Samsung Galaxy S25 vs. S24: Wie viel besser ist das neue Modell?

Wie sehr hat sich das Samsung Galaxy S25 im Vergleich zum Galaxy S24 verbessert? Wir stellen Kamera, Display, Akku, Leistung und Co. einander gegenüber und verraten euch, wo es nennenswerte Unterschiede gibt.

Inhaltsverzeichnis

Galaxy S25 vs. S24: Wichtigste Unterschiede

Das Galaxy S25 ist leistungsstärker

Es macht etwas bessere Fotos

Das S25 ist minimal kompakter und leichter

Das Galaxy S24 ist mittlerweile deutlich günstiger

Technische Daten im Vergleich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Samsung Modell Galaxy S25 Galaxy S24 Display und Gehäuse Display-Größe 6.2 Zoll 6.2 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel 2340x1080 Pixel Pixeldichte 416 ppi Technologie AMOLED Super AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Hz 1 bis 120 Hz Maße Größe 146.9x70.5x7.2 mm 147x70.6x7.6 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 162 g 167 g Leistungsmerkmale Chipsatz Sanpdragon 8 Elite Samsung Exynos 2400 Taktrate Bis zu 4,47 GHz Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 1.696.727 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 GB Akkuleistung 4000 mAh Kapazität 4000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 29 h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Nur Kenner sehen den Unterschied

Samsung Galaxy S25 und S24 sehen sich fast so ähnlich wie eineiige Zwillinge. Nur eingefleischten Samsung-Fans dürfte es gelingen, die Geräte auseinanderzuhalten. Einzig nennenswerter optischer Unterschied abgesehen von der jeweiligen Farbauswahl ist der Look der Kamera: Beim Galaxy S25 sind die Linsen auf der Rückseite mit breiten Ringen versehen.

(© 2025 Samsung ) Das Galaxy S25 in Mint. Icyblue, Navy und Silver Shadow (© 2024 Samsung ) Das S24 in Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow

Dass sich beim neuen Modell nicht viel geändert hat, ist nicht weiter schlimm: Denn das Design von Galaxy S25 und Galaxy S24 ist aus unserer Sicht attraktiv und hochwertig. Und: Durch ihre kompakten Abmessungen zählen sie zu den handlichsten Premium-Smartphones auf dem Markt. Wobei das Galaxy S25 noch einen Tick kleiner und leichter ist.

Display: Ränder beim Galaxy S25 dünner

(© 2025 Samsung ) Das Display des Galaxy S25 (© 2025 Samsung ) Das Display des Galaxy S24

Auch am Bildschirm hat sich wenig verändert. Größter Unterschied sind die dünneren Display-Ränder des Galaxy S25. Die sorgen dafür, dass das neuere Modell trotz etwas kompakterer Abmessungen genauso viel Bildfläche bietet wie das S24. Die Dynamic AMOLED 2X Displays (LTPO) selbst sind technisch identisch: 6,2 Zoll Diagonale, 2340 x 1080 Pixel Auflösung, 2600 Nits Spitzenhelligkeit und eine Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz sorgen jeweils für ein sehr gutes Nutzererlebnis.

Kamera-Vergleich: Galaxy S25 vs. S24

(© 2025 Samsung ) Die Triple-Kamera des Galaxy S25 (© 2025 Samsung ) Die Triple-Kamera des Galaxy S24

Die Kamera-Hardware von Galaxy S25 und S24 ist identisch. Samsung setzt auf das exakt gleiche Setup. Es besteht aus einem 50-MP-Hauptobjektiv, einem 12-MP-Ultraweitwinkel und einer 10-MP-Telelinse mit 3-fachem optischem Zoom. Nicht nur Auflösung, sondern auch Blende und Bildsensor der einzelnen Linsen stimmen bei beiden Modellen offenbar überein. Gleiches gilt für die 12-MP-Selfie-Kamera.

Galaxy S25: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Galaxy S24: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Trotz identischer Objektive macht das Galaxy S25 die etwas besseren Aufnahmen. Möglich ist das durch die bessere KI-gestützte Bildoptimierung (Next Gen Pro Visual Engine und Pro Scaler), die noch mehr aus der Hardware rausholt als ihr Pendant beim Vorgängermodell.

