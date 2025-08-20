Unser Vergleich zwischen Google Pixel 10 und Pixel 9 verrät euch alle Unterschiede zwischen den beiden Flaggschiff-Handys. Überraschend: Das neue Modell schneidet ausgerechnet bei der Kamera schlechter ab.
Wichtigste Unterschiede
- Das Google Pixel 9 hat die bessere Haupt- und Ultraweitwinkellinse
- Nur das Pixel 10 hat ein Teleobjektiv (5x)
- Sein Super-Res-Zoom reicht viel weiter (20x vs. 8x)
- Das Google Pixel 10 hat einen stärkeren Akku
- Sein Display wird bei Bedarf etwas heller
- Das Google Pixel 10 hat einen neueren Chipsatz (Tensor G5)
- Dadurch arbeitet es etwas schneller und effizienter
- Das Pixel 10 unterstützt Pixelsnap
- Die Farben unterscheiden sich
Technische Daten im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
|
|Modell
|
Google Pixel 9
|
Pixel 10
|Aktuelle Deals
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.3 Zoll
|6.3 Zoll
|Auflösung
|2424x1080 Pixel
|2424x1080 Pixel
|Pixeldichte
|422 ppi
|421 ppi
|Technologie
|OLED
|OLED
|Frequenz
|60 bis 120 Hz
|1 bis 120 Hz
|Display-Schutz
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Glass Victus 2
|Maße Größe
|152.8x72x8.5 mm
|152.8x72x8.6 mm
|Material
|Gorilla Glass Victus 2 (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony
|Frost, Indigo, Lemongrass, Obsidian
|Gewicht
|199 g
|204 g
|Wasserdicht
|IP68
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Google Tensor G4
|Google Tensor G5
|Taktrate
|bis zu 3.1 GHz
|bis zu 3.1 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|12 GB RAM
|12 GB RAM
|Interner Speicher
|128/256 GB
|128 / 256 GB
|Akkuleistung
|4700 mAh Kapazität
|4970 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|mehr als 24 h
|Typische Nutzung: mehr als 24 h
|Wireless Charging
|ja (15 W) h
|Ja (15 W) h
|Sicherheit
|Fingerabdruck
|Fingerabdruck
|Betriebssystem
|Android 14 (ab Werk)
|Android 16 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Android- und Sicherheitsupdates bis 2031
|Android-Updates und Sicherheitspatches bis 2032
|Kamera
|Hauptkamera
|50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel)
|48 (Hauptlinse) + 10.8 (Tele) + 13 (Ultraweitwinkel)
|Frontkamera
|10.5 MP
|10.5 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|USB-C
|microSD
|nein
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|Ja
|NFC
|Ja
|Ja
|4G LTE
|Ja
|Ja
|5G
|Ja
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 899 Euro (UVP)
|Ab 899 Euro (UVP)
Google bleibt dem Design treu
Optische Unterschiede zwischen Google Pixel 10 und Pixel 9 müsst ihr mit der Lupe suchen. Der Hersteller hat das im vergangenen Jahr eingeführte Design fast eins zu eins übernommen. Das neue Modell ist 1 mm dicker und einen Hauch schwerer – im Alltag werdet ihr das nicht bemerken.
Wer genau hinschaut, dem fällt außerdem die etwas breitere Aussparung im Kamera-Modul auf. Dies ist durch die neu hinzugekommene Telelinse bedingt und bereits von den Pro-Modellen bekannt.
Am meisten hebt sich das Google Pixel 10 optisch durch die gleich drei neuen Farben vom Vorgängermodell ab: Indigo, Frost und Lemongrass sorgen für frischen Wind und stoßen zum Klassiker Obsidian hinzu.
Displays nahezu unverändert
Wenig Neuerungen gibt es auch bei den Displays. Google Pixel 10 und 9 besitzen jeweils ein starkes, 6,3 Zoll großes OLED-Display, das mit 2424 x 1080 Pixeln auflöst und eine Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz bietet. LTPO-Displays, die auf bis zu 1 Hz herunterregeln, um Strom zu sparen, verbaut Google nach wie vor nur in seinen Pro-Modellen.
Einzige nennenswerte Display-Neuerung beim Google Pixel 10 ist die im Vergleich zum Pixel 9 höhere Spitzenhelligkeit. Den Unterschied zwischen 3000 und 2700 Nits werdet ihr aber kaum merken.
Kamera-Vergleich: Google Pixel 10 vs. Pixel 9
Hier gibt es eine große Überraschung. Denn den Kamera-Vergleich zwischen Google Pixel 10 und 9 gewinnt das ältere Modell. Grund hierfür ist in erster Linie die weitaus bessere Hauptlinse.
Durch ihren deutlich größeren Bildsensor ermöglicht das 50-MP-Objektiv beim Pixel 9 bessere Fotos und Videos bei allen Lichtverhältnissen. Wenn man sich die Spezifikationen genauer ansieht, wird klar: Google verbaut im Pixel 10 offenbar die gleiche 48-MP-Hauptlinse wie im Pixel 9a – der abgespeckten Variante des Vorgängermodells.
