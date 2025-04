Apple bietet für viele Geräte mit AppleCare+ eine Zusatzversicherung bei Schadensfällen an. Wir verraten, wie lange ihr AppleCare+ nachträglich noch abschließen könnt. Erfahrt außerdem, welche Alternativen es gibt, falls ihr die Versicherung nicht mehr beantragen könnt.

Wenn ihr teuren Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung eures iPhones oder bei anderen Komplikationen vorbeugen wollt, könnt ihr einfach direkt beim Kauf eines Geräts direkt bei Apple einen Versicherungsschutz abschließen. Zur Auswahl stehen euch diese beiden Optionen:

AppleCare+

AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust

Die Absicherung gibt es für iPhones, iPads, MacBooks, AirPods und weitere Geräte mit einer Mindestlaufzeit von zwei bzw. drei Jahren (je nach Produkt). Seid ihr zunächst unentschlossen, könnt ihr den AppleCare-Vertrag auch zu einem späteren Zeitpunkt für euer Gerät beantragen. Allerdings gibt es hierfür eine Frist. Danach könnt ihr den Schutz nicht mehr buchen.

Frist für AppleCare+ verpasst? Jetzt eine verlässliche Handyversicherung als ideale Alternative buchen – zum Beispiel über Assurant – vermittelt vom namhaften Finanzdienstleister American Express. Jetzt direkt informieren und loslegen:

Jetzt Konditionen sichern Handyversicherung (Assurant) – vermittelt von American Express Dein Retter im Alltag & Urlaub: Jetzt dein Handy gegen zahlreiche Unfallschäden weltweit absichern. Zu fairen Konditionen, mit unbegrenzter Laufzeit. inkl. AppleCare Services für iPhones

Bis zu 6 Monate nach Handykauf buchbar Für zahlreiche Handymodelle

Keine Amex-Karte benötigt ab 11,49 € (z. B. iPhone 16) Preis berechnen

Praktisch: Wer eine Amex-Kreditkarte besitzt, die am "Membership Rewards"- oder "PAYBACK"-Programm teilnimmt, kann einfach über die American-Express-Karte bezahlen und so zusätzlich Extrapunkte sammeln.

Wie lange kann man AppleCare+ nachträglich kaufen?

Ab dem Kaufdatum des Apple-Produkts habt ihr 60 Tage Zeit, um AppleCare+ nachträglich zu aktivieren. Den Vertrag könnt ihr entweder direkt auf dem Gerät, über die Apple-Webseite, via Telefon über die Support-Hotline (0800 6645 451) oder auch in der "Unterstützung"-App abschließen. Der Versicherungsschutz für iPhones und Co. gilt dann ab dem Datum, an dem ihr die Zusatzversicherung gegen Schäden oder Verlust abgeschlossen habt.

Ohne das Zusatzpaket "Diebstahl und Verlust" gibt es AppleCare+ zum Preis von 6,99 für ein iPhone 16e. Für ein iPhone 16 Pro oder 16 Pro Max zahlt ihr monatlich mindestens 11,99 Euro, inklusive Zusatzpaket landet ihr bei einem Preis von 14,99 Euro im Monat.

Auf eurem Gerät und über die erwähnten Anlaufstellen könnt ihr prüfen, ob euer Gerät noch teilnahmeberechtigt ist. Etwa direkt auf dem iPhone unter "Einstellungen | Allgemein | AppleCare & Garantie". Ist ein Abschluss noch möglich, sollte euch euer iPhone aber ohnehin prominent in den Einstellungen darauf hinweisen.

Habt ihr den Zeitraum für den Abschluss überschritten, wird euch der Status "Abdeckung abgelaufen" angezeigt. Dann könnt ihr AppleCare+ nicht mehr nachträglich buchen.

AppleCare+ verpasst: Alternative Handyversicherung

Wollt ihr euer iPhone dennoch vor teuren Unfallschäden oder Diebstahl absichern, lohnt sich der Blick auf eine Handyversicherung – unterm Strich ist auch AppleCare+ genau das, nur unter anderem Namen. Viele vertrauenswürdige und bekannte Unternehmen bieten solche Leistungen in Zusammenarbeit mit Partnern an. So könnt ihr euch eine Art AppleCare auch nachträglich sichern – nur eben bei einem anderen Anbieter mit vergleichbarem Angebot.

