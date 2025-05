Samsung hat nachgelegt und die Galaxy-S25-Reihe um ein superdünnes Modell bereichert. Wir schauen uns an, wie sich das neue Galaxy S25 Edge im Vergleich zum Galaxy S25 Ultra schlägt.

Galaxy S25 Edge vs. S25 Ultra: Wichtigste Unterschiede

Das Galaxy S25 Edge ist deutlich dünner und leichter

Es ist außerdem etwas kompakter

Die Kamera des Galaxy S25 Ultra ist besser

Das Galaxy S25 Ultra bietet viel mehr Akkulaufzeit

Das S25 Ultra lädt viel schneller auf

Nur das S25 Ultra hat einen S Pen

Das Display des S25 Ultra ist größer und antireflexbeschichtet

Der Display-Schutz unterscheidet sich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Samsung Modell Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Ultra Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 49,99 € o2 ab 43,99 € Blau ab 1249,00 € Amazon ab 49,99 € o2 ab 49,00 € Congstar ab 1022 € Cyberport Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.9 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel 3120x1440 Pixel Pixeldichte 513 ppi 498 ppi Technologie Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass Ceramic 2 Gorilla Armor 2 Antireflex-Beschichtung Maße Größe 158.2x75.5x5.85 mm 162.8x77.6x8.2 mm Material Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Gewicht 163 g 218 g Wasserdicht IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Taktrate bis zu 4.47 GHz Bis zu 4.47 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung 3900 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 24 h Videowiedergabe: Bis zu 31 Std. h Wireless Charging ja h ja h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Update-Zeitraum Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 7 Jahre Android- und Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) 200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD nein nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1249 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP)

Design: So dünn ist das Galaxy S25 Edge

Mit seinem ultraflachen Design soll das Galaxy S25 Edge Kunden anlocken. Und tatsächlich ist das Samsung-Handy mit gerade mal 5,8 mm in der Breite außergewöhnlich dünn. Und mit 163 g auch dementsprechend leicht, trotz seiner stattlichen Größe. Zum Vergleich: Das Galaxy S25 Ultra ist 8,2 mm breit und 218 g schwer. Ob das Galaxy S25 Edge deswegen besser aussieht, ist Geschmackssache.

(© 2025 Samsung ) Das Samsung Galaxy S25 Edge in allen Farben (© 2025 Samsung ) Das Galaxy S25 Ultra in den vier Standardfarben

Ein weiterer Unterschied ist das Kamera-Design auf der Rückseite: Während die Linsen beim S25 Ultra direkt im Gehäuse eingelassen sind, sitzen sie beim S25 Edge in einem länglichen Kamera-Modul.

Gemein haben Galaxy S25 Edge und S25 Ultra den Titan-Rahmen, Gorilla Glass Victus 2 auf der Rückseite und den Wasserschutz nach IP68.

Display: S25 Ultra mit Antireflex-Beschichtung

Sowohl das Galaxy S25 Edge als auch das Galaxy S25 Ultra besitzen exzellente Dynamic AMOLED 2X Displays mit 3120 x 1440 Pixeln Auflösung und 1 bis 120 Hz Bildwiederholrate. Beide Bildschirme sind erstklassig, der des S25 Ultra aber noch ein wenig besser. Nicht unbedingt, weil er noch größer ist (6,9 vs. 6,7 Zoll). Sondern durch seine exzellente Antiflex-Beschichtung, die Spiegelungen effektiv reduziert.

The anti-reflective coating on S25 Ultra >>>> pic.twitter.com/iLvkjEZawk — Andrew Clare (@andrewjclare) February 11, 2025

Außerdem unterscheidet sich der Display-Schutz: Beim Galaxy S25 Edge setzt Samsung auf Gorilla Glass Ceramic 2, beim S25 Ultra auf Gorilla Armor 2. Beide Lösungen schützen die Bildschirme effektiv.

Kamera-Vergleich: Galaxy S25 Edge vs. S25 Ultra

Die gute Nachricht vorweg: Das Galaxy S25 Edge hat die gleiche exzellente 200-MP-Hauptlinse wie das Galaxy S25 Ultra. In der Regel erwartet euch also bei beiden Handys eine hervorragende Foto- und Video-Qualität. Denn die meisten Bilder dürftet ihr mit besagtem Objektiv machen.

Galaxy S25 Ultra: Kamera-Spezifikationen 200-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus 50-MP-Ultraweitwinkel: f/1.9, 1/2,52"-Sensor, Autofokus

f/1.9, 1/2,52"-Sensor, Autofokus 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.4, 1/3,52"-Sensor, optischer 3x-Zoom, OIS, Autofokus 50-MP-Periskoplinse: f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus

f/3.4, 1/2,52"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Galaxy S25 Edge: Kamera-Spezifikationen 200-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.7, 1/1,3"-Sensor, OIS, Autofokus 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, Autofokus

f/2.2, 1/2,55"-Sensor, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Bei den übrigen Objektiven hat das Galaxy S25 Ultra dagegen klar die Nase vorn – besonders, was die Zoom-Linsen anbelangt. Denn während das S25 Edge überhaupt keine dedizierte besitzt, bringt das Galaxy S25 Ultra gleich zwei sehr gute mit: ein 50-MP-Periskopobjektiv mit optischem 5x-Zoom und eine 10-MP-Telelinse mit optischem 3x-Zoom.

