Unser Vergleich zwischen Google Pixel 10 und Pixel 9 verrät euch alle Unterschiede zwischen den beiden Flaggschiff-Handys. Überraschend: Das neue Modell schneidet ausgerechnet bei der Kamera schlechter ab.

Wichtigste Unterschiede

Das Google Pixel 9 hat die bessere Haupt- und Ultraweitwinkellinse

Nur das Pixel 10 hat ein Teleobjektiv (5x)

Sein Super-Res-Zoom reicht viel weiter (20x vs. 8x)

Das Google Pixel 10 hat einen stärkeren Akku

Sein Display wird bei Bedarf etwas heller

Das Google Pixel 10 hat einen neueren Chipsatz (Tensor G5)

Dadurch arbeitet es etwas schneller und effizienter

Das Pixel 10 unterstützt Pixelsnap

Die Farben unterscheiden sich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Google Google Modell Google Pixel 9 Pixel 10 Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 34,99 € o2 ab 24,99 € Blau ab 499,00 € Amazon ab 39,99 € o2 Ausverkauft! Blau Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.3 Zoll Auflösung 2424x1080 Pixel 2424x1080 Pixel Pixeldichte 422 ppi 421 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 60 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Maße Größe 152.8x72x8.5 mm 152.8x72x8.6 mm Material Gorilla Glass Victus 2 (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony Frost, Indigo, Lemongrass, Obsidian Gewicht 199 g 204 g Wasserdicht IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G4 Google Tensor G5 Taktrate bis zu 3.1 GHz bis zu 3.1 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB 128 / 256 GB Akkuleistung 4700 mAh Kapazität 4970 mAh Kapazität Akkulaufzeit mehr als 24 h Typische Nutzung: mehr als 24 h Wireless Charging ja (15 W) h Ja (15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 (ab Werk) Android 16 (ab Werk) Update-Zeitraum Android- und Sicherheitsupdates bis 2031 Android-Updates und Sicherheitspatches bis 2032 Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel) 48 (Hauptlinse) + 10.8 (Tele) + 13 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 10.5 MP 10.5 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD nein Nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP)

Google bleibt dem Design treu

Optische Unterschiede zwischen Google Pixel 10 und Pixel 9 müsst ihr mit der Lupe suchen. Der Hersteller hat das im vergangenen Jahr eingeführte Design fast eins zu eins übernommen. Das neue Modell ist 1 mm dicker und einen Hauch schwerer – im Alltag werdet ihr das nicht bemerken.

Google Pixel 9 (l.) und Pixel 10 (r.) sehen abgesehen von den Farben fast gleich aus (© 2025 Google / CURVED )

Wer genau hinschaut, dem fällt außerdem die etwas breitere Aussparung im Kamera-Modul auf. Dies ist durch die neu hinzugekommene Telelinse bedingt und bereits von den Pro-Modellen bekannt.

Am meisten hebt sich das Google Pixel 10 optisch durch die gleich drei neuen Farben vom Vorgängermodell ab: Indigo, Frost und Lemongrass sorgen für frischen Wind und stoßen zum Klassiker Obsidian hinzu.

Displays nahezu unverändert

Wenig Neuerungen gibt es auch bei den Displays. Google Pixel 10 und 9 besitzen jeweils ein starkes, 6,3 Zoll großes OLED-Display, das mit 2424 x 1080 Pixeln auflöst und eine Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz bietet. LTPO-Displays, die auf bis zu 1 Hz herunterregeln, um Strom zu sparen, verbaut Google nach wie vor nur in seinen Pro-Modellen.

Die Displays von Google Pixel 9 (l.) und Pixel 10 (r.) unterscheiden sich kaum (© 2025 Google / CURVED )

Einzige nennenswerte Display-Neuerung beim Google Pixel 10 ist die im Vergleich zum Pixel 9 höhere Spitzenhelligkeit. Den Unterschied zwischen 3000 und 2700 Nits werdet ihr aber kaum merken.

Kamera-Vergleich: Google Pixel 10 vs. Pixel 9

Hier gibt es eine große Überraschung. Denn den Kamera-Vergleich zwischen Google Pixel 10 und 9 gewinnt das ältere Modell. Grund hierfür ist in erster Linie die weitaus bessere Hauptlinse.

Wir finden: Das Google Pixel 9 (l.) hat eine bessere Kamera als das Pixel 10 (r.) (© 2025 Google / CURVED )

Durch ihren deutlich größeren Bildsensor ermöglicht das 50-MP-Objektiv beim Pixel 9 bessere Fotos und Videos bei allen Lichtverhältnissen. Wenn man sich die Spezifikationen genauer ansieht, wird klar: Google verbaut im Pixel 10 offenbar die gleiche 48-MP-Hauptlinse wie im Pixel 9a – der abgespeckten Variante des Vorgängermodells.

Google Pixel 9: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,31"-Sensor

f/1.7, 1/1,31"-Sensor 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel

f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel 10,5-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor

Google Pixel 10: Kamera-Spezifikationen 48-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,2"-Sensor

f/1.7, 1/1,2"-Sensor 13-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 10,8-MP-Telelinse: f/3.1, 1/3,2"-Sensor, 5x-Zoom (optisch)

f/3.1, 1/3,2"-Sensor, 5x-Zoom (optisch) 10,5-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor

Grund für den Sparkurs dürfte das neu hinzugekommene 10,8-MP-Teleobjektiv sein, das dem Pixel 10 einen Vorteil bei weiter entfernten Motiven beschert. Der optische 5x-Zoom vergrößert ohne Bildverluste. Das Pixel 9 muss sich dagegen auf seinen Digital-Zoom verlassen, da es kein Teleobjektiv besitzt.

