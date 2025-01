Was sind die Unterschiede zwischen dem Samsung Galaxy S25 Ultra und dem S24 Ultra? Unser großer Vergleich verrät euch, welche Neuerungen das S25 Ultra bietet und wo sich nicht viel geändert hat.

Galaxy S25 Ultra vs. S24 Ultra: Wichtigste Unterschiede

Design: Das Galaxy S25 Ultra ist weniger kantig

Das Galaxy S25 Ultra ist weniger kantig Display-Größe: Das S25 Ultra hat einen Hauch mehr Bildfläche

Das S25 Ultra hat einen Hauch mehr Bildfläche Display-Ränder: Beim Galaxy S25 Ultra dünner

Beim Galaxy S25 Ultra dünner Abmessungen : Das S25 Ultra ist dünner und länglicher

: Das S25 Ultra ist dünner und länglicher Leistung: Das neuere Modell ist etwas schneller

Das neuere Modell ist etwas schneller Schutz: Display, Rückseite und Rahmen des S25 sind etwas robuster

Display, Rückseite und Rahmen des S25 sind etwas robuster Kamera: Das Galaxy S25 Ultra hat ein höher auflösendes Ultraweitwinkel

Das Galaxy S25 Ultra hat ein höher auflösendes Ultraweitwinkel Foto-Qualität: Leichte Vorteile für das S25 Ultra

Leichte Vorteile für das S25 Ultra S Pen: Bluetooth-Support nur beim S24 Ultra

Bluetooth-Support nur beim S24 Ultra Preis: Das Galaxy S24 Ultra ist günstiger

Technische Daten im Vergleich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Samsung Modell Galaxy S25 Ultra Galaxy S24 Ultra Display und Gehäuse Display-Größe 6.9 Zoll 6.8 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel 3120x1440 Pixel Pixeldichte 505 ppi Technologie Super AMOLED Super AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Maße Größe 162.8x77.6x8.2 mm 162.3x79x8.6 mm Material Titan (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Gewicht 218 g 232 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Taktrate Bis zu 4,47 GHz Bis zu 3.39 GHz AnTuTu 1.823.822 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1024 GB 256/512/1000 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 30 h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) 200 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Galaxy S25 Ultra im neuen Look

Während die letzten Ultra-Modelle sich durch ihr kantiges Design klar von ihren Schwestermodellen abgehoben haben, vereinheitlicht Samsung mit dem Galaxy S25 Ultra den Look der Reihe etwas mehr. Durch abgerundetere Ecken ist die Verwandtschaft mit dem Galaxy S25 und S25 Plus gut erkennbar.

(© 2025 Samsung ) Das Samsung Galaxy S25 Ultra in den vier Standardfarben (© 2024 Samsung ) Das Galaxy S24 Ultra in den vier Standardfarben

Darüber hinaus sieht die Kamera beim neueren Modell etwas anders aus: Durch dickere Ringe um die Kameralinsen herum wirken diese etwas auffälliger. Die Abmessungen haben sich ebenfalls leicht verändert: Das Galaxy S25 Ultra ist länglicher, dünner und leichter. In Zahlen:

Galaxy S25 Ultra: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm / 218 g

Galaxy S24 Ultra: 162,3 x 79 x 8,6 mm / 232 g

Dank Gorilla Glass Armor 2 (statt der ersten Generation wie beim S24 Ultra) auf Vorder- und Rückseite sowie einem robusteren Titan-Rahmen (Grad 5 statt Grad 2) ist das Galaxy S25 Ultra im Vergleich zum S24 Ultra etwas stabiler und besser vor Stürzen geschützt. Außerdem hat Samsung dem Galaxy S25 Ultra neue Farben spendiert.

Display-Vergleich: Galaxy S25 Ultra vs. S24 Ultra

(© 2025 Samsung ) Das Display des Galaxy S25 Ultra (© 2025 Samsung ) Das Display des Galaxy S24 Ultra

Mit einer Diagonale von 6,9 Zoll ist das Display des Galaxy S25 Ultra einen Hauch größer als der bereits riesige Bildschirm des Vorgängermodells (6,8 Zoll). Möglich machen das unter anderem die im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra geschrumpften Display-Ränder.

Gorilla Glass Armor 2 schützt das Display des Galaxy S25 Ultra nicht nur besser. Es sorgt auch für noch weniger Spiegelungen als beim Galaxy S24 Ultra, das durch seine Antireflex-Beschichtung diesbezüglich bereits sehr gut aufgestellt ist.

An den technischen Spezifikationen hat sich indes nichts geändert. Euch erwartet jeweils ein Dynamic AMOLED 2X Display mit 3120 x 1440 Pixeln Auflösung und 2600 Nits Maximalhelligkeit. Absolute Top-Specs, die keine Wünsche offenlassen.

S Pen: Bluetooth nur beim S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra: Der S Pen in Aktion (© 2024 Samsung )

Galaxy S25 Ultra und S24 Ultra lassen euch per S Pen auf ihrem Display schreiben und zeichnen. Es gibt aber einen kleinen Unterschied: Per Bluetooth lässt sich der digitale Eingabestift nur mit dem S24 Ultras verbinden. Dadurch entfallen beim neueren Modell einige nützliche Funktionen – darunter die Fernbedienung für Kamera, PowerPoint und die Galerie-App sowie die Gestensteuerung über die sogenannten Air Actions.

