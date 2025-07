Wann kommt das Galaxy S25 FE? Mit der Fan Edition wird Samsung auch dieses Jahr wieder ein leicht abgespecktes Flaggschiff veröffentlichen, das so langsam in den Hafen einlaufen sollte. Und tatsächlich ist es jetzt am Horizont zu erkennen.

Laut Android Authority hat Samsung bei der Vorstellung seiner Quartalszahlen (Q2) auch den Release des Galaxy S25 FE thematisiert. Der Hersteller habe bestätigt, dass die nächste Fan Edition "früher erscheinen" wird. Vermutlich bezogen auf den Marktstart des Vorgängermodells. Ein genaues Release-Datum für das S25 FE hat Samsung offenbar nicht genannt.

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Tab A9 Tablet

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 25 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 40,99 € o2 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Tab A9 Tablet

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 25 € Anzahlung ab 33,99 € Blau Ohne Vertrag ab 609,99 € Amazon

Galaxy S25 FE: Wann ist der Release?

Das Galaxy S24 FE hat Samsung am 26. September 2024 vorgestellt und – eine Woche später – am 3. Oktober 2024 veröffentlicht. Da das neue Modell früher erscheinen soll, dürfte der Release des Galaxy S25 FE nahezu sicher vor Ende September erfolgen. Sogar ein Marktstart im August ist denkbar.

Anfang September müsste es sich die Aufmerksamkeit mit dem iPhone 17 teilen, das Apple vermutlich am 8. oder 9. September vorstellt. Theoretisch könnte Samsung versuchen, Apple ein wenig die Show zu stehlen. Aber seien wir ehrlich: Das klingt nach einem aussichtslosen Unterfangen.

Auch interessant: Samsung Galaxy S25 und Google Pixel 9 im Vergleich

Am 20. August wiederum feiert das Google Pixel 10 seinen Einstand. Auch das wäre kein optimaler Zeitpunkt für den Launch des Galaxy S25 FE. So gesehen würde eine Präsentation Mitte August oder Mitte September am meisten Sinn ergeben. So könnte man den großen Konkurrenten aus dem Weg gehen.

Andererseits ist das Galaxy S25 FE ohnehin kein Smartphone, das Samsung mit großem Brimborium vorstellen wird. Zumal es auch kaum Neues bieten soll.

Wie gut wird das Galaxy S25 FE?

Nach aktuellen Informationen soll das Galaxy S25 FE die Ausstattung seines Vorgängermodells größtenteils übernehmen. Unter anderem auch Chipsatz (Exynos 2400e) und RAM (8 GB), sodass kein nennenswerter Leistungssprung zu erwarten ist.

Immerhin soll das Galaxy S25 FE aber dünnere Display-Ränder und einen helleren Bildschirm bekommen. Außerdem im Gespräch sind schnelleres Aufladen (bis zu 45 W) und eine schärfere Selfie-Kamera (12 MP).

Die größte Rolle für den Erfolg wird aber wohl der bislang noch unbekannte Preis spielen. In den letzten Jahren war Samsungs Fan Edition wenig attraktiv, weil das (klar überlegene) Standardmodell der Galaxy-S-Reihe durch Rabatte kaum mehr kostete.

