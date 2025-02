Das iPhone 16e ist günstiger als alle anderen Modelle der iPhone-16-Reihe. Für den (zumindest im Verhältnis) kleinen Preis müssen Nutzer aber auch einige Kompromisse machen. So war bereits bekannt, dass ihr beim 16e weniger Leistung bekommt. Ein Benchmark macht nun deutlich, wie sehr sich die Performance genau verringert hat.

Wenige Tage nach der Enthüllung ist das iPhone 16e schon in der Benchmark-Datenbank von Geekbench aufgetaucht, wie mySmartPrice entdeckt hat. Im Grafiktest hat das Handy demnach 24.188 Punkte erreicht. Im Vergleich zu seinen größeren Brüdern iPhone 16 und iPhone 16 Plus ist das günstigste Modell der Reihe also rund 15 Prozent langsamer.

Weniger Kerne, weniger Leistung

Grund für den Leistungsunterschied: Das iPhone 16e bringt mit seinem A18-Chip weniger GPU-Kerne mit als die anderen Modelle. Das wirkt sich dementsprechend auf die Grafikleistung des Smartphones aus. Insbesondere für Mobile-Gamer dürfte das eine relevante Sache sein. Wer hingegen eher weniger am Handy zockt, dürfte hier kaum etwas mitbekommen. Bei normalen Rechenaufgaben dürfte der A18-Chip des 16e aber wiederum ähnlich flott sein wie die im iPhone 16 und 16 Plus verbaute Version. So zumindest die Theorie. Ob das auch im Alltag so ist, werden erst Praxis-Tests zeigen.

Aus dem Test geht übrigens auch hervor, dass Apple das iPhone 16e mit 8 GB RAM ausgestattet hat – die benötigt das Handy auch mindestens für Apple Intelligence. Hier hat sich das Unternehmen also gegen ein Downgrade gegenüber der anderen iPhone-16-Modelle entschieden.

Eine ganze Reihe Nachteile – für einen niedrigeren Preis

Nicht nur in Sachen Leistung unterscheidet sich das iPhone 16e von den teureren Apple-Handys. So hat der Hersteller etwa auch auf MagSafe verzichtet (nicht aber auf kabelloses Laden an sich). Auch die Dynamic Island fehlt, ebenso wie einige Kamera-Modi. Hier listen wir alle Nachteile des Smartphones für euch auf.

Für die Abstriche werden Käufer mit einem niedrigeren Preis belohnt. Ab 699 Euro ist das iPhone 16e erhältlich. Zum Vergleich: Das iPhone 16 gibt es bei Apple ab 949 Euro. Damit ist das 16e zwar gut 250 Euro günstiger als das Basismodell. Das erhoffte Schnäppchen ist es mit diesem Preispunkt aber nicht...

