Bereits die offiziellen Infos von Apple haben angedeutet, dass die Akkulaufzeit des iPhone 16e besser ausfällt als beim teureren iPhone 16. Ein YouTuber hat nun einen der Gründe entdeckt. In einem Teardown hat dieser das Smartphone zerlegt – und konnte so einen Blick auf die Größe der verbauten Batterie werfen.

Der YouTuber Dave2D hat einen Blick ins Innere des iPhone 16e gewagt (das Video findet ihr weiter unten). Während das Gerät von den äußerlichen Dimensionen her sehr ähnlich zum älteren iPhone 14 ist, versteckt sich der größte Vorteil unter der Haube: Der Akku hat eine Kapazität von 3951 mAh. Damit bietet das Smartphone eine um die 10 Prozent höhere Kapazität als das ähnlich große iPhone 16 (3651 mAh).

Die größeren Modelle iPhone 16 Pro Max und iPhone 16 Plus haben natürlich noch mehr Akku-Kapazität – aber hier ist auch mehr Platz im Gehäuse vorhanden.

Abgespeckte Ausstattung, aber mehr Laufzeit

Ja, das iPhone 16e ist mit einem Startpreis von 699 Euro immer noch kein Schnäppchen. Und Apple hat an einigen Stellen gespart – etwa bei MagSafe, der Kamera und der Grafikleistung. Dennoch dürfte jetzt klar sein, wie sich das 16e positiv besonders von der Konkurrenz abgebt. Neben den gut 250 Euro Ersparnis gegenüber dem Preis des iPhone 16 ist die Akkulaufzeit das wohl größte Highlight des iPhone 16e.

Laut Apple sind mit einer Ladung bis zu 26 Stunden Videowiedergabe auf dem iPhone 16e möglich – das sind ganze 4 Stunden mehr als beim iPhone 16. An dieser Leistung dürfte der Akku einen großen Anteil haben. Darüber hinaus hat der Hersteller aber auch das neue C1-Modem in dem 16e verbaut – das erst eigene Mobilfunkmodem von Apple. Und auch dieses Bauteil soll im iPhone effizienter laufen als sein Gegenstück von Qualcomm, das bislang in anderen aktuellen Apple-Handys zum Einsatz kommt.

Übrigens: Auch künftige iPhone-Modelle sollen durch ein hauseigenes Modem effizienter ins Netz gehen – das C2-Modem ist aber wohl erst zum iPhone 18 startklar.

Eigene Nische für iPhone 16e wegen Akku?

Unterm Strich ist das iPhone 16e unter den handlichen Apple-Smartphones das mit dem ausdauerndsten Akku. Damit könnte der Hersteller gezielt Personen ansprechen, denen ein zuverlässiges kompaktes Handy mit langer Laufzeit wichtiger ist als die maximale Grafikleistung oder ein vielseitiges Kamerasystem. So zumindest die Theorie. Wie sich das iPhone 16e am Markt behauptet, wird sich erst noch zeigen müssen.

Ab dem 3. März 2025 wird das iPhone 16e ausgeliefert. Schon jetzt ist das Handy bei zahlreichen Händlern vorbestellbar.