Ein Beispiel dafür ist American Express. Der große Finanzdienstleister vermittelt eine umfassende Handyversicherung des Partners "Assurant". Diese gilt weltweit – was euer Handy auch im Urlaub schützt. Zusätzlich gibt es weitere Vorteile speziell für iPhone Nutzer, da AppleCare hier sozusagen enthalten ist. Weiter unten mehr dazu.

Ein weiterer großer Pluspunkt: Ihr könnt die von American Express vermittelte Assurant-Handyversicherung noch bis zu 6 Monate nach dem Kauf eures iPhones abschließen. Das macht sie zur idealen Alternative zu AppleCare+, wenn ihr den Apple-Schutz nicht mehr nachträglich buchen könnt und euer Handy vor Schaden oder Verlust absichern wollt.

Die Alternative zu AppleCare+

Folgende Schäden sind über diese Versicherung abgesichert:

Displayrisse

Bruchschäden

Stoß-, Sturz- und Fallschäden

Flüssigkeitsschäden

Überspannungsschäden (z. B. Kurzschluss)

Totalschaden

Schäden am Zubehör bis 200 Euro (Lieferumfang)

Optional: Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub (nur Premium-Tarif)

Der Versicherungsschutz beginnt direkt nach erfolgreichem Abschluss. Ihr seid also schnell abgesichert. Das Handy wird dann im Schadensfall in gleicher Art und Güte repariert oder ausgetauscht. Heißt: Euer iPhone ist auch dann gut über eine Handyversicherung versorgt, wenn diese nicht den Namen AppleCare+ trägt. Und das noch mehr, als ihr bislang wisst. Denn die von American Express vermittelte Handyversicherung (Assurant) bietet zusätzliche Leistungen für iPhone-Nutzer.

Folgende AppleCare-Dienste sind bei der Handyversicherung ebenfalls dabei:

Reparaturen mit Originalteilen (von Apple zertifizierter Service und Support)

Priorisierter technischer Support bei Apple (Telefon, Chat)

Batterieservice: kostenloser Akkutausch (ab Kapazität unter 80 Prozent)

Express-Austausch: Ersatzgerät während der Reparatur

Schließt ihr eine Handyversicherung von Assurant (via American Express) ab, zahlt ihr den Versicherungsbeitrag entspannt in monatlichen Raten. Je nach Gerät und Zusatzleistung kann der Beitrag variieren. Für ein iPhone 16 im Basis-Paket liegt der Preis zum Beispiel bei 11,49 Euro/Monat. Preislich ist die Handyversicherung somit auf einem ähnlichen Level wie AppleCare+. Die exakten Kosten für euer Gerät und Tarif ermittelt ihr auf der Antragsseite. Wie bei AppleCare+ zahlt ihr je nach Schadensfall lediglich eine Eigenbeteiligung. Auch diese bewegt sich bei beiden Anbietern auf einem vergleichbaren Niveau.

Gut zu wissen: Die Handyversicherung kann nach der Mindestvertragslaufzeit (12 Monate) unbegrenzt verlängert oder mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Die Alternative zu AppleCare+

Fazit: AppleCare+ nachträglich abschließen oder Alternative nutzen

Zusammenfassend bleibt zu sagen: Im Idealfall beantragt ihr eine passende Versicherung direkt beim Kauf. Innerhalb von 60 Tagen ab Kaufdatum könnt ihr AppleCare+ nachträglich für ein iPhone oder andere Apple-Geräte abschließen. Doch ihr solltet vorher vergleichen. Denn es gibt alternative Versicherungen, die sich ebenfalls für euch lohnen können – oder eben, wenn ihr die Frist verpasst habt.

Separate Versicherungen – wie die von American Express vermittelte Assurant-Handyversicherung – sind bei Smartphones zudem eine ideale Option, wenn ihr die Frist für AppleCare+ verpasst habt. Solche Versicherungen könnt ihr meist deutlich später beantragen. Die Leistungen sind dabei oft vergleichbar. Das Paket in unserem Beispiel bietet euch ebenfalls eine umfassende Abdeckung und sogar einige Apple-Services. Es lohnt sich also, unterschiedliche Angebote auszuloten.

