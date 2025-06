Großer Samsung-Handyvergleich 2025: Beste Handys in jeder Preisklasse

Samsung bietet auch 2025 wieder eine breite Auswahl an Smartphones – vom günstigen Einsteigergerät bis zum leistungsstarken Flaggschiff. Damit ihr den Überblick behaltet, zeigen wir euch, was die Modellreihen auszeichnet und für wen sie sich eignen.

Große Auswahl – welches Samsung passt zu euren Ansprüchen?

Ob Alltagsbegleiter oder High-End-Gerät für besondere Ansprüche: Bei Samsung findet ihr Smartphones in fast jeder Preisklasse. Los geht es bei rund 150 Euro, absolute Topmodelle kosten hingegen über 1000 Euro. Um das passende Gerät zu finden, solltet ihr euch vorab ein paar Fragen stellen:

Wie viel möchtet ihr ausgeben?

Wofür nutzt ihr euer Smartphone hauptsächlich – für Social Media, zum Fotografieren oder fürs Gaming?

Welche Funktionen sind euch besonders wichtig – etwa ein hochwertiges Display, starke Kamera oder kabelloses Laden?

Sobald diese Punkte klar sind, findet ihr bei uns das passende Modell.

Galaxy S: Premiumgeräte mit Top-Ausstattung

Die Galaxy-S-Serie ist für alle gedacht, die das Maximum an Leistung und Ausstattung suchen – etwa beeindruckende Fotografie, High-End-Gaming oder 4K-Videoschnitt. Im Handyvergleich der Samsung-Smartphones habt ihr die Wahl zwischen folgenden Varianten:

Samsung Galaxy S25 Ultra: Das Topmodell

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Galaxy Watch Ultra gratis

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (75 GB+) ab 48,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1012,00 € Cyberport

Das Galaxy S25 Ultra ist Samsungs Flaggschiff. Es kombiniert ein riesiges 6,9-Zoll-Display mit dem S Pen zur Stifteingabe, eine 200-MP-Kamera samt Periskop-Zoom und ein edles Gehäuse mit Titanrahmen.

Der große Akku und der leistungsstarke Snapdragon-Chip für Gaming und Co. runden das Gesamtpaket ab. Das Modell richtet sich im Samsung-Handyvergleich an alle, die das Maximum an Technik wollen – zum Preis ab rund 950 Euro (Stand: Juni 2025).

Samsung Galaxy S25: Kompakte Premiumqualität

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unendlich Datenvolumen) ab 39,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB)

inkl. Tablet Galaxy Tab A9 ab 36,99 € Blau Ohne Vertrag ab 679,99 € Amazon

Das Galaxy S25 ist der Einstieg in Samsungs 2025er Premium-Serie. Es richtet sich an alle, die ein leistungsstarkes, aber handliches Smartphone suchen.

Mit einem 6,2-Zoll-Display, einem hochwertigen Gehäuse aus Glas und Alu sowie einer starken Triple-Kamera bietet es viele Features der größeren Modelle – bei einem Preis ab rund 625 Euro (Stand: Juni 2025).

Samsung Galaxy S25+: Mehr Display, mehr Akku

Android-Flaggschiff mit großem Display Samsung Galaxy S25 Plus Viel Leistung, eine starke Kamera und ein besonders großes Top-Display: Das Galaxy S25 Plus gehört zu den besten Android-Flaggschiffen im Jahr 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Plus Technische Daten Ohne Vertrag ab 929,00 € Amazon inkl. Top-Tarif (30+ GB) 5,99 Euro Anzahlung & Versand ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (75+ GB) ab 49,00 € Congstar

Wenn ihr mehr Bildschirmfläche und eine längere Akkulaufzeit als beim S25-Basismodell möchtet, ist das Galaxy S25+ eine gute Wahl.

