One UI 7: Hier hat Samsung überall bei Apple geklaut

Mit dem Update auf One UI 7 bringt Samsung im Januar 2025 frischen Wind auf seine Smartphones. Die nötige Inspiration dafür hat – wieder einmal – Apple geliefert. Wir zeigen euch, welche Features die Südkoreaner leicht verändert übernommen haben.

Now Bar: Samsungs Dynamic Island

Anfangs von einigen verspottet, stand Apples Dynamic Island offenbar gleich für zwei neue Features Pate, die Samsung mit One UI 7 auf seine Handys bringen wird. Zum einen die Now Bar, die euch auf dem Sperrbildschirm u. a. Timer anzeigen oder die Musikwiedergabe steuern lässt. Anders als bei Apple befindet sie sich am unteren Bildschirmrand statt am oberen.

Ebenfalls von der Dynamic Island inspiriert sind die Live Notifications, die euch am oberen Bildschirmrand Timer & Co. anzeigen und per Fingertipp Interaktionsmöglichkeiten bieten. Im Gegensatz zu Apple bietet Samsung bislang aber keinen Support für Drittanbieter-Apps wie etwa Spotify.

Multitasking à la Apple

One UI 7 verändert den App Switcher auf Samsung-Handys, also die Übersicht zum Wechseln zwischen geöffneten Apps. Diese werden künftig wie in iOS gestapelt angezeigt:

One UI 6.1 vs One UI 7 -



The new Task switcher is such an upgrade, we won't need to use Stack from Home Up anymore pic.twitter.com/5UHJYpDzpT — CID (@theonecid) October 30, 2024

Darüber hinaus zeigt One UI 7 die Icons der geöffneten Anwendungen jeweils separat darüber an und nicht mehr damit überschneidend. Ein weiteres Detail, das Samsung von Apple kopiert hat.

Benachrichtigungen vs. Schnelleinstellungen

Die Trennung von Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen hat Samsung ebenfalls aus iOS übernommen. Bislang zeigten Samsung-Handys beides in einer gemeinsamen Übersicht an. Künftig gibt es separate Seiten dafür. Wem das nicht gefällt, der kann aber zur alten Anzeige zurückwechseln:

Samsung copied iOS to the next level with ONE UI 7.

However, there is an option by which we can get a combined quick panel as earlier. pic.twitter.com/hFgBSrLTPO — Rishabh Negi (@YourbroRishabh) December 8, 2024

Akku-Icon & Homescreen-Einstellungen

Neben den genannten offensichtlichen Parallelen gibt es ein paar weitere Details, die an iOS erinnern. Unter anderem hat Samsung ein ähnliches Design für das Akku-Icon gewählt. Die angezeigte Batterie wird nach dem Update auf One UI 7 wie bei Apple horizontal statt vertikal eingeblendet.

One UI 6 vs One UI 7 - Battery icon 🔥 pic.twitter.com/Q1x4OGOv0u — BenIt Pro (@BennettBuhner) December 1, 2024

Außerdem hat Samsung zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für den Homescreen in One UI 7 integriert. Wie in iOS 18 könnt ihr beispielsweise die Größe von App-Icons anpassen und den Namen von Widgets anzeigen lassen.

Apple als Vorbild – wieder mal

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung bei Apple abschaut. Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte der Hersteller eine Smartwatch und Kopfhörer, deren Design offensichtlich von Apple-Geräten inspiriert ist. Schon damals waren wir der Meinung: Das ist gut so! Denn von einer gut gemachten Kopie profitieren die Kunden – und so könnte es auch bei One UI 7 kommen. Seit Kurzem könnt ihr die neue Benutzeroberfläche als Beta auf dem Galaxy S24 und seinen Schwestermodellen ausprobieren.