Zwar besitzen das Galaxy S25 Edge wie auch das S25 Ultra laut Samsung einen "2-fachen optischen Qualitätszoom". Der kommt allerdings jeweils durch Cropping zustande, sodass es sich nicht wirklich um einen echten optischen Zoom handelt.

Ein weiterer Vorteil des Galaxy S25 Ultra ist seine höher auflösende und lichtstärkere Ultraweitwinkellinse (50 MP vs. 12 MP).

Leistung: Volle Kraft voraus

Wie bei den anderen S25-Modellen hat Samsung den Snapdragon 8 Elite for Galaxy als Antrieb ausgewählt. Das macht das Galaxy S25 Edge und S25 Ultra zu zwei der schnellsten Smartphones im Jahr 2025. Beide Flaggschiffe sind bestens gerüstet für Multitasking, Mobile Gaming und fortschrittliche KI-Anwendungen.

S Pen: Galaxy S25 Ultra mit Stift

Nur das Galaxy S25 Ultra besitzt einen digitalen Eingabestift, der euch auf dem Display zeichnen und schreiben lässt. Der S Pen ist im Lieferumfang enthalten und lässt sich komfortabel im dafür vorgesehenen Einschub verstauen, wenn ihr ihn gerade nicht benötigt.

Software: One UI 7 und Galaxy AI

Auf beiden Smartphones läuft One UI 7 ab Werk. Die neue Benutzeroberfläche sorgt für ein gutes Nutzererlebnis mit besonders smoothen Animationen und vielen nützlichen neuen Features wie der Now Bar oder Now Brief.

(© 2025 CURVED )

Darüber hinaus erwarten euch dank Galaxy AI zahlreiche KI-Funktionen, die Samsung durch Updates zuletzt kontinuierlich erweitert hat. Im Vergleich zu anderen Lösungen ist vor allem die Live-Übersetzung für Telefonate hervorzuheben. Apropos: Auch Google Gemini ist an Bord und direkt in One UI 7 integriert.

Android-Updates und Sicherheitspatches erhalten beide Smartphones sieben Jahre lang (ausgehend vom Release im Mai 2025).

Akku: Galaxy S25 Ultra haushoch überlegen

Dieser Vergleich zwischen Galaxy S25 Edge und S25 Ultra könnte kaum eindeutiger ausfallen. Während das Galaxy S25 Ultra eines der ausdauerndsten Handys überhaupt ist, schwächelt das Galaxy S25 Edge bei der Akkulaufzeit leider. Hier die Angaben laut Hersteller:

Galaxy S25 Edge: bis zu 24 Stunden Videowiedergabe

bis zu 24 Stunden Videowiedergabe Galaxy S25 Ultra: bis zu 31 Stunden Videowiedergabe

Kein Wunder, unterscheidet sich die Akkukapazität doch deutlich: Das Galaxy S25 Ultra besitzt einen 5000 mAh starken Akku. Das S25 Edge muss sich aufgrund seiner extrem flachen Bauweise mit 3900 mAh begnügen.

Was die Ladegeschwindigkeit anbelangt, liegen die Vorteile auch klar aufseiten des Galaxy S25 UItra, das mit bis zu 45 W laden lädt. Beim Galaxy S25 Edge sind 25 W das Maximum. Gleichstand herrscht dagegen beim Wireless Charging, das jeweils mit bis zu 15 W möglich ist.

Preise im Vergleich

Regulär ist das Galaxy S25 Ultra (ab 1449 Euro UVP) um einiges teurer als das S25 Edge (ab 1249 Euro UVP). Weil das S25 Ultra allerdings einige Monate älter ist, ist es bei Drittanbietern zurzeit mitunter sogar günstiger.

Hier seht ihr die Preise bei Amazon unmittelbar nach Release des Galaxy S25 Edge:

Unser Fazit: Samsung Galaxy S25 Edge oder Galaxy S25 Ultra? Francis Lido Habt ihr unseren Vergleich zwischen Samsung Galaxy S25 Edge und Galaxy S25 Ultra aufmerksam gelesen, wisst ihr: Das bessere Smartphone ist eindeutig das Galaxy S25 Ultra. Das Display ist etwas überlegen, die Kamera beim Zoomen deutlich. Und was die Akkulaufzeit angeht, spielt das Galaxy S25 Ultra in einer ganz anderen Liga. Hinzu kommt der im Lieferumfang enthaltene S Pen. All das sind eine ganze Menge Vorteile für das S25 Ultra, denen das Galaxy S25 Edge momentan nur sein extrem flaches Gehäuse und die daraus resultierende bessere Handlichkeit gegenüberstellt. Ein weiterer Vorteil wäre eigentlich der niedrigere Preis. Doch zurzeit bekommt ihr beide Smartphones zu ähnlichen Preisen, sodass nahezu alles für das Galaxy S25 Ultra spricht. Wem es das Slim-Design angetan hat, der kann aber auch guten Gewissens zum Galaxy S25 Edge greifen. Es ist durchaus ein sehr gutes Gerät, das Galaxy S25 Ultra ist nur einfach sehr schwer zu schlagen.

gefällt mir gefällt mir nicht