Technisch ist es nahezu identisch mit dem S25, bietet aber ein größeres 6,7-Zoll-Display und einen besseren Akku. So liegt es im Samsung-Handyvergleich vor dem kleineren Modell. Preislich beginnt das Plus-Modell bei rund 790 Euro (Stand: Juni 2025).

Samsung Galaxy S25 Edge: Besonders schlank und leicht

Das superdünne Samsung-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Edge Dünner geht's fast nicht: Das Samsung Galaxy S25 Edge begeistert mit ultraflachem Design, bärenstarker Leistung, großem Top-Display und sehr guter 200-MP-Kamera. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Edge Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen) Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1249,00 € Amazon

Mit dem Galaxy S25 Edge hat Samsung die S25-Reihe um ein besonders dünnes und leichtes Modell erweitert. Es bietet ein großes 6,7-Zoll-Display, ein edles Design und eine Dual-Kamera, deren Hauptsensor aus dem Ultra-Modell stammt.

Für das schlanke Design müsst ihr tief in die Tasche greifen: Ihr findet das Edge-Modell ab rund 1230 Euro (Stand: Juni 2025).

Samsung Galaxy S24 FE: Starke Technik für weniger Geld

Das günstige Premium-Modell Samsung Galaxy S24 FE Das Samsung Galaxy S24 FE ist ein Flaggschiff zum fairen Preis. Es teilt viele Qualitäten mit den anderen Galaxy-S-Modellen, kostet aber weniger. Unser Tipp für anspruchsvolle Samsung-Fans mit begrenztem Budget. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S24 FE: Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB) ab 24,99 € Blau inkl. günstigem Tarif (75 GB+) ab 38,00 € Congstar ohne Vertrag ab 459,00 € Amazon

Die "Fan Edition" Galaxy S24 FE ist eine abgespeckte Version von Samsungs Flaggschiff-Serie. Sie bietet ein hochwertiges 6,7-Zoll-Display, eine gute Triple-Kamera und ein ähnliches Design wie das Galaxy S24+.

Der vergleichsweise geringe Preis ab rund 430 Euro (Stand: Juni 2025) macht das Gerät im Samsung-Handyvergleich eine attraktiven Alternative zu den Flaggschiffen.

Galaxy A: Gute Leistung zum fairen Preis

Die A-Serie richtet sich an alle, die ein solides Gerät mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Samsung Galaxy A56: Starker Allrounder

Neuer Mittelklasse-König Samsung Galaxy A56 5G Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence". Jetzt mehr erfahren: Galaxy A56 Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB) Empfehlung der Redaktion ab 17,99 € Blau inkl. günstigem Tarif (25 GB) ab 25,00 € Congstar ohne Vertrag ab 344,99 € Amazon

Das Galaxy A56 ist unser Samsung-Tipp für die Mittelklasse. Der Preis-Leistungs-Kracher bietet ein hochwertiges Display, gute Performance, lange Akkulaufzeit, ein robustes Gehäuse und garantierte Softwareupdates für viele Jahre.

Ab rund 325 Euro (Stand: Juni 2025) bekommt ihr hier ein rundum solides Smartphone.

Samsung Galaxy A36: Günstig mit solider Ausstattung

Günstiger Mitteklasse-Allrounder Samsung Galaxy A36 5G Das Galaxy A36 5G ist der kleine Bruder des beliebten Galaxy A56 5G und teilt viele Qualitäten mit dem Mittelklasse-Hit. Sichere dir den günstigen Allrounder jetzt für deinen digitalen Alltag. inkl. günstigem Tarif (20 GB) ab 16,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 31,99 € o2 ohne Vertrag ab 274,99 € Amazon

Noch günstiger als das A56 ist das Galaxy A36. Es ist technisch etwas schwächer ausgestattet als der stärkere Bruder, bietet aber trotzdem ein gutes Display, ordentliche Leistung und ein zuverlässiges Gehäuse. Der Einstiegspreis beginnt bei rund 250 Euro (Stand: Juni 2025).

