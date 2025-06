Lohnt sich AppleCare+? iPhone-Versicherung im Check

Mit AppleCare+ könnt ihr euer iPhone vor hohen Reparaturkosten und sogar Diebstahl oder Verlust absichern. Doch lohnt sich AppleCare+ eigentlich tatsächlich? Wir schauen uns das Angebot von Apple und eine Alternative im Check genauer an.

Beschädigt ihr euer iPhone oder funktioniert etwas unerwartet nicht mehr, müsst ihr ohne AppleCare+ in der Regel tief in die Tasche greifen. Schließt ihr hingegen die Versicherung von Apple ab, fallen nur Teilkosten an. Günstig ist AppleCare+ zwar nicht. Es kann sich aber durchaus lohnen.

Alternative zu AppleCare+:

Handyversicherung (Assurant) – vermittelt von American Express

Bis zu 6 Monate nach Handykauf buchbar Für zahlreiche Handymodelle

Keine Amex-Karte benötigt ab 11,49 € (z. B. iPhone 16) Preis berechnen

AppleCare+ im Vergleich: Ab wann es sich lohnt

Wir haben die Kosten von AppleCare+ mit regulären Reparaturpreisen bei Apple am Beispiel eines iPhone 16 verglichen.

Reparaturkosten ohne AppleCare+ (iPhone 16) Gesprungenes Display (nur Vorderseite): 339 Euro

339 Euro Rückglasschaden: 199 Euro

199 Euro Riss im Display + Rückglasschaden: 479 Euro

479 Euro Batterie: 109 Euro

109 Euro Rückkamera: 199 Euro

199 Euro Sonstige Schäden: 659 Euro

Die Reparaturkosten bei Apple ohne AppleCare+ zeigen deutlich: Vor allem die wohl am häufigsten auftretenden Schäden – z. B. Display- oder Rückglasschäden – können richtig teuer werden. Hat euer iPhone zusätzliche Defekte, kommt ihr schnell in die Preissphären eines Neugeräts ("Sonstige Schäden"). Gleiches gilt logischerweise, wenn euer iPhone 16 (Straßenpreis rund 800 Euro) gestohlen wird.

Je nachdem, ob ihr den Verlust des Geräts (z. B. durch Diebstahl) absichern wollt, zahlt ihr für AppleCare+ über 2 Jahre folgende Beiträge:

AppleCare+ Kosten (z. B. iPhone 16) AppleCare+ Standard (2 Jahre): 169 Euro Einmalzahlung oder 8,99 Euro/Monat (insgesamt: 215,76 Euro)

169 Euro Einmalzahlung oder 8,99 Euro/Monat (insgesamt: 215,76 Euro) AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust (2 Jahre): 229 Euro Einmalzahlung oder 11,49 Euro/Monat (insgesamt: 275,76 Euro)

229 Euro Einmalzahlung oder 11,49 Euro/Monat (insgesamt: 275,76 Euro) Eigenbeteiligung bei Reparatur: 29 – 129 Euro

Neben den Beitragskosten für Apples Absicherung fällt im Reparaturfall eine Selbstbeteiligung an. Nur der Akkuwechsel ist hier ausgenommen, sofern die Restkapazität unter 80 Prozent liegt.

Ab wann lohnt sich AppleCare+?

Eine Beispielrechnung: Fällt euer iPhone 16 runter und beide Glasseiten brechen, kostet das mit AppleCare+ 58 Euro. Zusammen mit dem gesamten Versicherungsbeitrag zahlt ihr dann im besten Fall 227 Euro bzw. 287 Euro (inkl. Diebstahlabsicherung). Damit wärt ihr immer noch deutlich unter den Kosten für ein gesprungenes Display (339 Euro).

Ihr hättet so also bereits Geld gespart und wärt weiterhin vor anderen Missgeschicken abgesichert. Wechselt ihr vor dem Ablauf der Absicherung noch den Akku, würdet ihr noch mehr sparen, selbst wenn eine Eigenbeteiligung anfällt. Ihr seht: AppleCare+ lohnt sich für euch rechnerisch, sobald ihr eine größere Reparatur durchführen lassen müsst.

