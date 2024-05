Update auf One UI 6.1: Galaxy AI jetzt auch für Galaxy S22

Zusammenfassung:

Das Update auf One UI 6.1 beinhaltet Samsungs Galaxy AI

Aktuell rollt es für die Galaxy S22-Serie aus

Die Galaxy-S23-Modelle hatten es bereits zuvor bekommen

Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 und die Tab-S9-Tablets ebenfalls

Jetzt bei o2: Das Samsung Galaxy S24 mit Mobile M (25+ GB) für nur 44,99 Euro

Die Galaxy AI ist im Anflug auf die nächsten Galaxy-Smartphones. In wenigen Tagen sollen weitere ältere Geräte ein Update auf One UI 6.1 erhalten. Auch bei diesem Update rüstet Samsung KI-Features nach, die anfangs der Galaxy-S24-Reihe vorbehalten waren.

Update vom 02.05.2024 (14:54 Uhr):

One UI 6.1 rollt aktuell für die Galaxy-S22-Serie aus, wie SamMobile berichtet.

Jetzt sparen: Mit dem generalüberholten Galaxy S22 bei BackMarket

Update-Historie (ältere Aktualisierungen):

Update (23.04.2024)

Samsung hat in den vergangenen Tagen weitere Geräte genannt, die ab Anfang Mai 2024 ein Update auf One UI 6.1 erhalten werden: Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra

Update (28.03.2024. 11:53 Uhr)

In Europa hat nun auch das Galaxy S23 (FE) One UI 6.1 erhalten.

Hier gibt's das Galaxy S23 FE günstig mit Vertrag von Blau



Update (28.03.2024. 11:01 Uhr)

Das Update auf One UI 6.1 hat die ersten Geräte erreicht. In Deutschland beispielsweise Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra. In den USA sollen darüber hinaus auch Galaxy Z Flip 5 und Z Fold 5 das Update erhalten haben. Außerdem ist die Aktualisierung dort auch schon für die Tablets Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra erhältlich.

Galaxy Z Flip5 – jetzt auch mit Galaxy AI erhältlich



Update (27.03.2024)

Inzwischen hat Samsung den Rollout-Termin und die berücksichtigten Geräte bestätigt. Am 28. März werden folgende Geräte das Update auf One UI 6.1 bekommen: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5 Samsung hat in den vergangenen Tagen weitere Geräte genannt, dieerhalten werden:In Europa hat nun auch das Galaxy S23 (FE) One UI 6.1 erhalten.Das Update auf One UI 6.1 hat die ersten Geräte erreicht. In Deutschland beispielsweiseIn den USA sollen darüber hinaus auchdas Update erhalten haben. Außerdem ist die Aktualisierung dort auch schon für die Tablets Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra erhältlich.Inzwischen hat Samsung den Rollout-Termin und die berücksichtigten Geräte bestätigt. Am 28. März werden folgende Geräte das Update auf One UI 6.1 bekommen:

Ursprünglicher Artikel vom 25.03.2024:

Dies geht aus einem Bericht von SamMobile hervor. Demnach haben Galaxy-S23-Nutzer in China eine Push-Benachrichtigung erhalten, die den 28. März als Termin für das Update auf One UI 6.1 bestätigt. In seinem offiziellen koreanischen Community-Forum habe der Hersteller die Aktualisierung ebenfalls für den genannten Tag in Aussicht gestellt, explizit auch für das Galaxy S23 FE.

Jetzt Galaxy S23 FE mit Vertrag bei o2

Obwohl die Änderungen an der Benutzeroberfläche gering ausfallen, wird das Update das Galaxy S23 deutlich aufwerten. Denn es bringt die 2024 eingeführten Galaxy-AI-Features auf das etwas über ein Jahr alte Handy.

Galaxy AI für S23: Welche KI-Features kommen?

In einer Pressemitteilung aus dem Februar kündigte Samsung Galaxy-AI-Features für ältere Modelle wie das Galaxy S23 an. Allerdings mit der Einschränkung, dass "einige AI-Funktionen der Galaxy S24-Serie ... bei Modellen der vorherigen Generation möglicherweise nicht verfügbar" seien.

Ein Blick auf Samsungs offizielle Vergleichsseite stimmt uns aber hoffnungsvoll. Denn für das Galaxy S23 (FE) führt sie die gleichen Galaxy-AI-Features auf wie für die S24-Serie:

Circle To Search: Kreist ihr etwas auf dem Display ein, startet das S23 eine Bildersuche dazu.

Kreist ihr etwas auf dem Display ein, startet das S23 eine Bildersuche dazu. Live-Übersetzung: Das S23 übersetzt Telefonate in Echtzeit.

Das S23 übersetzt Telefonate in Echtzeit. Notizenassistent: kürzt Texte für euch und erstellt eine Gliederung

kürzt Texte für euch und erstellt eine Gliederung Photo Assist: für schnelle KI-gestützte Bildbearbeitungen

Besonders spannend ist unserer Meinung nach die Live-Übersetzung für Telefongespräche. Aber auch Photo Assist (in Deutschland eigentlich: "Foto-Assistent") ist hochinteressant: Das Galaxy S24 ist damit beispielsweise in der Lage, beschnittene Hintergründe via generativer KI aufzufüllen. Wir sind gespannt, ob das beim S23 im gleichen Umfang möglich sein wird.

Galaxy AI auch für Galaxy S22?

Auf der erwähnten Vergleichsseite listet Samsung die Galaxy-AI-Features auch für das Galaxy S22. Demnach dürfte das 2022 erschienene Gerät die Funktionen ebenfalls bekommen. Vor wenigen Tagen soll Samsung dies auch bereits gegenüber Investoren angedeutet haben.

Dazu passt: Das Galaxy S22 nutzt den gleichen Chipsatz wie das S23 FE (Exynos 2200) und sollte somit die notwendigen Hardware-Voraussetzungen erfüllen. Allerdings ist hier sicherlich noch etwas mehr Geduld gefragt, bis ein entsprechendes Update erscheint. Erst mal ist die Galaxy-S23-Serie an der Reihe.