Samsung Galaxy A26: Gutes Einsteigergerät

Günstiger Mittelklasse-Allrounder Samsung Galaxy A26 5G Das Galaxy A26 überzeugt mit dem großen und hellen Display sowie Extras wie der microSD-Unterstützung. AN Bord ist ebenso die Samsung-KI "Awesome Intelligence". Jetzt mehr erfahren: Galaxy A26 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 29,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (20 GB) Empfehlung der Redaktion ab 17,99 € Blau inkl. günstigem Tarif (75 GB+) ab 28,00 € Congstar

Das Galaxy A26 richtet sich an alle, die ein einfaches und günstiges Smartphone suchen. Es bietet ein ordentliches Display, eine solide Akkulaufzeit und kommt mit Standardaufgaben wie Social Media oder Websurfen gut zurecht.

Ideal für den Alltag – bei einem Preis ab rund 215 Euro (Stand: Juni 2025).

Samsung Galaxy A16 5G: Die einfachste Lösung

Das Galaxy A16 5G zählt zu den günstigsten Modellen in Samsungs 2025er Line-up. Es ist auf das Wesentliche reduziert, bietet im Samsung-Handyvergleich aber trotzdem ein gutes Display, eine lange Akkulaufzeit und ein robustes Gehäuse.

Wenn ihr keine hohen Ansprüche habt, könnte dieses Modell genau richtig für euch sein. Schon ab rund 150 Euro ist das Galaxy A16 5G verfügbar (Stand: Juni 2025).

Galaxy Z: Faltbare Smartphones mit besonderen Funktionen

Wenn ihr etwas Besonderes sucht, empfehlen wir euch einen Blick auf Samsungs faltbare Handys.

Samsung Galaxy Z Fold6: Fast ein Tablet

Das Galaxy Z Fold6 ist für alle interessant, die ein faltbares Smartphone mit Tablet-Feeling suchen. Im geschlossenen Zustand ist das Außendisplay etwas größer als beim Galaxy S25.

Geöffnet bietet das Fold-Modell ein riesiges 7,6-Zoll-Display für Multitasking auf Tablet-Niveau, unterstützt den S Pen und bietet Leistung auf Flaggschiff-Level. Aber Achtung: Mit einem Preis ab rund 1200 Euro (Stand: Juni 2025) ist das Galaxy Z Fold6 wahrlich kein Schnäppchen.

Samsung Galaxy Z Flip6: Kompakt und stylisch

Mit dem Galaxy Z Flip6 bekommt ihr ein faltbares Smartphone, das besonders kompakt ist. Zusammengeklappt passt es in fast jede Hosentasche, aufgeklappt nutzt ihr es wie ein normales Handy.

Es bietet ein kleines Außendisplay für Benachrichtigungen, ein großes 6,7-Zoll-Hauptdisplay, eine gute Dual-Kamera und reichlich Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Der Preis beginnt bei rund 780 Euro (Stand: Juni 2025).

Weitere Modelle: XCover und M-Serie

Neben den bekannten Serien gibt es noch das Galaxy XCover – ein robustes Outdoor-Modell mit Wechselakku. Die Galaxy-M-Reihe wird hingegen hauptsächlich im Ausland angeboten und ist hierzulande kaum verfügbar.

Galaxy XCover7: Outdoor-Smartphone mit Wechselakku

Das Galaxy XCover7 (Pro) ist für alle gedacht, die ein besonders robustes Smartphone brauchen – etwa für den Einsatz im Freien, in bestimmten Berufssparten oder auf Baustellen.

Es bietet ein widerstandsfähiges Gehäuse, einen herausnehmbaren Akku und unterstützt die Bedienung selbst mit Handschuhen. In Deutschland ist es zwar weniger verbreitet als populärere Modellreihen wie z. B. die S-Serie, aber dennoch erhältlich.

Galaxy M-Serie: Nicht in Deutschland erhältlich

Die Galaxy M-Reihe ist mit der A-Serie vergleichbar, allerdings sind die Modelle meist nur im Ausland verfügbar. Sie haben in der Regel schwächere Prozessoren und spielen in Deutschland kaum eine Rolle. Daher haben wir es in unserem Samsung-Handyvergleich nicht weiter berücksichtigt.

