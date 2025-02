Apple hat die Gerüchte um das iPhone SE 4 beendet und das neue Modell offiziell als iPhone 16e vorgestellt. Doch die Frage, was das „e“ eigentlich bedeutet, sorgt für Diskussionen. Apple hat nun überraschend klar Stellung bezogen.

Schon Anfang Januar kündigte Leaker Majin Bu den neuen Namen an. Kurz vor der offiziellen Vorstellung tauchten zudem Hinweise auf Verpackungen auf, die den Namen bestätigten. Es kam so wie vorhergesagt, doch was steckt hinter der Bezeichnung iPhone 16e?

Was bedeutet das "e" im iPhone 16e?

Apple nahm gestern Stellung zu dieser Frage. Laut einem Unternehmenssprecher steht das "e" offiziell für nichts. Es sei zwar "für jeden" gebaut. Damit sollte jedoch nicht suggeriert werden, dass das "e" für "everyone" steht. Apple würde sicherlich nicht wollen, dass jeder nur das günstigste Modell kauft.

Somit bleibt das "e" einfach ein weiterer Buchstabe, der zur Apple-Tradition kryptischer Namen passt. Wer aber ein preiswertes Modell mit bewährtem Design sucht, dürfte mit dem iPhone 16e fündig werden.

Apple mag kryptische Buchstaben

Apple ist bekannt dafür, Buchstaben an Modellnamen zu hängen, deren Bedeutung oft unklar bleibt. Das "S" im iPhone 3GS stand etwa für "speed", doch spätere "S"-Modelle hatten keine klare Erklärung. Beim iPhone 5C war die Bedeutung als "colorful" offensichtlich. Ob das "SE" für "Special Edition" beim iPhone oder Macintosh dasselbe meinte, wurde nie eindeutig geklärt.

Auch Buchstaben wie "XR" und "XS" ließen die Fans spekulieren. Mit den neueren Bezeichnungen wie "mini", "Pro" oder "Pro Max" wurde es dann zwar klarer, aber Apple bleibt gerne vage, wenn es um einzelne Buchstaben geht.