(© 2025 CURVED )

Maßgeblich daran beteiligt ist der leistungsstärkere Chipsatz des Galaxy S25: Der Qualcomm Snapdragon 8 Elite wirkt sich nämlich auch auf die Qualität von Fotos und Videos positiv aus. Er ist der entscheidende Faktor dafür, dass der Kamera-Vergleich zwischen Galaxy S25 und S24 knapp an das neuere Gerät geht.

Leistung: Der größte Vorteil des S25

Der Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy ist der wichtigste Unterschied zwischen dem Galaxy S25 und S24. Er beschert dem Galaxy S25 spürbare Leistungsvorteile. Hierzulande besonders, da das Galaxy S24 in Deutschland mit dem Exynos 2400 ausgestattet ist – statt mit dem in den USA verbauten, überlegenen Snapdragon 8 Gen 3.

Außerdem ist das Galaxy S25 standardmäßig mit 12 GB RAM ausgestattet, während das S24 hierzulande üblicherweise nur über 8 GB RAM verfügt. Dennoch ist auch das ältere Modell schnell genug für nahezu alle Anwendungsszenarien.

Software und KI

Die meisten neuen Features (u.a. Now Bar sowie Now Brief) und auch flüssigere Animationen hat das Galaxy S25 Samsungs neuer Benutzeroberfläche One UI 7 zu verdanken. Diese läuft zusammen mit Android 15 "out of the box" auf dem Gerät. Das Galaxy S24 bekommt beides nachträglich via Update.

Die KI-Funktionen sind weitgehend die gleichen. Auf beiden Geräten stehen Samsungs Galaxy AI und Google Gemini bereit. Zum Launch hat das Galaxy S25 zwar einige exklusive KI-Features bekommen.

Wir gehen jedoch davon aus, dass diese zumindest teilweise auch den Weg auf das S24 finden werden – vermutlich mit Samsungs Update auf One UI 7 und Android 15.

Akku und Aufladen

Im Akku-Vergleich zeigen sich keine Unterschiede zwischen Galaxy S25 und S24. Beide Modelle haben eine Kapazität von 4000 mAh und können laut Hersteller 29 Stunden lang Videos wiedergeben. Neben der Akkulaufzeit ist außerdem die Ladeleistung identisch: Beide Handys laden via Kabel mit bis zu 25 W. Beim Wireless Charging sind jeweils 15 W das Limit.

Preis-Vergleich: Sparen mit dem Galaxy S24

Als ein Jahr älteres Gerät ist das Galaxy S24 deutlich erschwinglicher als sein Nachfolger. Hier seht ihr die Preise (Stand: 30. Januar 2025) für die einzelnen Konfigurationen im Überblick:

Preise für das Galaxy 25 12 GB RAM /128 GB Speicher: ab ca. 899 Euro

ab ca. 899 Euro 12 GB RAM/ 256 GB Speicher: ab ca. 959 Euro

ab ca. 959 Euro 12 GB RAM / 512 GB Speicher: ab ca. 1079 Euro

Preise für das Galaxy 24 8 GB RAM /128 GB Speicher: ab ca. 589 Euro

ab ca. 589 Euro 8 GB RAM/ 256 GB Speicher: ab ca. 669 Euro

Unser Fazit: Samsung Galaxy S25 oder Galaxy S24 Francis Lido Wie unser Vergleich zeigt, halten sich die Unterschiede zwischen Galaxy S25 und S24 arg in Grenzen. Design und Ausstattung sind nahezu identisch. Für das neuere Modell spricht fast nur der neuere Chipsatz, der allerdings tatsächlich ein spürbares Upgrade darstellt. Dem Snapdragon 8 Elite zu verdanken hat das Galaxy S25 auch die etwas bessere Foto-Qualität trotz identischer Kamera-Hardware. Ansonsten fühlt sich das Galaxy S25 vor allem durch One UI 7 neu an. Sobald das Galaxy S24 die Benutzeroberfläche per Update erhält, wird das Nutzererlebnis nahezu identisch sein. Wer die stärkere Performance des Galaxy S25 (und das leichte Upgrade für Fotos) nicht benötigt, bekommt mit dem S24 ein davon abgesehen quasi identischen Smartphone, das viel weniger kostet.

