Was deckt AppleCare ab? Überblick zur iPhone-Versicherung

Wer sein iPhone absichern will, hat direkt bei Apple die Wahl zwischen AppleCare, AppleCare+ und AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust. Alle drei iPhone-Versicherungen decken unterschiedliche Dinge ab. Verschafft euch hier einen Überblick – und erfahrt, welche Alternative ihr noch habt.

Tipp: Die namhafte Alternative zu AppleCare+:

Jetzt Konditionen sichern Handyversicherung (Assurant) – vermittelt von American Express Dein Retter im Alltag & Urlaub: Jetzt dein Handy gegen zahlreiche Unfallschäden weltweit absichern. Zu fairen Konditionen, mit unbegrenzter Laufzeit. inkl. AppleCare Services für iPhones

Bis zu 6 Monate nach Handykauf buchbar Für zahlreiche Handymodelle

Keine Amex-Karte benötigt ab 11,49 € (z. B. iPhone 16) Preis berechnen

Das deckt AppleCare ab

AppleCare ist die einjährige Herstellergarantie, die bei jedem neuen iPhone standardmäßig enthalten ist. Ihr müsst sie also nicht extra kaufen. Bei anderen Herstellern, wie z. B. Samsung, gilt die normale Garantie übrigens bis zu 2 Jahre.

AppleCare deckt alle Beschädigungen durch Herstellungsfehler ab. Ist das iPhone nachweislich infolge eines Produktionsfehlers kaputtgegangen, übernimmt Apple die Hardware-Reparaturen.

Beschädigungen durch den Nutzer, beispielsweise Wasserschäden, Displaybrüche oder Kratzer, deckt die Standardgarantie nicht ab.

Das deckt AppleCare+ ab

AppleCare+ ist eine iPhone-Versicherung, die ihr zusätzlich zur Standard-Garantie abschließen könnt. Das muss allerdings innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf geschehen. Zur Auswahl stehen zwei Laufpläne: entweder ihr zahlt monatlich oder direkt für die vollen 2 Jahre. Die Versicherung beinhaltet einen priorisierten Support und einen Expressaustausch-Service. Mehr erfahrt ihr in unserem Artikel AppleCare+ nachträglich abschließen.

Diese Schäden deckt AppleCare+ ab: unabsichtliche Beschädigungen – z. B. am Display oder am Glas auf der Rückseite, Wasserschäden etc.

– z. B. am Display oder am Glas auf der Rückseite, Wasserschäden etc. Akku-Schäden – wenn die Basiskapazität unter 80 Prozent fällt

Beachtet jedoch, dass für alle Reparaturen dieser Art eine Selbstbeteiligung fällig wird. Bei Schäden am Display oder am Glas auf der Rückseite beträgt diese 29 Euro. Bei allen anderen unabsichtlichen Beschädigungen sind 99 Euro fällig.

Der Versicherungsschutz von AppleCare+ gilt übrigens nicht für Schadensfälle aufgrund von Design- oder Herstellungsfehlern, Modifizierung oder Veränderung des versicherten Apple-Geräts. Auch Software-Probleme sind nicht abgesichert und es werden keine Reparaturkosten von Werkstätten Dritter übernommen.

Das deckt AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust ab

AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust ist eine Erweiterung von AppleCare+, die euer iPhone für einen Aufpreis nahezu komplett absichert. Sie bietet also die gleichen Vorteile und noch ein bisschen mehr.

Inbegriffen sind demnach: Reparaturen bei unabsichtlichen Beschädigungen – z. B. am Display oder am Glas auf der Rückseite, Wasserschäden etc.

– z. B. am Display oder am Glas auf der Rückseite, Wasserschäden etc. Reparaturen bei Akku-Schäden – wenn die Batterie schon unter 80 Prozent Gesamtkapazität gefallen ist.

– wenn die Batterie schon unter 80 Prozent Gesamtkapazität gefallen ist. Bereitstellung eines Ersatz-iPhones bei Diebstahl oder Verlust.

Wichtig: Damit der Schutz vor Diebstahl und Verlust greift, muss zum Zeitpunkt des Abhandenkommens "Wo ist?" auf dem iPhone aktiviert sein.

Außerdem gilt sowohl bei den Reparaturen als auch bei der Bereitstellung eines Ersatzgeräts eine Selbstbeteiligung. Bei Diebstahl oder Verlust müsst ihr 129 Euro selbst zahlen. Solltet ihr im Ausland ein neues iPhone anfordern, kommen außerdem Portokosten hinzu.

Die Versicherungsausnahmen sind die gleichen wie bei AppleCare+.

Geheimtipp: Diese Alternative zu AppleCare+ lohnt sich

Es gibt Alternativen zu AppleCare+, die sich durchaus lohnen. Besonders interessant ist zum Beispiel die bekannte Handyversicherung von Assurant, die American Express vermittelt. Das funktioniert sogar noch ein halbes Jahr nach dem Kauf eures iPhones, während ihr bei AppleCare+ nur 60 Tage Zeit habt.

