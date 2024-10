Android 15 für Samsung-Handys: Wann und für welche Modelle das Update kommt

Wann kommt Android 15 für Samsung-Smartphones und welche Handys erhalten das Update überhaupt? Die neue Version von Googles Betriebssystem wird in Kombination mit Samsungs Benutzeroberfläche One UI 7 an kompatible Geräte verteilt. Deshalb ist etwas mehr Geduld gefragt als bei Android 14.

Wann verteilt Samsung Android 15 und One UI 7?

Das Update auf One UI 7 nimmt viel Zeit in Anspruch und verzögert so leider auch den Android-15-Rollout für Samsung-Handys. Der Hersteller hat bereits verraten, dass One UI 7 (und damit auch Android 15) erst ab Anfang 2025 für Samsung-Smartphones verfügbar sein wird. Zuerst für die Galaxy-S25-Reihe, die damit ab Werk ausgestattet sein wird.

Weitere Modelle bedient der Hersteller dann wie üblich schrittweise via OTA-Update (direkt auf euer Gerät). Grund für die ungewöhnlich lange Wartezeit sind die umfangreichen Änderungen, die der Hersteller an seiner Benutzeroberfläche vornehmen wird:

Welche Samsung-Handys das Android-15-Update erhalten

Eine offizielle Liste der unterstützten Modelle oder gar einen Zeitplan für den Android-15-Release hat Samsung bislang noch nicht veröffentlicht. Und aller Voraussicht nach wird es diese auch erst zu Beginn des Rollouts geben.

Glücklicherweise lassen sich die berücksichtigen Modelle aus den von Samsung garantierten Update-Zeiträumen und den Erfahrungen der letzten Jahre ableiten:

Android 15: Galaxy-S-Modelle Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE

Galaxy S22 Ultra, S22+, S22,

Galaxy S21 Ultra, S21+, S21, S21 FE

Android 15: Galaxy-A-Modelle Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (4G+5G)

Galaxy A14 (4G+5G)

Galaxy A16 (4G+5G)

Android 15: Galaxy-Z-Modelle Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy-M-Modelle Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Android 15: Galaxy-Tab-Modelle Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8