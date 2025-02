Wie sehr unterscheidet sich das preiswerte iPhone 16e vom iPhone 16, das knapp 250 Euro mehr kostet? Unser Vergleich stellt Kamera, Display, Leistung, Akkulaufzeit und mehr einander gegenüber.

Inhaltsverzeichnis

iPhone 16e vs. 16: Wichtigste Unterschiede

Das iPhone 16e hat eine Notch statt der Dynamic Island.

Das iPhone-16-Display ist heller.

Das iPhone 16 hat eine bessere Kamera und ein Ultraweitwinkel.

Die 48-MP-Hauptlinsen sind nicht identisch, das iPhone 16 ist besser.

identisch, das iPhone 16 ist besser. Nur das iPhone 16 ermöglicht Makrofotos (Großaufnahmen).

Dem iPhone 16e fehlen einige softwarebasierte Kamera-Features.

Das iPhone 16e unterstützt MagSafe nicht und lädt kabellos langsamer.

Die Kamera-Taste fehlt beim iPhone 16e.

Die Grafikleistung des iPhone 16e ist knapp 15 Prozent geringer.

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 16e iPhone 16 Display und Gehäuse Display-Größe 6.1 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2532x1170 Pixel 2556x1179 Pixel Pixeldichte 457 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 60 Hz 60 Hz Maße Größe 146.7x71.5x7.8 mm 147.6x71.6x7.8 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 167 g 170 g Leistungsmerkmale Chipsatz A18 Apple A18 Taktrate 4.04 GHz AnTuTu Klasse Obere Mittelklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128/512/256 GB 128 / 256 / 512 GB Akkuleistung 3951 mAh Kapazität 3561 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 22 h Sicherheit Face ID Face ID Betriebssystem iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel Frontkamera 12 MP 12 MP MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 599 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Design: Ähnlich und doch anders

Für das ungeschulte Auge sehen sich iPhone 16 und 16e womöglich recht ähnlich, doch es gibt durchaus einige Unterschiede. Vorne ist das in erster Linie die Notch des iPhone 16e. Es ist das einzige aktuelle iPhone ohne Dynamic Island.

Auf der Rückseite fällt sofort auf: Das iPhone 16e hat eine Kamera-Linse weniger. Zudem ist die Hauptlinse etwas kleiner als beim iPhone 16. Darüber hinaus ist die Rückseite des iPhone 16e komplett flach, beim Standardmodell minimal abgerundet.

(© 2025 Apple ) Das iPhone 16e in allen Farben (© 2024 Apple ) Das iPhone 16 in allen Farben

Der Rahmen besteht jeweils aus Aluminium, die Rückseite ist bei beiden Handys mit robustem Glas überzogen. Der Ceramic Shield auf der Vorderseite ist beim iPhone 16 etwas widerstandsfähiger, da hier eine neuere Generation zum Einsatz kommt. Staub- und wasserdicht nach IP68 sind sowohl das iPhone 16 als auch das iPhone 16e.

Die Farbpalette ist beim iPhone 16 vielfältiger. Es steht in Schwarz, Weiß, Ultramarin, Blaugrün und Pink zur Auswahl. Das iPhone 16e gibt es dagegen nur in den Farben Schwarz und Weiß.

Größenvergleich: iPhone 16 vs. 16e

Wie groß ist das iPhone 16e im Vergleich zum iPhone 16? Tatsächlich gibt es kaum Unterschiede: Die Bilddiagonale (6,1 Zoll) ist identisch, die Abmessungen sind es fast: Das iPhone 16 ist 0,9 mm höher und 0,1 mm breiter.

Display: Notch vs. Dynamic Island

(© 2025 ) Das iPhone 16e hat ein Display mit Notch (© 2024 Apple ) Das iPhone 16 hat ein Display mit Dynamic Island

Auffälligster Unterschied: Beim iPhone 16e ist das Super Retina XDR Display durch die Notch unterbrochen, beim iPhone 16 durch die Dynamic Island. Beide Lösungen beherbergen die Frontkamera und die Komponenten für Face ID. Die Dynamic Island bietet als dynamisches Anzeige und Bedienelement aber einen Mehrwert.

Außerdem wird das iPhone-16-Display bei Bedarf bis zu 200o Nits hell, während die Spitzenhelligkeit beim 16e "nur" 1200 Nits beträgt – was aber absolut ausreicht, ihr könnt den Screen auch bei starkem Sonnenlicht noch ablesen. Auf dem iPhone 16 erkennt ihr dann einfach nur noch mehr. Ein weiterer Vorteil des iPhone 16 ist der etwas robustere Display-Schutz ("Ceramic Shield der nächsten Generation").

