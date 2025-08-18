Apple steht kurz davor, die iPhone-17-Reihe vorzustellen – und diesmal gibt es einige spannende Neuerungen. Die meisten davon sind durch Gerüchte schon bekannt. Hier seht ihr alles im Überblick.
Das kommende Lineup besteht Gerüchten zufolge aus iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Nahezu alle Neuerungen, die uns bei den einzelnen Modellen erwarten, sind bereits durchgesickert und wurden kürzlich von 9to5Mac zusammengefasst. Hier seht ihr, was die neuen iPhones Neues bieten sollen.
- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
- 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
- bis zu 50 Mbit/s (Upgrade möglich)
- 4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr
- 69 € Anzahlung
- ohne Vertrag
iPhone 17: Das Einstiegsmodell wird erwachsener
Das Basismodell erhält keine revolutionären Änderungen, rückt aber näher an die Pro-Geräte heran.
- 6,3-Zoll-Display: 0,2 Zoll mehr als zuvor und genauso viel wie beim Pro-Modell
- A19-Chip: etwas mehr Leistung
- 24-MP-Frontkamera: doppelt so scharf wie bisher
- ProMotion (120 Hz) und Always-On-Display: gab's bislang nur bei Pro-Modellen
- Farben für das iPhone 17: Lila, Grün, Blau, Schwarz, Weiß
- US-Preis: 799 US-Dollar
-> Lese-Tipp: Alle iPhone-17-Gerüchte im Überblick
iPhone 17 Air: Schlank, aber mit Kompromissen
Das neue Air soll das dünnste iPhone bisher werden – stylisch und futuristisch, mit Einschnitten bei Akku und Kamera.
- Nur 5,55 mm Gehäusedicke – extrem schlank
- 6,6-Zoll-Display: goldene Mitte zwischen iPhone 17 Pro und 17 Pro Max
- A19 Pro mit reduzierter GPU-Kernzahl: etwas schwächer als beim Pro
- 24-MP-Frontkamera: doppelt so scharf wie bisher
- Nur eine Kamera auf der Rückseite: wegen des dünnen Gehäuses
- 12 GB RAM: wie bei den Pro-Modellen
- ProMotion und Always-On-Display: gab's bislang nur bei Pro-Modellen
- C1-Modem: dürfte die Akkulaufzeit verbessern (bekannt aus dem iPhone 16e)
- Farben für das iPhone 17 Air: Hellblau, Hellgold, Schwarz, Silber
- US-Preis: 949 US-Dollar
-> Lese-Tipp: Alle iPhone-17-Air-Gerüchte im Überblick
iPhone 17 Pro & Pro Max: Alles auf Leistung
Die Pro-Modelle bleiben die Allround-Spitzenreiter und bieten Design-, Kamera- und Display-Upgrades.
- Neues Design: Kameraleiste über die gesamte Breite
- Aluminium-Unibody: statt wie bisher Titan-Glas-Gehäuse
- A19 Pro: Apples stärkster neuer Chip
- 24-MP-Frontkamera: doppelt so scharf wie bisher
- 48-MP-Tele: statt bisher 12 MP, Tele bleibt Pro-exklusiv
- Größerer Akku für das iPhone 17 Pro Max
- 12 GB RAM
- Antireflex-Display: womöglich wie beim iPad Pro
- Farben für das iPhone 17 Pro Max: Orange und Dunkelblau plus Schwarz und Silber
- US-Preise: 1049 US-Dollar (Pro), 1249 US-Dollar (Pro Max)
-> Lese-Tipp: Alle iPhone-17-Pro-Gerüchte im Überblick
Fazit: Für jeden das passende iPhone 17
Wichtigste Erkenntnisse: Das iPhone 17 Air rückt durch sein größeres Display mit 120 Hz näher an die Pro-Modelle heran. Diese wiederum haben nach wie vor die besten Kameras, die stärkste Leistung und bekommen möglicherweise ein Antireflex-Display. Das iPhone 17 Air lockt mit superdünnem Gehäuse und einer praktischen Bildschirmgröße zwischen kompakt und riesig.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.