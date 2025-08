Der Termin für Apples große Herbstshow scheint durchgesickert zu sein – zumindest, wenn man internen Infos aus der Mobilfunkbranche Glauben schenkt. Und wenn Apple seinem gewohnten Zeitplan treu bleibt, geht es kurz danach auch schon mit den Vorbestellungen los.

Die Info stammt aus Deutschland: Interne Kreise von Mobilfunkanbietern sprechen vom 9. September als fixem Termin für das iPhone-Event. Das deckt sich mit aktuellen Einschätzungen von Apple-Insider Mark Gurman, der denselben Zeitraum ins Spiel gebracht hatte. Auch bei ihm fielen der 9. und 10. September als wahrscheinliche Kandidaten für die Vorstellung der neuen iPhone-Generation.

Wann startet der Verkauf?

Geht alles seinen gewohnten Weg, könnt ihr das iPhone 17 ab Freitag, dem 12. September, vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart dürfte dann eine Woche später erfolgen – also am 19. September.

In den Stores und bei den ersten Käufern würden die neuen Geräte also pünktlich zum Wochenende landen. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich weltweit – unter anderem in den USA, Europa, China und Japan.

Diese Produkte zeigt Apple wohl

Neben dem iPhone 17 ist mit weiteren Modellen zu rechnen: Das iPhone 17 Air soll dabei das bisherige Plus-Modell ersetzen. Außerdem erwartet werden das iPhone 17 Pro sowie das iPhone 17 Pro Max.

Apple nutzt das Event erfahrungsgemäß auch, um seine Smartwatch-Serie zu aktualisieren. Entsprechend stehen wohl auch die Apple Watch Series 11, die Watch SE 3 und die Watch Ultra 3 auf dem Programm. Vielleicht gibt’s sogar einen Ausblick auf neue AirPods Pro – allerdings fehlt hierzu bislang eine offizielle Bestätigung.

Wer auf eine Einladung zum Event wartet, könnte übrigens schon Anfang September Post von Apple bekommen. Erfahrungsgemäß verschickt der Hersteller die offiziellen Einladungen etwa eine Woche vor dem Event – also um den 2. September herum.