Starke Alternative: Handyversicherung mit AppleCare-Diensten

Es gibt auch Alternativen zu AppleCare+, die sich lohnen. Vor allem, wenn ihr den Beantragungszeitraum von AppleCare+ verpasst habt, sind alternative Handyversicherungen eine gute Wahl. Ein Beispiel hierfür ist die Handyversicherung von Assurant, die von American Express vermittelt wird. Über den bekannten Finanzdienstleister könnt ihr eine Handyversicherung zu einem vergleichbaren Preis selbst sechs Monate nach Kaufdatum eures iPhones abschließen.

Nehmen wir erneut das iPhone 16 als Beispiel: Nutzt ihr die von American Express vermittelte Assurant-Handyversicherung, zahlt ihr im Tarif inklusive Diebstahlschutz monatlich 14,49 Euro.

Zudem zahlt ihr wie bei AppleCare+ noch eine Selbstbeteiligung. Je nach Schaden und Modell liegt diese bei Apple-Geräten zwischen 29 und 139 Euro. Kommt es zu einem Schaden, wird euer iPhone in gleicher Qualität repariert oder ausgetauscht.

Die Handyversicherung bietet euch einen vergleichbaren Leistungsumfang. Zudem gilt sie weltweit. Ihr seid also auch bei weiten Urlaubsreisen gut abgesichert.

Diese Schäden sichert die Assurant-Handyversicherung ab:

Displayrisse

Bruchschäden

Stoß-, Sturz- und Fallschäden

Flüssigkeitsschäden

Überspannungsschäden (z. B. Kurzschluss)

Totalschaden

Schäden am Zubehör bis 200 Euro (Lieferumfang)

Optional: Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub (im Premium-Tarif)

Als iPhone-Nutzer könnt ihr obendrein einige Leistungen aus dem AppleCare-Paket nutzen.

Folgende AppleCare-Services sind dabei, wenn ihr die Assurant-Handyversicherung über American Express abschließt:

Reparaturen mit Originalteilen (zertifizierter Service von Apple)

Batterieservice: kostenloser Akkutausch (sofern Kapazität unter 80 Prozent)

Express-Austausch: Ersatzgerät statt Reparatur

Bevorzugter technischer Support bei Apple (Chat oder Telefon)

Flexible Laufzeit: Ihr könnt die Versicherung nach der Mindestlaufzeit (12 Monate) beliebig oft verlängern, wenn ihr euren Schutz aufrechterhalten wollt. Alternativ könnt ihr die Versicherung mit einer Frist von einem Monat einfach kündigen.

Praktisch: Wer eine Amex-Kreditkarte besitzt, die am "Membership Rewards"- oder "PAYBACK"-Programm teilnimmt, kann einfach über die American-Express-Karte bezahlen und so zusätzlich Extrapunkte sammeln.

Fazit: Für wen lohnt sich AppleCare+ für iPhones?

Wie unsere Beispielrechnungen verdeutlichen: Sollte es zu einem oder mehreren Schäden durch ein Missgeschick kommen, kann die Reparatur mit Originalteilen bei Apple kostspielig werden.

Habt ihr kein AppleCare+ oder eine vergleichbare Absicherung – etwa eine von American Express vermittelte Handyversicherung – bezahlt ihr für eine einzelne Reparatur schnell mehr als für eine Versicherung über zwei Jahre inklusive Selbstbeteiligung.

Vor allem komplexere Schäden können die Reparaturkosten in die Höhe treiben (beidseitiger Bruch, sonstige Schäden). Verliert ihr euer iPhone oder wird es gestohlen, bezahlt ihr im schlimmsten Fall den vollen Preis für ein neues Gerät.

Für wen lohnt sich das AppleCare-Angebot (oder ähnliche Versicherungen) also? Wollt ihr euch vor den oben genannten Szenarien schützen oder musstet ihr in der Vergangenheit schon mal ein Smartphone reparieren lassen, lohnt sich AppleCare+ oder eine vergleichbare Alternative eventuell für euch. Auch für ein sicheres Gefühl sorgt ein solcher Schutz – vor allem, wenn ihr das iPhone ohne Hülle nutzt. Ihr seid dann für den Ernstfall abgesichert und könnt hohe Einmalkosten umgehen.

