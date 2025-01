Samsung Galaxy S25 vs. S25 Ultra: Wie groß ist der Unterschied?

Unser Vergleich zwischen Samsung Galaxy S25 und S25 Ultra verrät euch, welche Vorteile das High-End-Modell gegenüber der Standardvariante bietet. Ist der Unterschied tatsächlich so groß, dass sich der immense Aufpreis lohnt?

Galaxy S25 vs. S25 Ultra: Wichtigste Unterschiede

Das S25 Ultra ist viel größer und etwas kantiger

Sein Rahmen ist aus Titan statt wie beim S25 aus Alu

Das S25 Ultra ist robuster

Das Display des S25 Ultra ist viel schärfer und größer

Es spiegelt weniger (Anti-Reflex)

Die Display-Ränder sind dünner

Das Galaxy S25 Ultra unterstützt den S Pen

Die Akkulaufzeit ist deutlich besser

Das Galaxy S25 Ultra hat eine viel bessere Kamera

Der Preisunterschied ist sehr groß

Technische Daten im Vergleich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Samsung Modell Galaxy S25 Galaxy S25 Ultra Display und Gehäuse Display-Größe 6.2 Zoll 6.9 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel 3120x1440 Pixel Pixeldichte Technologie AMOLED Super AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Hz 1 bis 120 Hz Maße Größe 146.9x70.5x7.2 mm 162.8x77.6x8.2 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Titan (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 162 g 218 g Leistungsmerkmale Chipsatz Sanpdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Taktrate Bis zu 4,47 GHz Bis zu 4,47 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung 4000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) 200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Weniger Unterschiede als zuvor

(© 2025 Samsung ) Das Galaxy S25 in den vier Standardfarben (© 2025 Samsung ) Das Samsung Galaxy S25 Ultra in den vier Standardfarben

In Vergleich zum Galaxy S24 Ultra ist das S25 Ultra an den Ecken stärker abgerundet und an den Kanten flacher. Dadurch ähnelt es dem Standardmodell mehr als sein Vorgänger. Dennoch lassen sich Galaxy S25 und S25 Ultra klar voneinander unterscheiden. Das High-End-Modell ist trotz des modernisierten Designs einen Tick kantiger und zudem deutlich größer und schwerer als das überaus handliche S25. Dünn sind allerdings beide Geräte, wie der Größenvergleich zeigt:

Galaxy S25: 146,9 x 70,5 x 7,2 mm / 162 g

146,9 x 70,5 x 7,2 mm / 162 g Galaxy S25 Ultra: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm / 218 g

Ein weiterer Unterschied: Beim S25 Ultra besteht der Rahmen aus Titan, beim S25 Ultra aus Alu. Nicht nur deswegen ist das Galaxy S25 Ultra noch widerstandsfähiger als das bereits sehr stabile S25. Auch der Schutz von Vorder- und Rückseite ist robuster: Gorilla Glass Armor 2 kann noch mehr einstecken als das beim S25 verwendete Gorilla Glass Victus 2. Darüber hinaus ist das Galaxy S25 Ultra in anderen Farben erhältlich als das S25.

S Pen für das Galaxy S25 Ultra

(© 2025 CURVED )

Das Galaxy S25 Ultra unterstützt den S Pen. Der digitale Eingabestift ist im Lieferumfang enthalten und lässt sich über einen Einschub im Gehäuse des Smartphones verstauen. Der S Pen erlaubt es euch, auf dem Display des S25 Ultra zu schreiben und zu zeichnen sowie durch One UI 7 zu navigieren. Im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra müsst ihr allerdings auf einige erweiterte Funktionen verzichten, da Samsung den Bluetooth-Support gestrichen hat. Das Galaxy S25 unterstützt den S Pen gar nicht.

Display: S25 Ultra mit vielen Vorteilen

Die schmalen Display-Ränder des S25 Ultra sind beeindruckend (© 2025 Samsung )

Das Galaxy S25 Ultra besitzt das deutlich größere (6,9 vs. 6,2 Zoll) und schärfere (3120 x 1440 vs. 2340 x 1080 Pixel) Dynamic AMOLED 2X Display. Darüber hinaus ist sein Bildschirm von dünneren Rändern umgeben und wie bereits erwähnt besser geschützt. Das dafür zuständige Gorilla Glass Armor 2 hat außerdem "Anti-Reflexionseigenschaften", die Spiegelungen enorm reduzieren:

My God the anti-reflectivity is incredible. pic.twitter.com/CPdFfo15hp — Daniel Scuteri (@daniel_scuteri) January 27, 2025

Beide Geräte besitzen LTPO-Displays mit variabler Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz – je nach Bedarf für besonders flüssige Animationen oder einen reduzierten Stromverbrauch.

Aufgrund der zuvor genannten Unterschiede kann sich das Galaxy S25 Ultra im Display-Vergleich deutlich vom S25 abheben. Dessen Bildschirm ist zwar ebenfalls sehr gut, doch das S25 Ultra hat eines der besten Smartphone-Displays überhaupt.

