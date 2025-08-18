Apple steht kurz davor, die iPhone-17-Reihe vorzustellen – und diesmal gibt es einige spannende Neuerungen. Die meisten davon sind durch Gerüchte schon bekannt. Hier seht ihr alles im Überblick.

Das kommende Lineup besteht Gerüchten zufolge aus iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Nahezu alle Neuerungen, die uns bei den einzelnen Modellen erwarten, sind bereits durchgesickert und wurden kürzlich von 9to5Mac zusammengefasst. Hier seht ihr, was die neuen iPhones Neues bieten sollen.

iPhone 17: Das Einstiegsmodell wird erwachsener

Das Basismodell erhält keine revolutionären Änderungen, rückt aber näher an die Pro-Geräte heran.

6,3-Zoll-Display: 0,2 Zoll mehr als zuvor und genauso viel wie beim Pro-Modell

0,2 Zoll mehr als zuvor und genauso viel wie beim Pro-Modell A19-Chip: etwas mehr Leistung

etwas mehr Leistung 24-MP-Frontkamera: doppelt so scharf wie bisher

doppelt so scharf wie bisher ProMotion (120 Hz) und Always-On-Display: gab's bislang nur bei Pro-Modellen

gab's bislang nur bei Pro-Modellen Farben für das iPhone 17: Lila, Grün, Blau, Schwarz, Weiß

Lila, Grün, Blau, Schwarz, Weiß US-Preis: 799 US-Dollar

iPhone 17 Air: Schlank, aber mit Kompromissen

Das neue Air soll das dünnste iPhone bisher werden – stylisch und futuristisch, mit Einschnitten bei Akku und Kamera.

Nur 5,55 mm Gehäusedicke – extrem schlank

– extrem schlank 6,6-Zoll-Display: goldene Mitte zwischen iPhone 17 Pro und 17 Pro Max

goldene Mitte zwischen iPhone 17 Pro und 17 Pro Max A19 Pro mit reduzierter GPU-Kernzahl: etwas schwächer als beim Pro

etwas schwächer als beim Pro 24-MP-Frontkamera: doppelt so scharf wie bisher

doppelt so scharf wie bisher Nur eine Kamera auf der Rückseite: wegen des dünnen Gehäuses

auf der Rückseite: wegen des dünnen Gehäuses 12 GB RAM: wie bei den Pro-Modellen

wie bei den Pro-Modellen ProMotion und Always-On-Display: gab's bislang nur bei Pro-Modellen

gab's bislang nur bei Pro-Modellen C1-Modem: dürfte die Akkulaufzeit verbessern (bekannt aus dem iPhone 16e)

dürfte die Akkulaufzeit verbessern (bekannt aus dem iPhone 16e) Farben für das iPhone 17 Air: Hellblau, Hellgold, Schwarz, Silber

Hellblau, Hellgold, Schwarz, Silber US-Preis: 949 US-Dollar

iPhone 17 Pro & Pro Max: Alles auf Leistung

Die Pro-Modelle bleiben die Allround-Spitzenreiter und bieten Design-, Kamera- und Display-Upgrades.

Neues Design: Kameraleiste über die gesamte Breite

Kameraleiste über die gesamte Breite Aluminium-Unibody: statt wie bisher Titan-Glas-Gehäuse

statt wie bisher Titan-Glas-Gehäuse A19 Pro: Apples stärkster neuer Chip

Apples stärkster neuer Chip 24-MP-Frontkamera: doppelt so scharf wie bisher

doppelt so scharf wie bisher 48-MP-Tele: statt bisher 12 MP, Tele bleibt Pro-exklusiv

statt bisher 12 MP, Tele bleibt Pro-exklusiv Größerer Akku für das iPhone 17 Pro Max

für das iPhone 17 Pro Max 12 GB RAM

Antireflex-Display: womöglich wie beim iPad Pro

womöglich wie beim iPad Pro Farben für das iPhone 17 Pro Max: Orange und Dunkelblau plus Schwarz und Silber

Orange und Dunkelblau plus Schwarz und Silber US-Preise: 1049 US-Dollar (Pro), 1249 US-Dollar (Pro Max)

Fazit: Für jeden das passende iPhone 17

Wichtigste Erkenntnisse: Das iPhone 17 Air rückt durch sein größeres Display mit 120 Hz näher an die Pro-Modelle heran. Diese wiederum haben nach wie vor die besten Kameras, die stärkste Leistung und bekommen möglicherweise ein Antireflex-Display. Das iPhone 17 Air lockt mit superdünnem Gehäuse und einer praktischen Bildschirmgröße zwischen kompakt und riesig.

