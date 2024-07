Galaxy Buds und Watch Ultra: Samsung kopiert Apple – und das ist gut so

Gleich drei neue Samsungs-Gadgets sind stark von Apple-Geräten inspiriert. Das Design der Galaxy Buds 3 und Buds 3 Pro hat Samsung sogar fast eins zu eins von Apples AirPods (Pro) übernommen. Eine gute Sache, wie ich finde.

Auch wenn es das Android-Lager bislang ungern zugeben wollte: Das AirPods-Design ist ikonisch und wohl der Hauptgrund, warum Apple den Markt für Wireless Earbuds dominiert. Grund genug für Samsung, das Design einfach für die Galaxy Buds 3 (Pro) zu übernehmen:

(© 2024 Samsung ) Die Galaxy Buds 3 sehen aus wie AirPods ... (© 2024 ) ... die Galaxy Buds 3 Pro wie AirPods Pro

Für Android-Nutzer ist das eine tolle Sache. Denn AirPods in Verbindung mit einem Android-Handy zu verwenden, wie man es immer wieder mal sieht, ist nicht die beste Idee. Schließlich funktionieren viele wichtige Funktionen nur in Verbindung mit iPhones. Die Galaxy Buds 3 (Pro) dagegen bieten an Samsung-Handys gekoppelt den vollen Funktionsumfang und verlangen an anderen Android-Smartphones weniger Kompromisse als die AirPods.

Und in Zukunft könnten sogar iPhone-Besitzer von Samsungs Schachzug profitieren: Nicht wenige von ihnen wünschen sich AirPods seit Langem in anderen Farben als Weiß. Bei Samsung gibt es den AirPods-Look nun auch in Silber. Das ist womöglich auch für iPhone-Nutzer attraktiv, was Apple dazu bewegen könnte, die eigene Farbpalette endlich zu erweitern.

Galaxy Watch Ultra: Klon und Unikat zugleich

Auch die Galaxy Watch Ultra ist quasi eine Apple-Kopie: Zwar ist das Design nicht so dreist vom kalifornischen Konkurrenten übernommen wie bei den Galaxy Buds 3 (Pro). Aber die Parallelen zur Apple Watch Ultra sind unverkennbar – insbesondere beim Funktionsumfang.

(© 2024 Samsung ) Das Armband kommt uns bekannt vor ... (© 2024 Samsung ) .., der Nachtmodus auch

Ein orangefarbenes Armband, eine große Funktionstaste in der gleichen Farbe und ein besonders robustes Titan-Gehäuse – all das gibt es auch bei der Apple Watch Ultra. Immer noch nicht überzeugt? Wie wäre es mit der integrierten Sirene, dem Nachtmodus mit roter Display-Anzeige, dem Dualfrequenz-GPS, der Wasser-Sperre und dem Wasserschutz bis 100 m Tiefe?

Dass Samsung sich einen Großteil davon bei Apple abgeschaut hat, steht außer Zweifel. Aber auch das sind meiner Meinung nach gute Nachrichten. Denn für Android-Smartphones gab es eine solche Uhr bislang noch nicht – eine dedizierte Outdoor-Watch, die gleichzeitig den Komfort und die fortschrittlichen Funktionen der besten Smartwatches auf dem Markt bietet.

Diese Samsung-Kopie wünsche ich mir von Apple

Ob gut kopiert oder selbst erfunden – für die Nutzer ist das am Ende egal. Als langjähriger iPhone-Nutzer hätte ich persönlich auch nichts dagegen, wenn Apple sich bei der Konkurrenz bedienen würde. Weit oben auf meiner Liste stünde etwa deutlich schnelleres Aufladen, das sich Apple endlich mal bei Xiaomi oder Oppo abschauen könnte.

Aktuell wünsche ich mir aber am meisten ein Pendant zu Samsung Galaxy Z Flip 6. Das faltbare Smartphone ist für mich das derzeit einzige Android-Smartphone, das mich ein wenig neidisch macht. Wenn doch nur iOS darauf laufen würde ... Vielleicht erfüllt mir Apple diesen Wunsch ja irgendwann mal mit dem iPhone Fold.

Jetzt das Galaxy Z Flip 6 bei o2 entdecken