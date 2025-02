Kaum wurde das iPhone 16e vorgestellt, schon gibt es Gerüchte zur übernächsten Generation. Apple soll bereits an einem neuen Mobilfunkmodem namens C2 arbeiten, das voraussichtlich im iPhone 18 zum Einsatz kommt. Das wäre ein weiterer Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Qualcomm. Doch was steckt dahinter – und hat das auch Vorteile für euch?

Mit dem iPhone 16e führte Apple erstmals ein eigenes Modem ein – das C1. Der Chip kümmert sich um die drahtlose Konnektivität und gilt als besonders energieeffizient, was zu einer verbesserten Akkulaufzeit beiträgt. So hat das 16e auf dem Papier bereits eine längere Laufzeit als das iPhone 16. Allerdings fehlt dem Modem eine wichtige Funktion: Er unterstützt kein mmWave-5G, das für extrem hohe 5G-Geschwindigkeiten sorgt.

C2-Modem: Apple testet bereits den Nachfolger

Laut aktuellen Berichten von MacRumors arbeitet Apple intern bereits am C2-Modem. Der Chip, der unter der Bezeichnung C4020 getestet wird, könnte erstmals in der iPhone-18-Serie zum Einsatz kommen. Welche neuen Funktionen er bietet, ist noch nicht bekannt, aber es liegt nahe, dass Apple an einer besseren 5G-Performance arbeitet.

Interessant ist, dass Apple beim kommenden iPhone 17 offenbar noch nicht auf das eigene Modem setzt. Die meisten Modelle werden voraussichtlich weiterhin mit Qualcomm-Technologie ausgestattet. Lediglich das iPhone 17 Air könnte den C1-Chip erhalten – wohl, um die Energieeffizienz in einem besonders schlanken Design zu maximieren.

Apple vs. Qualcomm: Der Wettlauf um das beste Modem

Apple arbeitet seit Jahren daran, sich von Qualcomm unabhängig zu machen. Ähnlich wie bei den eigenen M- und A-Chips soll auch das hauseigene Modem eine bessere Integration mit der restlichen Hardware ermöglichen. Doch bislang hat Qualcomm bei der 5G-Leistung die Nase vorn.

Mit einem eigenen Chip könnte Apple die Produktionskosten senken. Aber auch für euch hat das Vorteile: Wie ihr schon beim iPhone 16e absehen könnt, wirkt sich das Apple-Modem positiv auf die Akkulaufzeit aus. Im Vergleich zum iPhone 16 gibt Apple eine um vier Stunden höhere Akkulaufzeit für das 16e an. Denn: Auch das mobile Internet kann ein echter Stromfresser sein. Wir sind gespannt, ob der C2-Chip beim iPhone 18 für noch längere Laufzeiten sorgen wird.

