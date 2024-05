Galaxy AI: Das sind die Lieblings-Features der Samsung-Nutzer

Das Wichtigste in Kürze

Samsung zählt mittlerweile 8,8 Millionen potenzielle Galaxy-AI-Nutzer

Und hat ermittelt, welche Features am häufigsten verwendet werden

Bis Ende 2024 soll die Anzahl der Nutzer auf 100 Millionen anwachsen

Samsung hat das Update auf One UI 6.1 mittlerweile für 8,8 Millionen Nutzer weltweit ausgerollt. Es verwenden also immer mehr Leute auch die Galaxy AI. Erste Analysen verraten uns, welche KI-Features bislang am beliebtesten sind.

Mit der Galaxy-S24-Reihe hat Samsung im Januar 2024 auch die Galaxy AI vorgestellt. Mit dem Software-Update auf One UI 6.1 werden die Funktionen nach und nach für ältere Handys und Tablets freigeschaltet. Inzwischen verfügbar sind sie zum Beispiel bei der Galaxy-S23-Reihe, dem Galaxy S23 FE, dem Galaxy Tab S9 und den Falthandys Z Fold 5 und Z Flip 5. Eine erste Auswertung zeigt, dass die Live-Übersetzung die beliebteste KI-Funktion ist.

Live-Übersetzung und Co. – Alltagshelfer sind beliebt

Auffällig bei den beliebtesten KI-Funktionen ist, dass es sich fast ausschließlich um Features handelt, die die Kommunikation mit anderen Menschen erleichtern.

Der Live-Übersetzer und die Live-Transkription befinden sich auf den ersten beiden Plätzen. Diese Galaxy-AI-Features erlauben es euch, mit Leuten zu reden, die nicht eure Sprache sprechen. Das kann sowohl im Urlaub nützlich sein als auch im Job, wenn ihr z. B. mit Kunden aus dem Ausland sprechen müsst.

Auch der Chat-Assistent ist sehr beliebt. Der schlägt euch im Chat bspw. alternative Formulierungen vor, die der jeweiligen Gesprächssituation angemessen sind. Aber auch Circle to Search gehört zu den am meisten genutzten KI-Features. Mit dieser Funktion könnt ihr Dinge z. B. auf Bildern markieren und im Internet danach suchen.

Weitere Smartphones sollen das KI-Update erhalten

Bis Ende 2024 möchte Samsung rund 100 Millionen Nutzern die Galaxy AI zugänglich machen. Bereits diesen Monat sollen nach und nach weitere Modelle mit One UI 6.1 versorgt werden. Angekündigt wurde es für die Galaxy-S22- und die Tab-S8-Reihe sowie das Galaxy Z Fold 4 und das Z Flip 4.

Wenn ihr die KI-Funktionen auch nutzen möchtet, solltet ihr hin und wieder prüfen, ob das Update bereits für euer Smartphone zur Verfügung steht.