Google Pixel 9: Kamera-Spezifikationen
- 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,31"-Sensor
- 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel
- 10,5-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor
Google Pixel 10: Kamera-Spezifikationen
- 48-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,2"-Sensor
- 13-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel
- 10,8-MP-Telelinse: f/3.1, 1/3,2"-Sensor, 5x-Zoom (optisch)
- 10,5-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor
Grund für den Sparkurs dürfte das neu hinzugekommene 10,8-MP-Teleobjektiv sein, das dem Pixel 10 einen Vorteil bei weiter entfernten Motiven beschert. Der optische 5x-Zoom vergrößert ohne Bildverluste. Das Pixel 9 muss sich dagegen auf seinen Digital-Zoom verlassen, da es kein Teleobjektiv besitzt.
Das neue Zoom-Objektiv macht die Abstriche bei der Hauptlinse des Pixel 10 für uns aber nicht wett. Wir empfehlen Foto-Enthusiasten aus diesem Grund, entweder zum Pixel 9 zu greifen oder zum Pixel 10 Pro (XL). Denn bei den Pro-Modellen hat Google nicht an der Hauptlinse gespart.
Auch beim Ultraweitwinkel des Pixel 10 hat Google den Rotstift angesetzt. Es scheint ebenfalls aus dem Pixel 9a zu stammen. Der Bildsensor ist kleiner und die Auflösung erheblich geringer. Ebenfalls ein spürbarer Unterschied, der hier aber eher zu verkraften ist als bei der wichtigen Hauptlinse.
Die einzige Linse, die sich Google Pixel 10 und 9 teilen, ist die Frontkamera. Selfies knipsen beide Handys daher in vergleichbar guter Qualität.
Leistung: Google Tensor G5 vs. G4
Der neue Antrieb des Google Pixel 10 adressiert eine kleine Schwäche der Vorgängermodelle: Pixel 9 und Co. sind zwar durchaus leistungsstark, aber langsamer unterwegs als andere Flaggschiff-Modelle des gleichen Jahrgangs.
Mit dem Tensor G5 verkürzt Google den Abstand zu Samsung, Apple und Co.: Der neue Chip sorgt für ein spürbares Leistungsplus und eine höhere Effizienz.
Dieser Unterschied ist der größte Vorteil, den das Google Pixel 10 gegenüber dem Pixel 9 bietet. Am Arbeitsspeicher hat sich indes nichts geändert: Es bleibt bei 12 GB RAM.
Software, Updates und KI
Android 16 steht sowohl für das Google Pixel 10 als auch das Pixel 9 (via Update) zur Verfügung. Außerdem erhalten beide Smartphones ab Marktstart sieben Jahre lang Android- und Sicherheitsupdates.
KI der Wahl ist natürlich Google Gemini, das auf Pixel-Handys einige exklusive Features wie die Pixel Screenshots bereithält. Auf dem Pixel 10 gibt es einige neue KI-Funktionen wie den Kamera-Coach, der euch beim Fotografieren Tipps gibt.
Akku und Aufladen
Zumindest eine kleine Überraschung ist, dass Google das Pixel 10 mit einem 4970 mAh starken Akku ausgestattet hat. Zum Vergleich: Das Pixel 9 kommt auf 4700 mAh, das Pixel 10 Pro auf 4870 mAh.
In Kombination mit dem effizienten Tensor-G5-Chip sollte das die Ausdauer spürbar verbessern. Google selbst macht leider keine präzisen Angaben dazu: Wie immer gibt der Hersteller die Akkulaufzeit mit "mehr als 24 Stunden" an. Genau wie beim Pixel 9 und allen anderen aktuelleren Pixel-Handys.
Die Ladegeschwindigkeit hat sich geringfügig verbessert: Das Google Pixel 10 ermöglicht Fast Charging mit 29 W, das Pixel 9 mit 27 W. In der Praxis dürfte das den größeren Akku des Pixel 10 ausgleichen und dafür sorgen, das beide Handys etwa gleich schnell 100 Prozent Ladestand erreichen.
Wireless Charging ist mit jeweils 15 W möglich, wobei das Pixel 10 den neuen Pixelsnap-Ladestandard unterstützt: Wie bei Apples MagSafe könnt ihr einen separat erhältlichen runden Wireless Charger magnetisch an die Rückseite eures Handys andocken, um es komfortabler und effizienter aufzuladen.
Preise im Vergleich: Pixel 9 viel günstiger
Es ehrt Google, dass der Hersteller die Preise nicht angezogen hat: Das Pixel 10 kostet genauso viel wie das Pixel 9 zum Release. Aber: Das ältere Modell ist inzwischen stark reduziert und teilweise bereits weit unter 600 Euro bepreist. Das Pixel 10 kostet zum Marktstart mindestens 899 Euro, was einen happigen Preisunterschied von rund 300 Euro bedeutet:
Preise für das Google Pixel 9
- 128 GB: ab ca. 569 Euro
- 256 GB: ab ca. 699 Euro
Preise für das Google Pixel 10
- 128 GB: ab 899 Euro
- 256 GB: ab 999 Euro