Das neue Zoom-Objektiv macht die Abstriche bei der Hauptlinse des Pixel 10 für uns aber nicht wett. Wir empfehlen Foto-Enthusiasten aus diesem Grund, entweder zum Pixel 9 zu greifen oder zum Pixel 10 Pro (XL). Denn bei den Pro-Modellen hat Google nicht an der Hauptlinse gespart.

Auch beim Ultraweitwinkel des Pixel 10 hat Google den Rotstift angesetzt. Es scheint ebenfalls aus dem Pixel 9a zu stammen. Der Bildsensor ist kleiner und die Auflösung erheblich geringer. Ebenfalls ein spürbarer Unterschied, der hier aber eher zu verkraften ist als bei der wichtigen Hauptlinse.

Die einzige Linse, die sich Google Pixel 10 und 9 teilen, ist die Frontkamera. Selfies knipsen beide Handys daher in vergleichbar guter Qualität.

Leistung: Google Tensor G5 vs. G4

Der neue Antrieb des Google Pixel 10 adressiert eine kleine Schwäche der Vorgängermodelle: Pixel 9 und Co. sind zwar durchaus leistungsstark, aber langsamer unterwegs als andere Flaggschiff-Modelle des gleichen Jahrgangs.

Mit dem Tensor G5 verkürzt Google den Abstand zu Samsung, Apple und Co.: Der neue Chip sorgt für ein spürbares Leistungsplus und eine höhere Effizienz.

Dieser Unterschied ist der größte Vorteil, den das Google Pixel 10 gegenüber dem Pixel 9 bietet. Am Arbeitsspeicher hat sich indes nichts geändert: Es bleibt bei 12 GB RAM.

Software, Updates und KI

Android 16 steht sowohl für das Google Pixel 10 als auch das Pixel 9 (via Update) zur Verfügung. Außerdem erhalten beide Smartphones ab Marktstart sieben Jahre lang Android- und Sicherheitsupdates.

KI der Wahl ist natürlich Google Gemini, das auf Pixel-Handys einige exklusive Features wie die Pixel Screenshots bereithält. Auf dem Pixel 10 gibt es einige neue KI-Funktionen wie den Kamera-Coach, der euch beim Fotografieren Tipps gibt.

Akku und Aufladen

Zumindest eine kleine Überraschung ist, dass Google das Pixel 10 mit einem 4970 mAh starken Akku ausgestattet hat. Zum Vergleich: Das Pixel 9 kommt auf 4700 mAh, das Pixel 10 Pro auf 4870 mAh.

In Kombination mit dem effizienten Tensor-G5-Chip sollte das die Ausdauer spürbar verbessern. Google selbst macht leider keine präzisen Angaben dazu: Wie immer gibt der Hersteller die Akkulaufzeit mit "mehr als 24 Stunden" an. Genau wie beim Pixel 9 und allen anderen aktuelleren Pixel-Handys.

Die Ladegeschwindigkeit hat sich geringfügig verbessert: Das Google Pixel 10 ermöglicht Fast Charging mit 29 W, das Pixel 9 mit 27 W. In der Praxis dürfte das den größeren Akku des Pixel 10 ausgleichen und dafür sorgen, das beide Handys etwa gleich schnell 100 Prozent Ladestand erreichen.

Wireless Charging ist mit jeweils 15 W möglich, wobei das Pixel 10 den neuen Pixelsnap-Ladestandard unterstützt: Wie bei Apples MagSafe könnt ihr einen separat erhältlichen runden Wireless Charger magnetisch an die Rückseite eures Handys andocken, um es komfortabler und effizienter aufzuladen.

Preise im Vergleich: Pixel 9 viel günstiger

Es ehrt Google, dass der Hersteller die Preise nicht angezogen hat: Das Pixel 10 kostet genauso viel wie das Pixel 9 zum Release. Aber: Das ältere Modell ist inzwischen stark reduziert und teilweise bereits weit unter 600 Euro bepreist. Das Pixel 10 kostet zum Marktstart mindestens 899 Euro, was einen happigen Preisunterschied von rund 300 Euro bedeutet:

Preise für das Google Pixel 10 128 GB: ab 899 Euro

ab 899 Euro 256 GB: ab 999 Euro

Unser Fazit: Google Pixel 10 oder Pixel 9? Francis Lido Wenn ein neues Modell auf den Markt kommt, geht es normalerweise in erster Linie darum, wie groß die Verbesserungen sind. Unser Vergleich zwischen Google Pixel 10 und 9 hat allerdings auch einen Rückschritt zum Vorschein gebracht: Das Pixel 10 hat trotz neuer Telelinse die insgesamt schlechtere Kamera. Bei einer Handy-Reihe, die wie kaum eine andere für Top-Fotos steht, wiegt das schwer. Anspruchsvollen Fotografen raten wir deswegen eher vom Pixel 10 ab. Das deutlich günstigere Pixel 9 ist kurioserweise die bessere Wahl. Wer nicht auf das Teleobjektiv verzichten will, sollte etwas mehr Geld in die Hand nehmen und zum Pixel 10 Pro oder auch 9 Pro greifen. Diese beiden Modelle haben nämlich eine sehr gute Hauptlinse, wie sie das neue Standardmodell leider vermissen lässt. Für das Google Pixel 10 sprechen vor allem der stärkere Chipsatz, das Teleobjektiv und die bessere Akkulaufzeit. Der deutlich niedrigere Preis und die überlegene Hauptlinse machen das Pixel 9 aber für uns zu einem klar besseren Deal.