Geräte im Vergleich Geräte-Abbildung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8 Platz 9 Platz 10 Platz 11 Hersteller Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Modell Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 S25 Plus Galaxy S25 Edge Galaxy S24 FE Galaxy A56 Galaxy A36 Galaxy A26 Samsung Galaxy A16 5G Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Flip 6 Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 49,99 € o2 ab 48,00 € Congstar ab 1012,00 € Cyberport ab 39,99 € o2 ab 36,99 € Blau ab 679,99 € Amazon ab 929,00 € Amazon ab 49,99 € o2 ab 49,00 € Congstar ab 49,99 € o2 ab 43,99 € Blau ab 1249,00 € Amazon ab 24,99 € Blau ab 38,00 € Congstar ab 459,00 € Amazon ab 17,99 € Blau ab 25,00 € Congstar ab 344,99 € Amazon ab 16,99 € Blau ab 31,99 € o2 ab 274,99 € Amazon ab 29,99 € o2 ab 17,99 € Blau ab 28,00 € Congstar Display und Gehäuse Display-Größe 6.9 Zoll 6.2 Zoll 6.7 Zoll 6.7 Zoll 6.7 Zoll 6.7 Zoll 6.7 Zoll 6.7 Zoll 6.7 Zoll 7.6 + 6.3 Zoll 6.7 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel 2340x1080 Pixel 3.12x1.44 Pixel 3120x1440 Pixel 2340x1080 Pixel 2340x1080 Pixel 2340x1080 Pixel 2340x1080 Pixel 2340x1080 Pixel 2160 / 2376x1856 / 968 Pixel 2640x1080 Pixel Pixeldichte 498 ppi 416 ppi 513 ppi 390 ppi 385 ppi 385 ppi 385 ppi 385 ppi 374 + 410 ppi 426 ppi Technologie Dynamic AMOLED AMOLED AMOLED Dynamic AMOLED AMOLED Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Hz bis zu 120 Hz Hz 1 bis 120 Hz 60 bis 120 Hz bis zu 120 Hz bis zu 120 Hz 60 bis 120 Hz Hz 90 Hz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Gorilla Armor 2 Antireflex-Beschichtung Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Ceramic 2 Gorilla Glass Victus+ Gorilla Glass Victus+ Gorilla Glass Victus+ Gorilla Glass Victus+ Kratzfestes Display (offizielle Samsung-Angabe) Gorilla Glas Victus 2 (Vorder- und Rückseite) Gorilla Glass Victus 2 (Rückseite) Maße Größe 162.8x77.6x8.2 mm 146.9x70.5x7.2 mm 158.4x75.8x7.3 mm 158.2x75.5x5.85 mm 162x77.3x8 mm 162.2x77.5x7.4 mm 162.9 x 78.2 x 7.4x78.2x7.4 mm 164x77.5x7.7 mm 164.4x77.9x7.9 mm 153.5x132.6x5.6 mm 165.1x71.9x6.9 mm Material Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Glas (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Icyblue, Navy, Silver Shadow, Mint, Blueblack, Coralred, Pinkgold Icyblue, Navy, Silver Shadow, Mint, Blueblack, Coralred, Pinkgold Titanium Silver, Titanium Icyblue, Titanium Jetblack Awesome Graphite (Schwarz), Awesome Lightgray (Hellgrau), Awesome Pink (Rosa), Awesome Olive (Grün Awesome Lavender. Awesome Lime, Awesome White, Awesome Black Mint, Black, White Gewicht 218 g 162 g 190 g 163 g 213 g 198 g 195 g 200 g 200 g 239 g 187 g Wasserdicht IP68 IP68 IP68 IP68 IP67 IP67 IP67 IP54 IP48 IP48 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Sanpdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Samsung Exynos 2400e Exynos 1580 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Samsung Exynos 1380 Exynos 1330 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Taktrate Bis zu 4.47 GHz Bis zu 4.47 GHz Bis zu 4,47 GHz bis zu 4.47 GHz Bis zu 2.9 GHz bis zu 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz Bis zu 3.39 GHz Bis zu 3.3 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Mittelklasse Mittelklasse Mittelklasse Mittelklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 6 GB RAM 4 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1024 GB 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 GB 256 / 512 GB 128 / 256 GB 128/256 GB 128 / 256 GB 128 / 256 GB 128 / 256 GB 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 4000 mAh Kapazität 4900 mAh Kapazität 3900 mAh Kapazität 4700 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 4000 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 31 Std. h Videowiedergabe: Bis zu 29 h Videowiedergabe: Bis zu 24 h Videowiedergabe: Bis zu 29 Std. h bis zu 29 Std. Videowiedergabe h Videowiedergabe: 17h h bis zu 18 Std. Videowiedergabe h Videowiedergabe h Wireless Charging ja h ja (15 W) h ja (15 W) h Ja (15 W) h nein h nein h Nein h Nein h Ja (15 W) h Ja (15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Android 15, One UI 7 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Android 14 auf One UI 6.1.1 (ab Werk) Update-Zeitraum 7 Jahre Android- und Sicherheitsupdates Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 7 Jahre Android- und Sicherheitsupdates (ab Veröffentlichung) Android-Updates bis 2031 / Sicherheitspatches bis 2031 Bis 2031 Android- und Sicherheits-Updates Bis zu 6 Android-Versionen, Sicherheitsupdates bis 31. März 2031 6 Jahre lang Android- und Sicherheitsupdates 7 Jahre lang Android- und Sicherheitsupdates (ab Veröffentlichung) 7 Jahre lang Android- und Sicherheitsupdates (ab Veröffentlichung) Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) 200 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 8 (Tele) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultra-Wide), 5 (Makro) 50 (Hauptlinse) + 8 (Ultraweitwinkel) + 5 (Makro) 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) 50 + 5 + 2 50 (Weitwinkel) + 12 MP (Ultraweitwinkel) + 10 (Zoom) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP 10 MP 12 MP 12 MP 13 MP 13 MP 10 + 4 MP 10 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C microSD nein nein nein Nein nein nein Ja Ja Nein Nein Dual-SIM Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Ab ab 1149 Euro (UVP) Ab 1249 Euro (UVP) Ab 749 Euro (UVP) Ab 479 Euro (UVP) Ab 379 Euro (UVP) Ab 299 Euro (UVP) Ab 229 Euro (UVP) Ab 1999 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP)

Fazit: Die richtige Wahl hängt von euren Ansprüchen ab

Samsung deckt mit seinen Smartphones viele Bedürfnisse ab – von der günstigen Basis bis zum Premium-Modell mit Sonderfunktionen. Ob Galaxy S, Z oder A: Wichtig ist, dass ihr vor dem Kauf überlegt, welche Funktionen euch wichtig sind und wie viel ihr investieren möchtet. Dann findet ihr auch 2025 das passende Samsung-Handy.

Für euch zählt nur das Beste vom Besten? Dann empfehlen wir das Samsung Galaxy S25 Ultra mit kompromisslosen High-End-Features – zum entsprechenden Preis. Ein preisgünstigeres und handlicheres Flaggschiff-Modell ist das Galaxy S25.

Für das gewisse Extra sorgen Samsungs Falt-Handys Galaxy Z Flip6 und Z Fold6, bei Letzterem sogar mit Riesendisplay auf Tablet-Niveau.

In der Mittelklasse sticht das Galaxy A56 als Preis-Leistungs-Kracher hervor: mit attraktiven Features wie dem in der Preisklasse beeindruckenden Display. Einsteiger mit geringeren Ansprüchen kommen beim Galaxy A26 und Galaxy A16 auf ihre Kosten.

