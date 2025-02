Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra: Die 12 besten Hüllen im Vergleich

Nur die besten Hüllen sind euch gut genug für euer Samsung Galaxy S25, S25 Plus oder S25 Ultra? Dann ist dieser Vergleich wie gemacht für euch. Wir präsentieren die unserer Meinung nach besten Cases für die drei Galaxy-S25-Modelle.

Samsung Silicone Case: Offiziell und bewährt

Samsung Silicone Case für Galaxy S25 (© 2025 Samsung )

Offizielle Herstellerhüllen garantieren eine optimale Passgenauigkeit. Samsungs günstigste Hülle für Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra ist das Silicone Case. Es besteht aus weichem Silikon, das angenehm in der Hand liegt. Außerdem ist innen mit weicher Mikrofaser überzogen, die vor Kratzern schützt. Die fünf zur Auswahl stehenden Farben ermöglichen es euch, eurem Smartphone einen spannenden neuen Look zu verpassen.

Hülle: Samsung Silicone Case

Farben: Blue, Black, Light Blue, Mint, Red

Material: TPU

Besonderheiten: weiches Silikon, Mikrofaser im Inneren, schlank und leicht

Preis: ab etwa 20 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Spigen Liquid Air: Gut und günstig

Spigen Liquid Air für Galaxy S25 (© 2025 Spigen )

Eine der besten günstigen Galaxy-S25-Hüllen ist das Spigen Liquid Air Case. Es ist ein Klassiker unter Sparfüchsen und hat sich als preiswerter Schutz für viele andere Top-Smartphones bewährt. Durch das flexible TPU lässt sich die Hülle einfach an eurem Galaxy S25, S25 Plus oder S25 Ultra anbringen.

Für den nötigen Schutz an den Ecken sorgt Spigens sogenannte "Air Cushion"-Technologie. Hervorstehende Ränder tragen außerdem zum Schutz von Display und Kamera bei.

Ebenfalls praktisch: Durch die strukturierte Oberfläche bietet das Spigen Liquid Air Case guten Grip und fällt nicht so leicht aus der Hand.

Hülle: Spigen Liquid Air

Farben: Matt Schwarz, Abyss Grün, Deep Purple, Marble Gray

Material: TPU

Besonderheiten: texturierte Seite/Rückseite für mehr Grip, schlank und leicht

Preis: ab etwa 16,99 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Samsung Clear Case: Durchsichtige S25-Hülle

Samsung Clear Case für Galaxy S25 Ultra (© 2025 Samsung )

Die meisten Hüllen für Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra verstecken das edle Design der Smartphones. Mit einem transparenten Case könnt ihr euch jederzeit am Look eures Schmuckstückes erfreuen. Zum Beispiel mit dem schlanken Samsung Clear Case, das euer Galaxy S25 vor Kratzern und Stoßschäden schützt. Zudem verspricht der Hersteller eine "lang anhaltende Klarheit".

Hülle: Samsung Clear Case

Farben: transparent

Material: Polycarbonat

Besonderheiten: durchsichtig

Preis: ab etwa 29,99 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Spigen Ultra Hybrid (MagFit): Transparenter Klassiker

Mit dem Spigen Ultra Hybrid Case gibt es eine der beliebtesten durchsichtigen Hüllen auch für das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra. Die Standardvariante ("Crystal Clear") ist komplett transparent.

(© 2025 Samsung ) Spigen Ultra Hybrid (Crystal Clear) für Galaxy S25 Ultra (© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid MagFit (Clear White) für Galaxy S25 Ultra

Darüber hinaus gibt es das Spigen Ultra Hybrid MagFit Case, das Spigens magnetische Vorrichtung "MagFit" für kabelloses Laden unterstützt – ein Pendant zu Apples MagSafe. Dadurch könnt ihr euer Galaxy S25 mit magnetischen Chargern aufladen. Allerdings sind die MagFit-Hüllen nicht komplett durchsichtig: Der integrierte weiße Magnet schränkt die Sicht auf die Rückseite ein wenig ein.

Außerdem gibt es das Spigen Ultra Hybrid Case auch mit farbigem Rahmen und schwarzem Magneten ("Frost Black").

Hülle: Spigen Ultra Hybrid (MagFit)

Farben: Crytal Clear, Clear White, Frost Black

Material: Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: transparenter Look, MagFit-Magnet

Preis: ab etwa 16,99 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Spigen Ultra Hybrid Zero One & Neo One im Teardown-Look

(© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid MagFit Zero One für S25 Ultra (© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid MagFit Zero One White für S25 Ultra (© 2025 Spigen ) Spigen Ultra Hybrid MagFit Neo One für S25 Ultra

Eine spannende Alternative zu den komplett durchsichtigen Galaxy-S25-Hüllen von Spigen sind die halbtransparenten Cases im Teardown-Look: Die Modelle Spigen Ultra Hybrid Zero One (White) und Neo One wirken so, als hättet ihr frei Sicht auf die internen Komponenten der Smartphones.

Damn spigen didn't have to go this hard.🔥 pic.twitter.com/7xh2N5nicw — Rjey (@RjeyTech) January 31, 2025

MagFit zum kabellosen magnetischen Aufladen wird auch hier unterstützt. "Spigens Air Cushion"-Technologie und ein zweischichtiger Aufbau sorgen für den nötigen Schutz.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid Zero One (White) / Neo One

Farben: Zero One, Zero One White, Neo One

Material: Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: halbtransparenter Teardown-Look, MagFit-Magnet

Preis: ab etwa 29,99 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Anm. d. Red.: Die Varianten Zero One und Neo One für das Galaxy S25 Ultra sind derzeit ausverkauft (Stand: 4.2.2025). Sobald sie wieder verfügbar sind, solltet ihr sie unter den entsprechenden Links finden. Bis dahin leiten sie auf die Ausführung Zero One White um.

NEO:ONE SOLD OUT B2B



RESTOCKING SOON pic.twitter.com/VAWXgHJZT9 — Spigen (@SpigenWorld) January 30, 2025

Samsung Kindsuit Case: Kunstleder für das S25

Samsung Kindsuit Case für Galaxy S25 (© 2025 Samsung )

Eine hochwertige Galaxy-S25-Hülle aus Kunstleder ist Samsungs Kindsuit Case. Das Lederimitat aus Polyurethan und Polycarbonat ist ideal für all jene, die sich einen Leder-Look wünschen, aber auf tierisches Material verzichten möchten.

Die Seitentasten bestehen aus Aluminium und innen schützt weiche Mikrofaser vor Kratzern. Das Galaxy-S25-Case aus veganem Leder ist auch deshalb interessant, weil die Auswahl an Hüllen aus echtem Leder kurz nach dem Launch überraschend spärlich ausfällt. Dafür bekannte Hersteller wie Bellroy benötigen offenbar noch Zeit.

Hülle: Samsung Kindsuit Case

Farben: Black, Gray, Light Blue, Camel

Material: Polyurethan, Polycarbonat, Aluminium

Besonderheiten: Leder-Look

Preis: ab etwa 59,90 Euro (vorübergehend 29,95 Euro)



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Samsung Standing Grip Case: Mit Standfuß

Samsung Standing Grip Case für S25 Ultra (© 2025 Samsung )

Das Samsung Standing Grip Case hat ein multifunktionales, ausziehbares Band: Es dient wahlweise zum Halten oder Aufstellen eures Galaxy S25. Ersteres ist gerade bei den größeren Modellen Galaxy S25 Plus und S25 Ultra praktisch. Und die Standfuß-Funktionalität erleichtert euch den mobilen Film- oder Seriengenuss. Zieht ihr das Band aus, kommt darunter außerdem ein interessanter Farbakzent zum Vorschein, der den Look der Galaxy-25-Hülle bereichert und Blicke auf sich zieht.

Hülle: Samsung Standing Grip Case

Farben: Black, Gray, White

Material: Silikon, Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: Standfuß, Haltegriff

Preis: ab etwa 54,90 Euro (vorübergehend 27,45 Euro)



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Torras Ostand 360° Spin: Mit Ring zum Halten und Aufstellen

Torras 360° Ostand Spin für Samsung Galaxy S25 Ultra (© 2025 Torras )

Das Torras Ostand 360° Spin Case für Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra zeichnet sich durch einen ausklappbaren, drehbaren Ring aus. Dieser dient ähnlich wie das Band bei Samsungs Standing Grip Case zum Halten oder Aufstellen des Smartphones. Darüber hinaus ist der Ring magnetisch und erlaubt die Nutzung von MagSafe-kompatiblem Zubehör. Die Galaxy-S25-Hülle ist sowohl in Schwarz als auch in einer transparenten Ausführung erhältlich.

Hülle: Torras Ostand 360° Spin

Farben: Schwarz, Transparent

Material: PC, TPU, MMA, Aluminium-Legierung (Ring)

Besonderheiten: Standfuß, Haltegriff, Magnet

Preis: ab etwa 54,90 Euro (vorübergehend 27,45 Euro)



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Ultra:

Pitaka Ultradünne Hülle: Edel, schlank, robust

Pitaka Ultradünne Hülle für S25 Ultra (© 2025 Pitaka )

Wer seinem Galaxy S25, S25 Plus oder S25 Ultra eine besonders edle und schlanke Hülle spendieren möchte, ist bei Pitaka genau richtig. Der Hersteller ist bekannt für hochwertige Hüllen aus Aramidfasern in Luftfahrtqualität, die sowohl sehr dünn und leicht als auch robust sind.

Aramid ist auch als Kevlar bekannt und kommt unter anderem in kugelsicheren Westen zum Einsatz. Zudem ist in Pitakas "Ultradünne Hülle" für das Galaxy S25 ein "MagEZ"-Magnet integriert, der die Nutzung von MagSafe-kompatiblem Zubehör ermöglicht.

Hülle: Pitaka Unterdünne Hülle

Farben: schwarz/grau

Material: Aramid (600D)

Besonderheiten: sehr dünn, robust, MagEZ-Magnet

Preis: ab etwa 64,99 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Pitaka Taktile Gewebte Hülle: Für Individualisten

Pitaka Taktile Gewebte Hülle für S25 Ultra (© 2025 Pitaka )

Ebenfalls zu den besten Galaxy-S25-Hüllen zählt Pitakas "Taktile Gewebte Hülle" mit MagEZ-Magnet. Das hochwertige Case ist ebenfalls aus Aramid gefertigt und einen Tick dicker als Pitakas "Ultradünne Hülle", aber immer noch sehr dünn.

Hauptunterschied ist das außergewöhnliche Design, das wirkt, als wäre die Galaxy-S25-Hülle aus Stoff geflochten. Der Schutz ist laut Hersteller genauso gut wie bei der "Ultradünnen Hülle". Tipp: Für das iPhone 15 Pro haben wir die "Taktile Gewebte Hülle" von Pitaka getestet.

Hülle: Pitaka Taktile Gewebte Hülle

Farben: Sunset, Moonrise, Über dem Horizont

Material: Aramid

Besonderheiten: sehr dünn, robust, MagEZ-Magnet, Stoff-Look

Preis: ab etwa 69,99 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Spigen Tough Armor AI MagFit: Besonders stoßfest

Spigen Tough Armor AI für S25 Ultra (© 2025 Spigen )

Spigens Tough Armor (AI) Cases bieten Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra einen besonders effektiven Stoßschutz. Der Zusatz "AI" steht wie üblich für künstliche Intelligenz und bezieht sich auf die KI-gestützten Stoß- bzw. Fallsimulationen, die im Rahmen der Entwicklung durchgeführt wurden.

Darüber hinaus verfügt die doppelschichtige Galaxy-S25-Hülle über einen ausklappbaren Standfuß („Kickstand“) sowie einen integrierten Magneten für MagFit- bzw. MagSafe-Zubehör. Insgesamt erwartet euch hier eine der besten günstigen und stabilen Galaxy-S25-Hüllen.

Hülle: Spigen Tough Armor AI MagFit

Farben: Schwarz, Abyss Grün, Gunmetal

Material: Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: besonders stoßfest, Standfuß, MagFit-Magnet

Preis: ab etwa 29,99 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

Otterbox Defender für S25: Erfüllt Militärstandard

Otterbox Defender Case für S25 Ultra (© 2025 Otterbox )

Wer sich maximalen Schutz für sein Galaxy S25, S25 Plus oder S25 Ultra wünscht, ist mit dem Otterbox Defender Case gut bedient. Das Rugged Case hat im Rahmen der Entwicklung Tausende Stunden an Sturztests durchlaufen und bietet "7-fachen Schutz vor Stürzen nach Militärstandard" (MIL-STD-810G 516.6).

Die stabile Galaxy-S25-Hülle aus Silikon verfügt über stoßdämpfende Ecken und eine durchgängige Textur für optimalen Grip. Damit euch euer Handy gar nicht erst aus der Hand fällt. Darüber hinaus sind Verankerungen vorhanden, über die sich Handyschlaufen anbringen lassen.

Hülle: Otterbox Defender

Farben: Schwarz, Grün, Lila

Material: Silikon

Besonderheiten: besonders stoßfest nach US-Militärstandard

Preis: ab etwa 49,99 Euro



Für Galaxy S25:

Für Galaxy S25 Plus:

Für Galaxy S25 Ultra:

