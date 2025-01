Welche Farben stehen für das Samsung Galaxy S25 Ultra zur Auswahl und wie sehen sie aus? Auf unseren Bildern seht ihr alle Varianten des Galaxy S25 Ultra – inklusive der Farben, die exklusiv bei Samsung erhältlich sind. In einem Video zeigen wir euch außerdem den Unterschied zwischen Titanium Black und Titanium Jetblack.

Die sieben Farben für das Galaxy S25 Ultra

(© 2025 Samsung ) Das Samsung Galaxy S25 Ultra in den vier Standardfarben (© 2025 Samsung ) Das ist das Samsung Galaxy S25 Ultra

Insgesamt gibt es das Samsung Galaxy S25 Ultra in sieben Farben. Vier davon sind sowohl beim Hersteller als auch bei Drittanbietern erhältlich:

Titanium Silverblue

Titanium Gray

Titanium Whitesilver

Titanium Black

Die drei übrigen Galaxy-S25-Ultra-Farben gibt es exklusiv bei Samsung direkt:

Titanium Jetblack

Titanium Jadegreen

Titanium Pinkgold

Galaxy S25 Ultra in Titanium Silverblue

(© 2025 ) So siehtTitanium Silverblue in echt aus (© 2025 Samsung ) Samsung Galaxy S25 Ultra in der Farbe Titanium Silverblue

Titanium Silverblue erinnert ein wenig an eine der schönsten iPhone-Farben aller Zeiten: Sierrablau. Es handelt sich um ein sehr helles, leicht gräuliches Blau. Allerdings nur auf der Rückseite, denn der Rahmen ist silbern.

Galaxy S25 Ultra in Titanium Gray

(© 2025 Samsung ) So sieht Titanium Gray in echt aus (© 2025 Samsung ) Das Samsung Galaxy S25 Ultra in Titanium Gray

Für einen möglichst natürlichen Titan-Look gibt es das Galaxy S25 Ultra in der Farbe Titanium Gray. Die graue Variante ist quasi das Pendant zu Apples Titan Natur. Der silberne Rahmen sticht hier weniger hervor als bei den anderen Varianten.

Galaxy S25 Ultra in Titanium Whitesilver

(© 2025 ) So sieht Titanium Whitesilver in echt aus (© 2025 Samsung ) Das Samsung Galaxy S25 Ultra in der Farbe Titanium Whitesilver

Mit der Farbe Titanium Whitesilver sichert ihr euch ein Galaxy S25 Ultra mit weißer Rückseite und silbernem Rahmen – Apples Titan Weiß lässt grüßen. Vermutlich eine der Farben, in denen das Galaxy S25 Ultra eher seltener zu sehen sein wird, unserer Meinung nach aber eine durchaus attraktive.

Galaxy S25 Ultra in Titanium Black

(© 2025 ) So sieht Titanium Black in echt aus (© 2025 Samsung ) Samsung Galaxy S25 Ultra in der Farbe Titanium Black

Das Galaxy S25 Ultra in der Farbe Titanium Black hat eine schwarze Rückseite und einen silbernen Rahmen. Beachtet: Es gibt noch eine zweite schwarze Variante, die exklusiv bei Samsung erhältlich ist ...

Galaxy S25 Ultra in Titanium Jetblack

Samsung Galaxy S25 Ultra in der Farbe Titanium Jetblack (© 2025 Samsung )

Die exklusiv bei Samsung erhältliche Ausführung Titanium Jetblack unterscheidet sich durch die Rahmenfarbe von der Variante Titanium Black: Statt Silber ist der Rahmen hier wie die Rückseite Schwarz, was für einen einheitlicheren Look sorgt. Ein Vergleich zwischen dem Galaxy S25 Ultra in Titanium Black und Titanium Jetblack seht ihr in folgendem Video:

(© 2025 CURVED )

Galaxy S25 Ultra in Titanium Pinkgold

Samsung Galaxy S25 Ultra in der Farbe Titanium Pinkgold (© 2025 Samsung )

Eine weitere Samsung-exklusive Farbe für das Galaxy S25 Ultra ist Titanium Pinkgold. Diese Ausführung mit roségoldener Rückseite und silbernem Rahmen dürfte vor allem die weibliche Kundschaft ansprechen.

Galaxy S25 Ultra in Titanium Jadegreen

Samsung Galaxy S25 Ultra in der Farbe Titanium Jadegreen (© 2025 Samsung )

Komplettiert werden die drei exklusiv bei Samsung verfügbaren Farben für das Galaxy S25 Ultra durch Titanium Jadegreen. Die Rückseite ist in ein dezentes Grün getaucht, der Rahmen silbern.

