Die Katze bzw. das Handy ist aus dem Sack: Apple hat das iPhone 16e enthüllt. Für ein paar verwunderte Blicke dürften aber die Preise sorgen, die der Hersteller für das iPhone 16e aufruft. Der geistige Nachfolger der günstigen iPhone-SE-Reihe schraubt den Einstiegspreis in die Apple-Welt ein gutes Stück nach oben.

Ja, das iPhone SE 4 heißt nun wirklich iPhone 16e. Und Apple hat sich wohl nicht nur in Sachen Design von der SE-Reihe entfernt. Während das iPhone SE 3 (2022) zu Release noch ab 519 Euro erhältlich war, ist das 16e ein paar Stufen weiter nach oben geklettert. Hier ist die Übersicht:

iPhone 16e Preise für alle Modelle

128 GB: 699 Euro

256 GB: 829 Euro

512 GB: 1079 Euro

Heißt: Wer direkt bei Apple kauft, bekommt unter 699 Euro kein neues iPhone mehr. Punkt. Immerhin gibt's auf dem freien Markt ein paar noch ältere Modelle, die es etwas günstiger gibt. Etwa das alte iPhone 13 kostet derzeit 509 Euro auf Amazon.

Apple lässt die Mittelklasse hinter sich

Mit den neuen Preisen hat sich Apple nun zumindest in Sachen Anschaffungskosten aus der Mittelklasse zurückgezogen. Bestseller-Konkurrenten wie das Galaxy A55 kosteten schon zu Release nur an die 500 Euro und sind nun deutlich günstiger erhältlich – hier liegt das 16e deutlich drüber und dürfte für viele Nutzer keine wirkliche Alternative in diesem Segment mehr sein.

Das iPhone SE 3 war hier eine zeit lang eine gute Alternative zur Android-Mittelklasse, da es für wenig Geld eine Top-Leistung bot (zumindest damals). Dieses Erbe tritt das iPhone 16e durch die Preissteigerung nicht komplett an. Im Gegenteil, das neue "Günstig"-iPhone könnte einige Interessenten ausschließen: Wer sich zuvor nur gerade so ein iPhone leisten konnte, wird den Einstieg in die Apple-Welt nun noch schwerer finden. Das neue Modell dürfte für den ein oder anderen Nutzer schlicht nicht mehr erschwinglich sein. Schade.

Wann wird das iPhone 16e günstiger?

Wer sich das (wir müssen es noch mal erwähnen) günstigste aktuelle iPhone als Schnäppchen sichern will, muss gegebenenfalls etwas Geduld mitbringen. Üblicherweise vergeht mehr als ein halbes Jahr, bis der Preis für Apple-Handys merklich sinkt. Wir aktualisieren diesen Artikel, wenn sich etwas getan hat.

