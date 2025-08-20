Das Galaxy S25 FE ist erstmals auf Bildern aufgetaucht – offiziell vorgestellt wurde es noch nicht, aber die ersten „offiziellen“ Aufnahmen sind bereits durchgesickert. Und wie das bei Samsung oft so ist: Überraschungen beim Design gibt’s eher wenige. Was das neue Modell kann, wie es aussieht und warum euch das alles bekannt vorkommen könnte, fassen wir für euch zusammen.

Der Launch des Galaxy S25 FE wird laut Gerüchten im nächsten Monat erwartet. Samsung selbst schweigt zwar noch, aber die nun von der bekannten Seite Android Headlines veröffentlichten Renderbilder zeigen das neue Modell schon von allen Seiten – in vier (schon zuvor aufgetauchten) Farben: Schwarz, Navy, Hellblau („Ice Blue“) und Weiß. Die Seite verfügt über eine gute Reputation, weshalb wir hier vermutlich die offiziellen Renderbilder sehen. Was sofort auffällt: Optisch unterscheidet sich das S25 FE kaum vom Vorgänger. Wer das Galaxy S24 FE kennt, wird sich hier direkt heimisch fühlen.

(© 2025 Android Headlines ) Der Metallrahmen ist abgeflacht, Buttons befinden sich auf der rechten Seite. (© 2025 Android Headlines ) So dünn soll das S25 FE sein. (© 2025 Android Headlines ) Die Farbe Black (© 2025 Android Headlines ) Die Farbe Navy (© 2025 Android Headlines ) Die Farbe Icy Blue (© 2025 Android Headlines ) Die Farbe White

Bekanntes Design, solide Technik

Auf der Vorderseite sitzt ein zentrales Punch-Hole-Display, auf der Rückseite gibt’s eine vertikal angeordnete Triple-Kamera. Das Gehäuse besteht aus Metall, die Ränder sind flach, mit Power-Button und Lautstärkewippe wie gewohnt auf der rechten Seite. Also kein wildes Re-Design, sondern eher: „Never change a working look“.

Auch zur Technik gibt’s schon ein paar spannende Details aus der Gerüchteküche: Im Inneren soll ein Exynos 2400 werkeln, dazu 8 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher. Das Display misst 6,7 Zoll, löst in Full-HD+ auf und liefert eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Für Strom sorgt ein 4.900-mAh-Akku, der sowohl mit 45 Watt per Kabel als auch mit 15 Watt kabellos geladen werden kann.

Aktueller Samsung-Preistipp:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (100 GB+) ab 50,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 949,00 € Amazon

Android 16, IP68 und Triple-Cam mit Zoom

Das Galaxy S25 FE wird mit Android 16 und One UI 8 ausgeliefert – also direkt mit dem neuesten Betriebssystem. Auch bei der Kamera erwartet euch solides Setup: vorn eine 12-MP-Selfiecam, hinten 50 MP (Haupt), 12 MP (Ultraweitwinkel) und 8 MP (Tele) mit 3-fach optischem Zoom und OIS. Dazu gibt’s ein IP68-Rating – also Schutz vor Wasser und Staub.

Klar ist: Samsung bleibt beim FE-Modell seiner Linie treu. Wer auf schlichte Premium-Optik, ein großes Display und eine runde Ausstattung steht, dürfte hier wieder fündig werden. Spannend bleibt jetzt nur noch: Wann kommt das Ding wirklich – und wie viel wird es kosten? In Sachen Release hatte Samsung bereits angedeutet, dass der Marktstart früher als beim Vorgänger erfolgen wird.

(© 2025 CURVED )

Die besten Samsung-Handys im Überblick Platz 1 Samsung Galaxy S25 Ultra Zur Produktseite Preis zu Release: 1449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Exzellente Kamera

Sehr gute Akkulaufzeit

Galaxy AI

Top-Display mit Antireflex-Schicht

S Pen Weniger Vielversprechend Sehr groß Platz 2 Samsung Galaxy S25 Zur Produktseite Preis zu Release: 899 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Gutes Display

Gutes Kamera

Sehr schnell Weniger Vielversprechend Könnte schneller laden Platz 3 Samsung S25 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: ab 1149 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend großes, exzellentes Display

Sehr gute Kamera

Starker Snapdragon-Prozessor

Gute Akkulaufzeit Weniger Vielversprechend Relativ groß

Relativ schwer Platz 4 Samsung Galaxy S25 Edge Zur Produktseite Preis zu Release: 1249 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr dünn und leicht

Sehr gute 200-MP-Kamera

Großes Top-Display

Sehr leistungsstark

Galaxy AI

Robust dank Titan

Top-Display

Top-Leistung Weniger Vielversprechend Kleiner Akku

Kein Tele-Objektiv

Könnte schneller laden

Kleiner Akku Platz 5 Samsung Galaxy S24 FE Zur Produktseite Preis zu Release: 749 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Schneller Chipsatz

Gute Triple-Kamera

Galaxy AI Weniger Vielversprechend Relativ hohes Gewicht

Keine MicroSD-Unterstützung Platz 6 7.4 /10 CURVED-Score Samsung Galaxy A56 Zur Produktseite Preis zu Release: 479 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Guter Allrounder

Schnelles Aufladen

Sehr gute Update-Versorgung

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Gutes, großes Display

Guter Allorunder

Gutes Display

Sechs Jahre Updates Weniger Vielversprechend Kein Wireless Charging

Kein microSD-Slot Platz 7 Samsung Galaxy A36 Zur Produktseite Preis zu Release: 379 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Gutes Display

Schnelles Aufladen (45 W)

Preis-Leistungs-Verhältnis Weniger Vielversprechend Kein Wireless Charging

Kunststoffrahmen

Kein microSD-Slot Platz 8 Galaxy A26 Zur Produktseite Preis zu Release: 299 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Helles, großes Display

Langer Update-Support

microSD-Unterstützung Weniger Vielversprechend Kein kabelloses Aufladen

Kein eSIM-Support Platz 9 Samsung Samsung Galaxy A16 5G Zur Produktseite Preis zu Release: 229 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

6 Jahre lang Updates

MicroSD-Support Weniger Vielversprechend Wenig Performance

Keine eSIM-Unterstützung

Kein kabelloses Aufladen

Nur brauchbare Kamera Platz 10 Samsung Galaxy Z Fold 6 Zur Produktseite Preis zu Release: 1999 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Display in Tablet-Größe

Top-Ausstattung

Galaxy AI

Unterstützung für S Pen Weniger Vielversprechend Sehr teuer Platz 11 Samsung Galaxy Z Flip 6 Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Klapp-Mechanismus

Sehr handlich

Sehr leistungsstark

Galaxy AI

Exzellent für Selfies Weniger Vielversprechend Akkulaufzeit könnte besser sein

Staubschutz könnte besser sein

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht