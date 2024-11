Die Hüllen vom Hersteller Pitaka gibt es für iPhones und Samsungs Flaggschiffe. Allerdings liegt die unverbindliche Preisempfehlung für so ein Case zum Teil bei ganzen 79,99 Euro. Das sind selbst 10 Euro mehr, als Apple für sein Feingewebe-Case verlangte. Ich habe mir die Aramidfaserhülle MagEZ Case 5 genauer angesehen – tatsächlich habe ich sie mir privat für mein iPhone 15 Pro gekauft. Hier erfahrt ihr, was ihr für euer Geld bekommt.

Kurzfazit Die Pitaka MagEZ Case 5 ist in erster Linie eine Luxus-Hülle. Sie ist ultraleicht, ultraschlank, aber auch sehr teuer. Dafür wirkt sie hochwertig, bietet ordentlich Grip, sinnvolle Aussparungen und gefällt mir vom Design sehr gut.

Auch nach intensiverer Recherche bleibt aber unklar, ob die Hülle euer Handy gut schützt – oder ob sie nur gut aussieht. Im Ernstfall dürften dickere Hüllen mehr Sicherheit bieten. Ihr solltet vor allem dann beim Pitaka-Case zugreifen, wenn euch Aussehen und Bedienbarkeit des Handys wichtiger sind als der bestmögliche Schutz vor Stürzen.

Das Design: Auffällig, aber schick

Pitaka-Hüllen gibt es auch in schlichten Designs. Ich habe mich aber für das Modell "Sonnenuntergang" entschieden – mit einem pixeligen Farbverlauf. Das Design gefällt mir noch immer sehr gut. Und es sieht nach wie vor sehr gut aus. Lediglich leichte Fingerabdrücke sind in bestimmten Winkeln auf der Rückseite zu sehen. Die lassen sich aber leicht abwischen.

Die Hülle hat einen leicht matten Glanz, der mir gefällt. Insgesamt war es eine gute Wahl, ein etwas bunteres Case zu wählen – das als Kontrast gut zur dunkelblauen Farbe meines iPhones passt. Hier hatte ich am Anfang Bedenken, ob ich nicht lieber die blaue Hülle wählen sollte. Unbegründet.

Für welche Handys gibt es Pitaka-Hüllen? Die Pitaka-Hüllen aus Amaridfasern gibt es für aktuelle iPhone-Modelle (Serie 13, 14, 15 und 16). Außerdem bietet der Hersteller Cases für die S-Reihe von Samsung (S22, S23, S24) an. Darüber hinaus gibt es Hüllen für die Foldables der Galaxy-Z-Reihe.

Das Material: Aramidfaser – leicht und beständig

Laut Pitaka besteht die MagEZ Case 5 aus gewebten Aramidfasern. Ein synthetisches Material, das besonders robust und fest sein soll. Hergestellt wird es aus Polyamiden – und ist auch als Kevlar bekannt. Es kommt etwa in der Luftfahrt und für Schutzwesten zum Einsatz – was Pitaka selbst in vielen Produktbeschreibungen betont. Die Hülle wirkt jedenfalls sehr gut verarbeitet. Kleber und Co. kamen hier nicht zum Einsatz. Das Case besteht aus einem einzigen Stück.

Das Material soll sogar "stärker als Stahl" sein. Und gleichzeitig ultraleicht. In einem Punkt stimme ich direkt zu: Die Hülle bringt kaum Gewicht auf die Waage und ist merklich leichter als andere Cases, die ich schon in der Hand hatte. Gerade einmal 13 Gramm sind es.

Die gewebten Aramidfasern verpassen dem Pitaka-Case eine texturierte Oberfläche (© 2024 CURVED )

Was die Robustheit angeht, habe ich auch Wochen nach dem Kauf keine Abnutzungsspuren entdeckt. Keine Kratzer, kein gar nichts. Offen bleibt aber, wie gut der Schutz bei einem Sturz ausfällt – trotz robustem Material. Dazu mehr im nächsten Abschnitt.

Die Maße: Die dünnste Hülle, die ich je gesehen habe

Ich gebe zu: Ich habe noch nie eine Hülle in der Hand gehabt, die derart dünn ist wie das MagEZ Case 5. Pitaka zufolge liegt die Dicke bei gerade einmal 0,75 mm. Und das macht sich schon bemerkbar, wenn ich mein iPhone 15 Pro in die Hand nehme. Es ist merklich schmaler als mit meinen anderen Hüllen. Einzige der Kameraschutz wirkt etwas sehr hoch – dabei ist dieser nicht höher als bei anderen Cases. Aufgrund der geringen Dicke der Hülle fällt es nur etwas mehr auf.

Durch die dünne Hülle kommt die Kurvenführung des Handyrahmens auch besser zur Geltung. Hier ist die Pitaka-Hülle quasi wie eine zweite Haut, die möglichst viel vom Handy-Design durchscheinen lässt.

Für mich bleibt nur fraglich, wie gut ein so dünnes Case wirklich bei einem Sturz schützt. Entsprechende Drop-Tests waren schwer zu finden. Einzig YouTuber "UNFILTERED" hat hier geliefert. Ergebnis: Die Drop-Tests haben die Hülle mehr beschädigt als das Handy, das allerdings mit (einem anschließend kaputten) Panzerglas geschützt war. Mit nur einem Drop-Test in der Hinterhand ordne ich den Schutzfaktor aber als "unklar" ein.

Wer an dieser Stelle ein Pitaka-Case mit mehr Schutzfaktor sucht, sollte zum (dickeren) MagEZ Pro greifen.

Funktionalität: MagSafe – kein Problem

Wer MagSafe nutzt: Auch mit dem Case geht das ohne Probleme. Magnetisch hält Zubehör bombenfest an der Pitaka-Hülle. Weder in Sachen Erwärmung noch bei der Ladeleistung sind mir ungewöhnliche Dinge aufgefallen.

Einzig nervig: Dünne Hülle plus Kameraschutz sorgen dafür, dass mein iPhone 15 Pro nicht gerade auf Flächen aufliegt. An sich keine große Sache. Die so entstehende "Lücke" scheint aber mein Auto zu stören, wenn ich das Handy kabellos aufladen möchte. Hier ist die Ladeleistung offenbar geringer geworden. Das ist aber viel mehr ein Hinweis als ein wirkliches Problem, das auf das Case zurückzuführen ist. Denn die Kamera würde so oder so aus dem Gehäuse hervorstehen. Mit einem dickeren Case nur weniger stark.

Grip und Handling: Mehr Touch, mehr Grip

Grundsätzlich liegt das Handy sehr gut und vor allem sicher in der Hand. Die gewebten Aramidfasern sorgen für eine Textur, die ihr auch mit den Fingern spüren könnt – und die aus meiner Sicht sehr rutschfest ist. Generell streiche ich hin und wieder gerne über die Pitaka-Hülle. Denn das Material fühlt sich gut an. So richtig einordnen kann mein Tastsinn das Ganze aber nicht:Am ehesten würde ich das Gefühl mit "hartes Gummi mit einem Hauch von Leder" beschreiben.

Richtig gut gefallen mir auch die Aussparungen der Hülle. Am unteren Bildschirmrand sowie auf Höhe der Seitentasten hat das Pitaka-Case große Aussparungen. Mit dem MagEZ Case 5 kann ich so etwa Wischgesten noch einfach ausführen – einfach, weil meinem Finger kein Hüllenrahmen im Weg ist. Zudem ist so mehr vom schicken Titanrahmen meines iPhone 15 Pro sichtbar – die meisten anderen Cases verdecken den komplett.

Auch am unteren Displayrand gibt es eine Aussparung. Hier ist kein Case-Rahmen im Weg, wenn ihr etwa via Geste zwischen Apps hin- und herwischt. (© 2024 CURVED )

Fazit zum Test der Pitaka-Hülle: Ich habe wieder ein neues Handy Christoph Lübben Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mir trotz aller mir bekannten Berichte vor einem Jahr eine Feingewebe-Hülle von Apple für mein iPhone 15 Pro geholt hatte. Die Hülle sieht ein Jahr später derart furchtbar aus, dass ich zum Pitaka MagEZ Case 5 gegriffen habe. Sie ist nur 10 Euro teurer als der genannte Apple-Fail. Und gleichzeitig so viel besser. Qualitativ liegen Welten zwischen meiner alten Hülle und dem Pitaka-Modell. Kurzum: Ich habe den Kauf der teuren Hülle bis heute nicht bereut. Bezahlt habe ich mit Rabatt 69,99 statt 79,99 Euro, was für ein Handy-Case immer noch wahnsinnig viel ist. Das schlanke Design und das hochwertige Material sorgen am Ende des Tages aber dafür, dass sich mein iPhone 15 Pro wieder wie ein neues Handy anfühlt. Dazu kommt, dass es jetzt noch besser in der Hand liegt. Offen bleibt nur leider, wie gut der Schutz im Falle eines Sturzes ist. Man muss aber klar sagen: Die Hülle ist ein Luxusgegenstand. Wem es bei einem Case in erster Linie um die Sicherheit des Handys geht, der findet woanders (etwa bei Spigen) auch günstigere Alternativen.