Kamera-Vergleich: Galaxy S25 Ultra vs. S24 Ultra

(© 2024 Samsung ) Die Kamera des Galaxy S24 Ultra (© 2025 Samsung ) Die Kamera des Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra und S25 Ultra treten den Kamera-Vergleich mit auf dem Papier nahezu identischen Linsen an. Lediglich das Ultraweitwinkel-Objektiv hat beim neuen Modell ein Upgrade erhalten: Es ist lichtstärker und hat eine höhere Auflösung (50 MP vs. 12 MP), die für Pixel-Binning zum Einsatz kommt. Das restliche Setup ist identisch:

Galaxy S25 Ultra: Kamera-Spezifikationen 200-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus 50-MP-Ultraweitwinkel: f/1.9, 120 Grad Sichtwinkel, Autofokus

f/1.9, 120 Grad Sichtwinkel, Autofokus 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus 50-MP-Periskoplinse: f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus

f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Galaxy S24 Ultra: Kamera-Spezifikationen 200-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel, Autofokus

f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel, Autofokus 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus 50-MP-Periskoplinse: f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus

f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Insgesamt hat das Galaxy S25 Ultra leichte Vorteile. Dank besserer Bildverarbeitung sind die Aufnahmen in den meisten Fällen etwas rauschärmer. Am meisten macht sich dieser Unterschied bei Zoom-Fotos mit 10-facher Vergrößerung bemerkbar. Auch bei Selfies hat das Galaxy S25 Ultra knapp die Nase vorn. Das neuere Modell kann den Kamera-Vergleich somit knapp für sich entscheiden, aber das S24 Ultra ist nahezu ebenbürtig.

Leistung: Snapdragon 8 Elite vs. 8 Gen 3

Galaxy S25 Ultra und S24 Ultra sind bärenstarke Smartphones, die für alle aktuellen Anwendungsszenarien mehr als genügend Leistung bereitstellen. Beide Handys sind mit einem absoluten Top-Chipsatz ausgestattet, das S25 Ultra allerdings mit einem um ein Jahr neueren. Sein Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy ist noch etwas leistungsstärker und effizienter als der Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy im S24 Ultra.

Auch wenn das S25 Ultra damit etwas schneller ist, wird euch das in der Praxis nur in seltenen Fällen auffallen.

Software: KI und One UI 7

(© 2025 CURVED )

Samsungs Galaxy AI steht gemeinsam mit Google Gemini sowohl auf dem Galaxy S25 Ultra als auch auf dem S24 Ultra zur Verfügung. Ersteres hat allerdings einige neue KI-Funktionen bekommen. Darunter die Möglichkeit, mit nur einem Befehl Aktionen über mehrere Apps hinweg auszuführen oder "AI Select", mit dem ihr beispielsweise Video-Ausschnitte zu GIFs machen könnt.

(© 2025 CURVED )

Es ist gut möglich, dass der Hersteller die neuen KI-Features oder zumindest einen Teil davon via Software-Update für das Galaxy S24 Ultra nachreicht.

Einen großen Unterschied macht die neue Benutzeroberfläche One UI 7, die zusammen mit Android 15 auf dem Galaxy S25 Ultra Premiere feiert. Sie beschert euch flüssigere Animationen und neue Elemente wie die Now Bar, die stark an Apples Dynamic Island erinnert. Via Update kommen One UI 7 und Android 15 aber bald auch für das Galaxy S24 Ultra.

Akku und Aufladen

Mit 5000 mAh ist die Akkukapazität von Galaxy S25 Ultra und S24 Ultra identisch, das neuere Modell ist aber dennoch etwas ausdauernder. Samsung gibt bis zu 31 Stunden Videowiedergabe an, also eine Stunde mehr als für das Vorgängermodell. Demnach arbeitet das S25 Ultra also etwas effizienter.

Die Ladeleistung via Kabel ist identisch: Der Akku füllt sich jeweils mit bis zu 45 W. Auch beim Wireless Charging scheint es keine Unterschiede zu geben: Beide Modelle laden mit bis zu 15 W auf. Da das Galaxy S25 Ultra den Qi2-Standard unterstützt, vermutet manch einer, dass es sich unter gewissen Bedingungen auch mit bis zu 25 W kabellos laden lässt. Zum Zeitpunkt dieses Vergleichs war dies jedoch nicht bestätigt.

Preise im Vergleich: Große Unterschiede

Bereits vor dem Launch des Galaxy S25 Ultra war das Galaxy S24 Ultra stark reduziert zu finden. Hier seht ihr, was ihr für die die einzelnen Konfigurationen momentan etwa bezahlen müsst (Stand: Ende Januar 2025):

Preise für das Galaxy 25 Ultra 256 GB: ab ca. 1449 Euro

ab ca. 1449 Euro 512 GB: ab ca. 1569 Euro

1569 Euro 1 TB: ab ca. 1809 Euro

Preise für das Galaxy 24 Ultra 256 GB: ab ca. 920 Euro

ab ca. 920 Euro 512 GB: ab ca. 1030 Euro

1030 Euro 1 TB: ab ca. 1400 Euro

Unser Fazit: Samsung Galaxy S25 Ultra oder Galaxy S24 Ultra? Francis Lido Unser Vergleich zwischen Samsungs Galaxy S25 Ultra und S24 Ultra hat durchaus einige Unterschiede offenbart, besonders groß fallen diese jedoch nicht aus. Für das neuere Modell sprechen in erster Linie das modernisierte und robustere Design, die noch etwas stärkere Performance und eine leicht verbesserte Kamera. Abgesehen von der Bluetooth-Unterstützung für den S Pen bietet das Galaxy S24 Ultra keine Vorteile gegenüber dem S25 Ultra. Es ist aber viel günstiger erhältlich und das Nutzererlebnis sehr ähnlich. Wer nicht unbedingt das neueste Modell braucht, kann mit dem Galaxy S24 Ultra also eine ganze Menge sparen, ohne allzu viele Abstriche hinnehmen zu müssen.

