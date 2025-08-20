Aktuelle Handy-Deals
Samsung Galaxy S25 FE: Erste offizielle Bilder geleakt

Das Galaxy S25 FE hinter einem Vorhang
Der Vorhang für das Galaxy S25 FE lichtet sich (Bild wurde auf Basis des Vorgängers via KI erstellt) (© 2025 KI generiert )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel aktualisiert 20.08.25

Das Galaxy S25 FE ist erstmals auf Bildern aufgetaucht  – offiziell vorgestellt wurde es noch nicht, aber die ersten „offiziellen“ Aufnahmen sind bereits durchgesickert. Und wie das bei Samsung oft so ist: Überraschungen beim Design gibt’s eher wenige. Was das neue Modell kann, wie es aussieht und warum euch das alles bekannt vorkommen könnte, fassen wir für euch zusammen.

Der Launch des Galaxy S25 FE wird laut Gerüchten im nächsten Monat erwartet. Samsung selbst schweigt zwar noch, aber die nun von der bekannten Seite Android Headlines veröffentlichten Renderbilder zeigen das neue Modell schon von allen Seiten – in vier (schon zuvor aufgetauchten) Farben: Schwarz, Navy, Hellblau („Ice Blue“) und Weiß. Die Seite verfügt über eine gute Reputation, weshalb wir hier vermutlich die offiziellen Renderbilder sehen. Was sofort auffällt: Optisch unterscheidet sich das S25 FE kaum vom Vorgänger. Wer das Galaxy S24 FE kennt, wird sich hier direkt heimisch fühlen.

Galaxy S25 FE Rahmen
(© 2025 Android Headlines )
Der Metallrahmen ist abgeflacht, Buttons befinden sich auf der rechten Seite.
Galaxy S25 FE Seite
(© 2025 Android Headlines )
So dünn soll das S25 FE sein.
Galaxy S25 FE schwarz
(© 2025 Android Headlines )
Die Farbe Black
Galaxy S25 FE Blau
(© 2025 Android Headlines )
Die Farbe Navy
Galaxy S25 FE Icy Blue
(© 2025 Android Headlines )
Die Farbe Icy Blue
Galaxy S25 FE Weiß
(© 2025 Android Headlines )
Die Farbe White

Bekanntes Design, solide Technik

Auf der Vorderseite sitzt ein zentrales Punch-Hole-Display, auf der Rückseite gibt’s eine vertikal angeordnete Triple-Kamera. Das Gehäuse besteht aus Metall, die Ränder sind flach, mit Power-Button und Lautstärkewippe wie gewohnt auf der rechten Seite. Also kein wildes Re-Design, sondern eher: „Never change a working look“.

Auch zur Technik gibt’s schon ein paar spannende Details aus der Gerüchteküche: Im Inneren soll ein Exynos 2400 werkeln, dazu 8 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher. Das Display misst 6,7 Zoll, löst in Full-HD+ auf und liefert eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Für Strom sorgt ein 4.900-mAh-Akku, der sowohl mit 45 Watt per Kabel als auch mit 15 Watt kabellos geladen werden kann.

Via Android Headlines
Wie findet ihr das? Stimmt ab!