Ein 120-Hz-Display bietet leider weder das iPhone 16e noch das iPhone 16. Wer daran interessiert ist, muss zum iPhone 16 Pro oder 16 Pro Max greifen.

Kamera-Vergleich: iPhone 16e vs. 16

Wie gut ist die Kamera des iPhone 16e im Vergleich zum iPhone 16? Wie auf den ersten Blick erkennbar, muss das günstigere Modell mit nur einer Linse auf der Rückseite auskommen. Ein Ultraweitwinkelobjektiv ist hier nicht an Bord. Aber...

Das iPhone 16e hat nur eine Kameralinse (© 2025 Apple )

Die Hauptlinse löst wie beim iPhone 16 mit 48 MP auf, weshalb auch Fotos mit zweifachen (digitalen) Zoom mit genügend Details noch gelingen dürften. Doch obwohl auch die Blende gleich groß ist, handelt es sich nicht um das gleiche Objektiv. Unter anderem kommt beim iPhone 16e eine traditionelle optische Bildstabilisierung zum Einsatz, während Apple beim iPhone 16 auf "Sensor Shift"-Stabilisierung setzt.

Darüber hinaus ist der Sensor hinter der Linse ein anderer. Erkennbar ist das an einem unscheinbaren Detail in den Kameraspezifikationen von Apple: Beim iPhone 16e gibt Apple für die Hauptlinse "Hybrid Focus Pixel" an. Das heißt, dass anders als beim iPhone 16 ("100 % Focus Pixel") nicht alle Pixel fokussieren können.

iPhone 16e: Kamera-Spezifikationen 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, Sensor-Größe unbekannt, Hybrid Focus Pixel, OIS

f/1.6, Sensor-Größe unbekannt, Hybrid Focus Pixel, OIS 12-MP-Frontkamera: f/1.9, 1/3,6"-Sensor, Face ID

iPhone 16: Kamera-Spezifikationen 48-MP-Hauptlinse: f/1.6, 1/1,68"-Sensor, 100 % Focus Pixel, Sensor Shift OIS

f/1.6, 1/1,68"-Sensor, 100 % Focus Pixel, Sensor Shift OIS 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel 12-MP-Frontkamera: f/1.9, 1/3,6"-Sensor, Face ID

Das ist ein Indiz dafür, dass beim iPhone 16e ein anderer, mutmaßlich schwächerer Sensor zum Einsatz kommt. Unabhängige Berichte haben inzwischen auch bestätigt, dass er viel kleiner ist. Das wirkt sich vor allem im Dunkeln auf die Bildqualität aus, resultiert aber auch generell in etwas mehr Bildrauschen und weniger natürlichem Bokeh. Der Unterschied zwischen den Hauptkameras von iPhone 16e und iPhone 16 ist in etwa vergleichbar mit dem zwischen Googles Pixel 8a und dem zugehörigen Standardmodell.

Hinzu kommt, dass dem iPhone 16e im Vergleich zum iPhone 16 einige nützliche Kamera-Features fehlen:

Neue Fotografischen Stile: u.a. zur Anpassung von Hauttönen

u.a. zur Anpassung von Hauttönen Porträtmodus der nächsten Gen.: u.a. nachträgliche Fokusanpassung

u.a. nachträgliche Fokusanpassung Makro-Modus: für hochdetaillierte Fotos von kleinen Motiven

für hochdetaillierte Fotos von kleinen Motiven Kino-Modus: automatischer Fokus-Wechsel in Videos

automatischer Fokus-Wechsel in Videos Action-Modus: stabilisiert Videos, wenn ihr euch beim Aufnahmen bewegt

Leistung: Apple A18 mit einem Unterschied

Sowohl das iPhone 16 als auch das iPhone 16e beziehen ihre Rechenleistung aus Apple A18-Chip. Allerdings greift das günstigere Modell auf eine GPU mit einem Kern weniger zu. Einen Unterschied dürfte das im Alltag kaum machen. Berichten zufolge ist die Grafikleistung des iPhone 16e dadurch rund 15 Prozent niedriger.

Doch sie ist – wie die Rechenleistung ebenfalls – dennoch noch sehr hoch. Bemerkbar macht sich die etwas schwächere GPU daher allenfalls bei technisch hochanspruchsvollen Spielen wie Resident Evil.

Apple Intelligence auch für das iPhone 16e

Erfreulicherweise unterstützt auch das iPhone 16e Apple Intelligence und ist somit das günstigste aktuelle Apple-Handy mit den KI-Funktionen. In Deutschland stehen diese ab April 2025 bereit. Sowohl das iPhone 16 als auch das iPhone 16 werden dann das Update auf iOS 18.4 erhalten, das als Beta-Version bereits verfügbar ist.

Akku und Aufladen

Positiv überraschen kann das iPhone 16e im Vergleich mit dem iPhone 16 durch seine Akkulaufzeit. Diese ist nämlich deutlich besser als beim Standardmodell. Kein anderes iPhone im 6,1-Zoll-Format ist so ausdauernd wie das iPhone 16e. Grund dafür sind ein größerer Akku und das hauseigene Mobilfunkmodem C1 von Apple das sehr energieeffizient ist. Apple gibt folgende Werte für die beiden Geräte an:

iPhone 16e: Akkulaufzeit laut Apple Videowiedergabe (lokal): 26 Stunden

26 Stunden Videowiedergabe (gestreamt): 21 Stunden

21 Stunden Audiowiedergabe: 90 Stunden

iPhone 16: Akkulaufzeit laut Apple Videowiedergabe (lokal): 22 Stunden

22 Stunden Videowiedergabe (gestreamt): 18 Stunden

18 Stunden Audiowiedergabe: 80 Stunden

Die Vorteile bei der Akkulaufzeit büßt das iPhone 16e bei der Ladeleistung teilweise wieder ein. Da es kein MagSafe, sondern nur Qi unterstützt, lädt es kabellos deutlich langsamer auf. 7,5 W sind hier das Maximum. Zum Vergleich: Das iPhone 16 ermöglich Wireless Charging mit bis zu 25 W, wenn ihr die neueste Generation des MagSafe-Ladegeräts (hier bei Amazon) verwendet.

Immerhin: Via USB-C laden iPhone 16 und 16e etwa gleich schnell: Apple gibt hierfür zwar keine Watt-Zahlen an. Doch mit einem 20-W-Ladegerät (hier bei Amazon) seien die iPhones in 30 Minuten zu 50 Prozent aufgeladen.

Preise: iPhone 16e günstiger

Im Preisvergleich fährt das iPhone 16e den Sieg ein. Mit einem Startpreis von 699 Euro liegt die UVP 250 Euro unter der des iPhone 16 (949 Euro), das bei seriösen Drittanbietern inzwischen aber bereits ab etwa 819 Euro (hier bei Amazon) erhältlich ist. Das iPhone 16e ist bislang nicht nennenswert rabattiert. Somit beträgt der reale Preisunterschied aktuell nur rund 120 Euro.

Anzumerken ist, dass es sich beim iPhone 16e im Geiste um den Nachfolger der SE-Reihe handelt. Und im Vergleich zu seinen Quasi-Vorgängern fällt der Preis für das 16e ein gutes Stück höher aus. Der Einstieg in die Apple-Welt ist somit teurer, dafür ist das neue günstige iPhone aber auch deutlich besser als das iPhone SE (2022).

Aktuelle Angebote zu iPhone 16e und iPhone 16

iPhone 16e oder iPhone 16? Unser Fazit Francis Lido Bereits vor unserem Vergleich iPhone 16e und iPhone 16 dürfte den meisten klar gewesen sein: Das Standardmodell ist das bessere Gerät. Allerdings sind die Unterschiede nicht immens. Wem ein paar Punkte nicht so wichtig sind, findet mit dem 16e eine günstige Alternative. Die Performance des iPhone 16e ist nur einen Tick schlechter, das Display ebenso – wenn ihr die Notch verschmerzen könnt. Ärgerlicher sind der fehlende MagSafe-Support und das daraus resultierende langsame Wireless Charging. Die größten Unterschiede gibt es bei der Kamera. Nicht nur, weil das iPhone 16e weniger Linsen hat als das iPhone 16. Sondern auch, weil seine 48-MP-Hauptlinse etwas schwächer ist und einige Foto- bzw. Video-Features fehlen. Für das iPhone 16e spricht überraschenderweise die deutlich bessere Akkulaufzeit – die ist ein großes Plus und ein Alleinstellungsmerkmal unter den handlichen iPhones. Und natürlich der Preis: Regulär ist es 250 Euro günstiger erhältlich als das iPhone 16. Durchaus fair angesichts der nicht erheblichen Abstriche. Bei Drittanbietern findet ihr das Standardmodell jedoch inzwischen günstiger, sodass der Preisunterschied auf 120 Euro schmilzt. Wer mit den genannten Kompromissen einverstanden ist, bekommt mit dem iPhone 16e ein gutes Handy. Für ein deutlich besseres Nutzererlebnis und eine wesentlich mächtigere Kamera müsstet ihr direkt zum iPhone 16 Pro greifen.

