Android 15: Samsungs Beta startet in Deutschland

Nach langer Wartezeit ist es endlich so weit: Samsung rollt die Beta für One UI 7 auf Basis von Android 15 aus. Die verschafft euch vorab Zugriff auf zahlreiche neue Funktionen und beinhaltet diverse Design-Anpassungen. Erfahrt hier die Details.

Günstig bei o2 sichern: Samsung Galaxy S24 Ultra inklusive Tarif

Samsung macht es offiziell: In Deutschland und wenigen anderen Ländern steht ab heute, dem 5. Dezember, die Beta für One UI 7 auf Basis von Android 15 zum Download bereit. Allerdings vorerst nur auf dem Galaxy S24, dem Galaxy S24+ und dem Galaxy S24 Ultra. Besitzer des neueren Galaxy S24 FE müssen leider noch warten.

One UI 7: Leistungsschub für die Galaxy AI

Wie wir es erwartet haben, konzentriert sich Samsung besonders auf die Verbesserung und Implementierung neuer KI-Funktionen.

Hervorgehoben werden die Weiterentwicklung des Chat-Assistenten sowie das Verfeinern von Features wie der Inhaltszusammenfassung, der Rechtschreibprüfung und der Notizenorganisation.

Neu hinzugekommen ist die Anruf-Transkription, die aufgezeichnete Anrufe automatisch in Textform festhält.

Überarbeitetes Design mit neuen Animationen und mehr

Mit One UI 7 veröffentlicht Samsung die langersehnte Design-Anpassung. Die beinhaltet z. B. ein neues Benachrichtigungssystem, in dessen Mittelpunkt die neue "Now Bar" steht, die den Schnellzugriff auf Features wie den Dolmetscher oder auch die Musikwiedergabe ermöglicht, ohne dass ihr dafür das Smartphone zu entsperren braucht.

Der Startbildschirm sowie die Widgets präsentieren sich im neuen Design und bieten umfassendere Anpassungsmöglichkeiten. Die Steuerung der Kamera wurde ebenfalls überarbeitet, sodass die erweiterten (Pro-)Einstellungen schneller zu erreichen sind. Sogar die Zoomsteuerung wurde verbessert. Deren Geschwindigkeit ist jetzt individuell anpassbar.

So nehmt ihr am Betaprogramm teil

Um am Betaprogramm teilzunehmen, braucht ihr die Samsung Members-App. Erstellt dort ein Samsung-Konto und tragt euch unter "Für One UI Betaprogramm registrieren" ein. Daraufhin steht der Download unter "Software-Update" in den Einstellungen des Smartphones zur Verfügung.

Wann der Rollout der finalen Version erfolgen wird, hat uns Samsung übrigens auch schon verraten. One UI 7 wird Anfang 2025 zusammen mit dem Launch der neuen Galaxy-S-Serie veröffentlicht.