Bald ist es so weit: Samsung steht offenbar kurz vor der Präsentation des Galaxy S25 FE. Bevor das neue Fan-Edition-Modell offiziell vorgestellt wird, ist nun ein Bild aufgetaucht, das uns einen ersten Blick auf alle Farbvarianten erlaubt. Und auch sonst verrät der Leak einige interessante Details zur Ausstattung – inklusive einer kleinen Verbesserung bei der Selfie-Kamera.

Das geleakte Bild stammt von der Seite NieuweMobiel.NL und zeigt das Galaxy S25 FE in vier Farben: Schwarz, Dunkelblau, Hellblau und Weiß. Besonders auffällig: Die dunkle Blautönung erinnert stark an die "Blue Shadow"-Versionen des Galaxy Z Flip 7 und Galaxy Z Fold 7 – ein kleiner Design-Schlenker, der durchaus gut ankommen dürfte. Im Vergleich zum Vorgänger, dem Galaxy S24 FE, schrumpft damit wohl die Auswahl. Das ältere Modell gab es in fünf Farben, darunter Gelb und Mint.

Das Samsung Galaxy S25 FE in allen verfügbaren Farben (© 2025 NieuweMobiel.NL )

Solides Upgrade mit kleinen, feinen Details

Technisch bleibt sich Samsung treu, spendiert dem Galaxy S25 FE aber einige sinnvolle Neuerungen. So bekommt ihr ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate und HDR10+-Unterstützung – also beste Voraussetzungen für flüssiges Scrollen und knackige Farben. Unter dem Bildschirm sitzt ein Fingerabdrucksensor, dazu gibt’s Stereo-Lautsprecher für besseren Sound beim Serien-Marathon.

Beim Prozessor setzt Samsung auf den Exynos 2400. Der ist laut Leak etwas leistungsfähiger als die abgespeckte Variante im Galaxy S24 FE. Unterstützt wird der Chip von 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher. Softwareseitig erwartet euch Android 16 inklusive der neuen Benutzeroberfläche One UI 8.0. Und: Samsung plant offenbar sieben große Android-Updates – das ist ordentlich.

Selfie-Upgrade und mehr Ausdauer

Eine kleine, aber nicht unwichtige Verbesserung gibt’s bei der Frontkamera: Hier setzt Samsung nun auf 12 Megapixel – eine Aufwertung im Vergleich zum Vorgänger. Auf der Rückseite bleibt es beim bewährten Setup aus drei Linsen mit 50 MP, 12 MP und 8 MP.

Worüber sich viele von euch freuen dürften: Der Akku wächst auf 4.900 mAh und lässt sich mit 45 Watt schneller laden als zuvor. Auch beim Schutzstandard bleibt alles beim Alten – das Galaxy S25 FE ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Mit an Bord sind außerdem 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC sowie ein USB-C-Anschluss (USB 3.2).

Wann genau das Galaxy S25 FE erscheint, ist noch unklar – allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern. Bis dahin lassen wir uns noch ein wenig überraschen.

