Showtime für Google: Heute steigt das große Pixel-10‑Event – und durch den Abend führt niemand Geringeres als Talkshow‑Star Jimmy Fallon. Den Livestream könnt ihr hier ab 19 Uhr deutscher Zeit verfolgen.

Neben der Enthüllung des Pixel 10 gibt es eine ordentliche Portion Entertainment. Mit dabei sind außer Jimmy Fallon nämlich auch prominente Gäste wie NBA-Superstar Steph Curry, Formel-1-Fahrer Lando Norris und die Jonas Brothers.

In erster Linie geht es natürlich aber vor allem um neue Google-Handys und -Gadgets. Erwartet wird die Vorstellung der Pixel‑10‑Reihe sowie der Pixel Watch 4 und auch neue Kopfhörer sollen am Start sein. Google will mit dem Event die nächste Runde seiner Hardware‑Offensive einläuten – und diesmal mit einer deutlich spürbaren Portion Showbiz.

Das steckt im Pixel 10

Im Mittelpunkt stehen die neuen Smartphones mit dem Tensor‑G5‑Prozessor. Der Chip soll sparsamer und leistungsstärker arbeiten, um Googles KI‑Funktionen noch besser zu unterstützen. Besonders auffällig: Schon das Basis‑Modell des Pixel 10 soll eine Kamera mit 5‑fach‑Telelinse erhalten – bislang ein Feature der teureren Varianten. Auch bei der Auflösung legt Google offenbar nach.

Ein weiteres Highlight dürfte das neue Qi2‑Laden sein. Mit Pixelsnap bringt Google ein eigenes magnetisches Zubehörsystem an den Start, das an Apples MagSafe erinnert. Für euch bedeutet das bequemeres Laden und neue Möglichkeiten mit kompatiblen Gadgets.

Mehr als nur Smartphones

Erwartet wird außerdem die Pixel Watch 4, die mit größerem Akku und schmaleren Display-Rändern punkten könnte. Und mit den Pixel Buds 2a plant Google eine optimierte Version seiner günstigeren Ohrhörer.

Auch wenn schon viele Details durchsickerten, bleibt Spielraum für Überraschungen. Sicher ist nur: Mit Jimmy Fallon als Moderator und prominenter Unterstützung wird das Pixel‑Event nicht nur ein Technik‑, sondern auch ein Entertainment‑Spektakel.