Preislich gibt es keine großen Unterschiede. Die Assurant-Versicherung mit Diebstahlschutz kostet euch für euer iPhone 16 beispielsweise 14,49 Euro pro Monat. Für AppleCare+ sind 11,49 Euro pro Monat fällig. Ihr zahlt also 3 Euro mehr, seid dafür aber flexibler und könnt euch auch erst später für den Schutz entscheiden.

-> Hier erfahrt ihr mehr zu den Kosten von AppleCare+ und der Alternative

Was ist versichert?

Die Leistungen der Assurant-Versicherung sind eine Top-Alternative zu AppleCare+. Ihr seid nicht nur in Deutschland, sondern weltweit geschützt – perfekt für alle, die gerne reisen.

Abgedeckt sind unter anderem: Displayschäden und Glasbruch

Schäden durch Stöße, Stürze oder Flüssigkeiten

Totalschäden und Kurzschlüsse

Zubehörschäden bis zu 200 Euro (nur Teile, die beim Kauf dabei waren)

Optional: Schutz vor Diebstahl, Raub und Einbruch (Premium-Tarif)

Einige AppleCare-Leistungen inklusive

Exklusive Apple-Vorteile

Wenn ihr die Handyversicherung von Assurant über American Express abschließt, bekommt ihr einige exklusive Apple-Services obendrauf. Dazu gehören Reparaturen mit Originalteilen und zertifizierte Apple-Techniker, ein kostenloser Akkutausch (falls eure Batterie weniger als 80 Prozent Kapazität hat), ein Express-Austauschservice sowie bevorzugter Support direkt von Apple – per Chat oder Telefon.

Was die Laufzeit angeht, bleibt ihr flexibel: Nach den ersten zwölf Monaten könnt ihr die Versicherung monatlich kündigen oder einfach weiterlaufen lassen. So bleibt euer iPhone auch langfristig gut geschützt – selbst ohne AppleCare+.

Praktisch: Wer eine Amex-Kreditkarte besitzt, die am "Membership Rewards"- oder "PAYBACK"-Programm teilnimmt, kann einfach über die American-Express-Karte bezahlen und so zusätzlich Extrapunkte sammeln.

Fazit: Das decken AppleCare und Co. ab

AppleCare, AppleCare+ oder doch lieber eine unabhängige Versicherung, etwa die von American Express vermittelte Assurant-Handyversicherung? Jede Option bringt ihre eigenen Stärken mit und deckt Verschiedenes ab:

AppleCare: deckt Herstellungsfehler ab – etwa bei defekter Hardware durch Produktionsmängel. Nutzerbedingte Schäden wie Sturz- oder Wasserschäden bleiben außen vor.

deckt Herstellungsfehler ab – etwa bei defekter Hardware durch Produktionsmängel. Nutzerbedingte Schäden wie Sturz- oder Wasserschäden bleiben außen vor. AppleCare+: viele selbst verursachte Schäden sind abgesichert – etwa Displaybrüche, Flüssigkeitsschäden oder Akku-Probleme (unter 80 Prozent Kapazität). Allerdings gilt eine Selbstbeteiligung von bis zu 99 Euro.

viele selbst verursachte Schäden sind abgesichert – etwa Displaybrüche, Flüssigkeitsschäden oder Akku-Probleme (unter 80 Prozent Kapazität). Allerdings gilt eine Selbstbeteiligung von bis zu 99 Euro. AppleCare+ mit Diebstahlschutz: erweitert den Schutz um den Ersatz bei Diebstahl oder Verlust. Auch hier gilt eine Selbstbeteiligung von bis zu 129 Euro.

erweitert den Schutz um den Ersatz bei Diebstahl oder Verlust. Auch hier gilt eine Selbstbeteiligung von bis zu 129 Euro. Alternative: Assurant über American Express: Ihr seid ebenso weltweit gegen fast alle Schäden (inkl. Zubehör bis 200 Euro) abgesichert. Der Premium-Tarif deckt zusätzlich Diebstahl, Raub und Einbruch ab. Bonus: Apple-zertifizierte Reparaturen und Services wie der Express-Austausch sind inklusive. Der Leistungsumfang ist somit fast identisch zu AppleCare+, was diese Handyversicherung zu einer idealen Alternative macht.

Wer maximale Flexibilität will – etwa beim Versicherungsstart oder der Laufzeit – ist mit der Assurant-Versicherung (vermittelt von American Express) besonders gut bedient. Preislich liegt sie etwas über AppleCare+, dafür erhaltet ihr aber ein sehr umfassendes Gesamtpaket.

Dieser Artikel ist in Kooperation mit American Express entstanden.

