung.

Google Pixel Watch 4: Die beiden Größen im Vergleich (© 2025 )

Die Akkulaufzeit ist jetzt noch besser und soll beim großen Modell 40 Stunden erreichen. Weitere willkommene Verbesserungen sind das schnelle Aufladen, der neue Chipsatz, das größere, nun gewölbte Display und das Dualfrequenz-GPS für genauere Standortdaten. Außerdem gibt es eine neue Satelliten-Notruffunktion, die vorerst allerdings nicht in Deutschland funktioniert.

Gut funktioniert dagegen das Fitness-Tracking. Unter anderem auch durch das Feature "Cardio Belastung", das euch verrät ob ihr zu viel oder zu wenig trainiert. Eure sportlichen Leistungen sind über die die App der Google-Tochter Fitbit einsehbar. Zugriff auf alle Daten bekommt ihr zwar nur mit einem kostenpflichtigen "Fitbit Premium"-Abo. Doch einige zuletzt hinter der Paywall versteckten Funktionen stehen nun auch ohne Abo zur Verfügung.

Wie die meisten Smartwatches ist auch die Pixel Watch 4 am besten in Kombination mit einem Smartphone des Herstellers. So könnt ihr mit der Uhr beispielsweise euer Pixel-Handy entsperren oder mit der Uhr aufgezeichnete Calls auf eurem Google-Smartphone abrufen. Im Google-Smart-Home trumpft die Pixel Watch 3 besonders auf: Smarte Leuchten an- und ausschalten, Türen öffnen oder die Heizung hochdrehen sind nur einige Beispiele dafür. Außerdem ist Google Gemini als KI-Assistent integriert.

Mit ihrem abgerundeten Design ist die Google Pixel Watch 4 eine der eleganteren Smartwatches auf dem Markt. Das gilt auch für die 45-mm-Variante, die wir aufgrund des Plus an Bildfläche und Akkulaufzeit deutlich bevorzugen. Für Android-Nutzer, die kein Samsung-Handy haben, ist die Google Pixel Watch 4 vielleicht die beste Smartwatch.

Google Pixel Watch 4 Größe: 41 und 45 mm

Material: Aluminium

Mobilfunk: ja, optional (LTE)

Display: 1,2 Zoll / 1,4 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM, IP68)

Chipsatz: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2

Betriebssystem: Wear OS

Kompatibilität: Android

Preis zum Release (UVP): ab 399 Euro

Starke Google-Smartwatch Google Pixel Watch 4 Erhältlich in 41 mm oder 45 mm

Mit oder ohne Mobilfunk Ohne Vertrag

Größe: 41 mm ab 353,94 € Amazon Ohne Vertrag

Größe: 45 mm ab 430,13 € Amazon

Garmin Venu 3: Die beste Sport-Watch für Normalos

Wenn ihr eine Smartwatch primär für sportliche Aktivitäten sucht, seid ihr bei Garmin gut aufgehoben. Die beste Garmin-Smartwatch für die meisten Nutzer ist aktuell die Venu 3. Denn dieses Modell verbindet das für den Hersteller typische hervorragende Tracking so gut mit smarten Funktionen wie keine andere Garmin Watch.

Smarte Features vernachlässigt Garmin nämlich gerne etwas, da die Prioritäten bei einer dedizierten Sport-Smartwatch eben etwas anders gesetzt sind. Zwar ist auch die Venu 3 diesbezüglich nicht auf dem Level der Uhren von Apple, Samsung oder Google. Sie ist aber die Garmin Watch, bei der ihr in dieser Hinsicht die wenigsten Abstriche machen müsst.

Die Garmin Venu 3 achtet auch auf genügend Erholung (© 2024 )

Dafür glänzt die Garmin Venu 3 beim Fitness-Tracking, das sehr zuverlässig funktioniert und euch nahezu alle erdenklichen sportlichen Aktivitäten tracken lässt – inklusive Yoga und Golf. Im Vergleich zu herkömmlichen Smartwatches liefern euch Garmin-Uhren mehr bzw. spezifischere Daten. Darüber hinaus ist das GPS sehr präzise, was bei der Aufzeichnung von Laufrunden von Vorteil ist.