Kamera-Vergleich: Galaxy S25 vs. S25 Ultra

(© 2025 Samsung ) Die Kamera des Galaxy S25 (© 2025 Samsung ) Die Kamera des Galaxy S25 Ultra

Ähnlich wie bei den Displays verhält es sich beim Vergleich der Kameras: Das Galaxy S25 Ultra ist dem S25 klar überlegen. Es bietet ein komplett anderes Setup mit deutlich höher auflösender Hauptlinse (200 MP vs. 50 MP) samt größerem Bildsensor sowie gleich zwei Zoom-Linsen. Auch das Ultraweitwinkel ist schärfer und anders als beim S25 zu Makrofotos in der Lage. Hier seht ihr die Kamera-Hardware von Galaxy S25 und S25 Ultra im Vergleich:

Galaxy S25: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Galaxy S25 Ultra: Kamera-Spezifikationen 200-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus 50-MP-Ultraweitwinkel: f/1.9, 120 Grad Sichtwinkel, Autofokus

f/1.9, 120 Grad Sichtwinkel, Autofokus 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus 50-MP-Periskoplinse: f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus

f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Die einzelnen Objektive des Galaxy 25 Ultra sind spürbar besser als ihre Pendants im S25 – oder haben gar keines (Periskoplinse). Obwohl die Kamera des Galaxy S25 durchaus gut ist, erwartet euch beim High-End-Modell daher eine durchweg bessere Foto-Qualität. Am größten sind die Unterschiede bei schwierigen Lichtbedingungen (etwa nachts) und Zoom-Fotos.

Starke Leistung dank Snapdragon 8 Elite

Im Performance-Vergleich begegnen sich Galaxy S25 und S25 Ultra auf Augenhöhe. Beide Smartphones sind mit dem Ausnahme-Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy ausgestattet und mit 12 GB RAM bestückt. Dadurch gehören sie zu den schnellsten Smartphones 2025 und sind auf Jahre hinweg gut gerüstet für anspruchsvolle Aufgaben wie Mobile Gaming, Multitasking oder KI-Anwendungen.

Akku und Aufladen

Auch im Akku-Vergleich kann sich das Galaxy S25 Ultra gegen das S25 durchsetzen. Dank höher Kapazität (5000 mAh vs. 4000 mAh) bietet es die längere Akkulaufzeit. Laut Hersteller kommt es auf 31 Stunden Videowiedergabe, während das S25 dabei 29 Stunden durchhalten soll. In der Praxis ist der Ausdauerunterschied noch größer.

Die Ladeleistung spricht ebenfalls für das Galaxy S25 Ultra, das sich via USB-C mit bis zu 45 W aufladen lässt. Das Galaxy S25 muss sich mit lediglich 25 W begnügen – ein deutlicher Unterschied. Wireless Charging ist bei beiden Smartphones mit bis zu 15 W möglich. Gerüchte, wonach sich das S25 Ultra via Qi2 mit bis zu 25 W laden lassen soll, haben sich bislang nicht bestätigt.

One UI 7, Galaxy AI & Google Gemini

Die über Android 15 liegende Benutzeroberfläche One UI 7 ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Galaxy S25 und S25 Ultra im Alltag anders anfühlen als ihre Vorgängermodelle. One UI 7 beschert euch neben besonders flüssigen Animationen euch neue Features wie die Now Bar, Live Notifications oder diverse KI-Funktionen von Samsungs Galaxy AI und Google Gemini.

(© 2025 CURVED )

Unterschiede zwischen dem Galaxy S25 und S25 Ultra gibt es dabei nicht. Auf beiden Modellen stehen die gleichen KI-Features bereit.

Preise im Vergleich: Galaxy S25 günstiger

Wie üblich ist Samsungs Basismodell deutlich günstiger als das Ultra. Bei identischer Speicherausstattung beträgt der Preisunterschied knapp 500 Euro. Darüber hinaus variieren die Speicheroptionen leicht: Nur das Galaxy S25 ist mit 128 GB erhältlich, dafür gibt es das Galaxy S25 Ultra mit 1 TB. Die Konfigurationen mit 256 und 512 GB Speicher stehen für beide Geräte zur Auswahl. Gut zu wissen: Alle Varianten sind mit 12 GB RAM ausgestattet.

Preise für das Galaxy 25 128 GB: ab ca. 899 Euro

ab ca. 899 Euro 256 GB: ab ca. 959 Euro

ab ca. 959 Euro 512 GB: ab ca. 1079 Euro

Preise für das Galaxy 25 Ultra 256 GB: ab ca. 1449 Euro

ab ca. 1449 Euro 512 GB: ab ca. 1569 Euro

1569 Euro 1 TB: ab ca. 1809 Euro

Unser Fazit: Samsung Galaxy S25 oder Galaxy S25 Ultra? Francis Lido Im Vergleich zwischen Galaxy S25 und S25 Ultra gibt es einen klaren Gewinner: Das Ultra ist das eindeutig bessere Gerät. Während das Galaxy S25 in nahezu allen Bereichen gut aufgestellt ist, legt das Galaxy S25 Ultra überall noch eine Schippe drauf. Es zählt in fast jeder Disziplin zu den besten Smartphones auf dem Markt. Besonders groß sind die Vorteile bei Display, Kamera und Akku – allesamt wichtige Bereiche. Wer hohe Ansprüche hat und es sich leisten kann, sollte daher zum Galaxy S25 Ultra greifen. Gebt ihr euch auch mit etwas weniger als dem vielleicht besten Android-Handy 2025 zufrieden, ist auch das Galaxy S25 eine gute Option. Das Basismodell ist ein sehr guter Allrounder und wesentlich günstiger. Zudem könnte seine überragende Handlichkeit es für manch einen attraktiver machen als das Ultra-Modell.

