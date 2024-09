iPhone 16 jetzt vorbestellbar: Alle Preise und Varianten

Seit 14 Uhr nehmen Apple und diverse Händler Vorbestellungen für das iPhone 16 und seine Schwestermodelle entgegen. Lest jetzt, was die einzelnen Modelle in ihren verschiedenen Konfigurationen kosten – und was ihr beachten solltet.

Einen Überblick über alle Modelle findet ihr in unserer Vorstellung der iPhone 16-Reihe. Für Hilfe bei der Kaufentscheidung empfehlen wir außerdem folgende Artikel:

Die Preise für das iPhone 16 und 16 Plus

Das iPhone 16 ist Apples Einstiegsmodell und ab 949 Euro erhältlich – in den Farben Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz.

Das iPhone 16 (Plus) in allen Farben (© 2024 Apple )

Es gibt drei verschiedene Speichervarianten, die bei Apple Folgendes kosten:

iPhone 16: Alle Konfigurationen 128 GB: 949 Euro

949 Euro 256 GB: 1079 Euro

1079 Euro 512 GB: 1329 Euro.

Darüber hinaus gibt es das iPhone 16 in einer größeren Variante, die sich iPhone 16 Plus nennt. Abgesehen von Display-Größe und Akkulaufzeit ist das Modell identisch:

iPhone 16 Plus: Alle Konfigurationen 128 GB: 1099 Euro

1099 Euro 256 GB: 1229 Euro

1229 Euro 512 GB: 1479 Euro

Die Preise für das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max

Für besonders anspruchsvolle Nutzer hat Apple iPhone 16 Pro und 16 Pro Max vorgesehen. Die Geräte unterscheiden sich ausschließlich durch Display-Größe und Akkulaufzeit. Die Farben für das iPhone 16 Pro (Max) sind Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur und Titan Wüstensand.

Das iPhone 16 Pro (Max) in allen Farben (© 2024 Apple )

Was die Pro-Modelle jeweils kosten, seht ihr hier:

iPhone 16 Pro: Alle Konfigurationen 128 GB: 1199 Euro

Euro 256 GB: 1329 Euro

Euro 512 GB: 1579 Euro

Euro 1 TB: 1829 Euro

iPhone 16 Pro Max: Alle Konfigurationen 128 GB: –

256 GB: 1449 Euro

Euro 512 GB: 1699 Euro

Euro 1 TB: 1949 Euro

Lieferzeit und Verkaufsstart

Der reguläre Verkaufsstart beginnt am 20. September. Bis dann sollten auch Vorbesteller ihr Gerät erhalten haben. Wie immer bei neuen iPhones solltet ihr mit der Bestellung nicht allzu lange zögern, wenn ihr lange Wartezeiten vermeiden wollt.

Zu Lieferengpässen könnte es erfahrungsgemäß bei den Pro-Modellen kommen. Wer es also auf das iPhone 16 Pro oder Pro Max in einer bestimmten Farbe und Speichervariante abgesehen hat, schlägt am besten schnell zu.

Neben den neuen iPhones sind ab heute auch die AirPods 4 mit und ohne ANC sowie neue Farbvarianten der AirPods Max und der Apple Watch Ultra 2 vorbestellbar.