Für oft zu motivierte Sportler ist der Erholungsratgeber überaus nützlich: Zur Belastungssteuerung zeigt euch die Garmin Venu 3 an, wie lange ihr von einem bis zum nächsten Training pausieren solltet. Damit verwandt ist die sogenannte Body Battery: Mit diesem Feature protokolliert Garmin eure Energiereserven rund um die Uhr.

Ein weiterer großer Vorteil ist die Akkulaufzeit: Laut Hersteller hält die Garmin Venu 3 im Smartwatch-Modus bis zu 14 Tage lang durch. Ist die Garmin Venu 3 die beste Garmin-Smartwatch? Sie ist zumindest unsere Empfehlung, wenn ihr auch auf den Lifestyle-Aspekt Wert legt und euch klassische Smartwatch-Funktionen wichtig sind. Zählt für euch dagegen allein das Fitness-Tracking, hat der Hersteller noch bessere Optionen parat, die zum Teil aber auch viel teurer sind.

Garmin Venu 3 Größe: 45 mm

Material: Kunststoff, (Lünette aus Edelstahl)

Mobilfunk: nein

Display: AMOLED, 1,4 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM)

Chipsatz: k.A.

Betriebssystem: proprietär (Garmin)

Kompatibilität: Android und iOS

Preis zum Release (UVP): ab 499 Euro

Exzellente Sport-Smartwatch Garmin Venu 3 Die Garmin Venu 3 verbindet hervorragendes Sport-Tracking mit mehr smarten Features, als auf den meisten anderen Uhren des Herstellers zu finden sind. Ideal für ambitionierte Sportler, die eine alltagstaugliche Garmin Watch suchen. Jetzt mehr erfahren: Garmin Venu 3: Technische Daten ohne Vertrag ab 395 Euro Zu Amazon inkl. Handy-Tarif (30+ GB) ab 42,99 € o2

Garmin Forerunner 265: Voll auf Sport ausgerichtet

Die Garmin Forerunner 265 ist ähnlich bepreist wie die Garmin Venu 3 und ebenfalls eine sehr gute Sport-Smartwatch. Der Unterschied ist die anvisierte Zielgruppe: Sie ist kompromissloser und voll auf ambitionierte Läufer zugeschnitten.

Diese haben hier noch mehr Möglichkeiten, ihr Training bzw. Wettkämpfe zu tracken und Erholungsphasen mithilfe der Uhr zu gestalten. Anders als die Venu 3 bietet die Garmin Forerunner 265 außerdem weitaus mehr Zugriff auf Daten, die von den separat erhältlichen Brustgurten des Herstellers erfasst werden.

Garmin Forerunner 265 (© 2025 Garmin )

Die Garmin Forerunner 265 ist also eine bessere reine Sport-Watch als die Venu 3. Dafür ist sie weiter von einer klassischen Smartwatch entfernt, wenngleich sie durchaus smarte Funktionen bietet.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell verfügt sie erfreulicherweise über einen Touch-Screen. Die Akkulaufzeit fällt auch hier sehr lang aus und beträgt laut Hersteller bis zu 13 Tage im Smartwatch-Modus. Beachtet, dass die 265 das Midrange-Modell der Forerunner-Serie ist. Die Reihe beinhaltet auch Uhren mit noch größerem Funktionsumfang, die aber deutlich teurer und für die meisten Nutzer zu viel des Guten sein dürften. Für Hobby-Sportler ist die Garmin Forerunner 265 die beste Smartwatch.

Garmin Forerunner 265 Größe: 46 mm

Material: Kunststoff

Mobilfunk: nein

Display: AMOLED, 1,3 Zoll

Always-on-Display: ja

Wasserschutz: ja, bis zu 50 m Tiefe (5 ATM)

Chipsatz: k.A.

Betriebssystem: proprietär (Garmin)

Kompatibilität: Android und iOS

Preis zum Release (UVP): ab 499 Euro

Top-Smartwatch für Sportler Garmin Forerunner 265 Die Garmin Forerunner 265 ist für ambitionierte Sportler entwickelt. Sichert euch die Sport-Smartwatch jetzt und trackt eure Leistungen besonders präzise und detailliert. Jetzt mehr erfahren: Garmin Forerunner 265: Technische Daten ohne Vertrag ab 475,59 € Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht