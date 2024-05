Google Pixel 8a vs. Samsung Galaxy A55: Der Vergleich

Mit dem Google Pixel 8a und dem Samsung Galaxy A55 stehen in diesem Vergleich zwei der besten Mittelklasse-Handys einander gegenüber. Wir verraten euch die Unterschiede und Stärken der beiden durchaus empfehlenswerten Smartphones.

Datenblätter im Vergleich

Datenblätter im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Google Samsung Modell Pixel 8a Galaxy A55 5G Display und Gehäuse Display-Größe 6.1 Zoll 6.6 Zoll Auflösung 2400x1080 Pixel 2340x1080 Pixel Pixeldichte 430 ppi 390 ppi Technologie OLED Super AMOLED Frequenz 60 bis 120 Hz 60 bis 120 Hz Maße Größe 152.1x72.7x8.9 mm mm 161.1x77.4x8.2 mm Material Kunststoff (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 188 g 213 g Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G3 Samsung Exynos 1480 Taktrate Bis zu 3.0 GHz Bis zu 2.7 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB 128 / 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie mehr als 24 Stunden h Videowiedergabe: Bis zu 28 h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 (ab Werk) Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 64 MP Weitwinkel + 13 MP Ultraweitwinkel 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 5 (Makro) Frontkamera 13 MP 32 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 549 Euro (UVP) Ab 479 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Galaxy A55 hochwertiger

Google Pixel 8a und Samsung Galaxy A55 kommen in sehr unterschiedlichen Looks daher. Inspiriert sind sie jeweils von den Oberklassemodellen der Hersteller. Dies betrifft vor allem die Rückseite: Hier stellt das Pixel 8a einen breiten Kamerabalken zur Schau. Er ist charakteristisch für die Smartphones von Google und lenkt die Aufmerksamkeit direkt auf eine große Stärke des Handys. Beim Galaxy A55 versinken die Objektive dagegen direkt im Gehäuse.

Das A55 macht insgesamt den hochwertigeren Eindruck. Das hat auch mit der Materialwahl zu tun: Beim Samsung-Smartphone liegt Gorilla Glass über der Rückseite (glänzend), beim Pixel 8a erwartet euch hingegen eine Plastikrückseite (matt). Der Rahmen besteht jeweils aus Metall. Samsung verwendet Aluminium, während Google allgemein von einer "Metall-Legierung" spricht. Beim Galaxy A55 ist der Rahmen flach, beim Pixel 8a dagegen stark abgerundet.

(© 2024 Google ) Das Google Pixel 8a in der Farbe Bay (© 2024 Samsung ) Das Galaxy A55 in allen Farben

Vorn begrüßt euch in beiden Fällen ein Punch-Hole-Display mit nur einigermaßen schmalen Rändern – hier macht sich der optische Unterschied zur Oberklasse am deutlichsten bemerkbar.

An Farben gibt es jeweils vier: Das Galaxy A55 bekommt ihr in Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Lemon und Awesome Navy. Das Google Pixel 8a in Obsidian, Porcelain, Bay und in Aloe (exklusiv im Google Store).

Gegen das Eindringen von Wasser und Staub sind Google Pixel 8a und Galaxy A55 nach IP67 geschützt.

Größe und Gewicht im Vergleich

Der Größenunterschied zwischen Pixel 8a und Galaxy A55 ist nicht unerheblich. Das Google-Handy ist deutlich kompakter und leichter:

Google Pixel 8a: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm / 188 g

152,1 x 72,7 x 8,9 mm Galaxy A55: 161,1 x 77,4 x 8,2 mm / 213 g

Zur Einordnung: Das Galaxy A55 liegt mit seinen Abmessungen und dem genannten Gewicht im Mittelfeld. Dagegen fällt das Google Pixel 8a auch im Vergleich mit den meisten anderen Smartphones überaus handlich aus.

Zwei Top-Displays mit kleinen Unterschieden

Egal, ob ihr euch für das Galaxy A55 oder das Google Pixel 8a entscheidet – ihr sichert euch einen der besten Bildschirme in der Mittelklasse. Beide lösen in FHD+ auf und bieten eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für smoothe Animationen. Das Super AMOLED-Display des Galaxy A55 ist allerdings viel größer (6,6 Zoll) als der OLED-Screen des Pixel 8a (6,1 Zoll). Googles Marketing-Name für das Panel ist "Actua Display".

(© 2024 Google ) Das Actua Display des Google Pixel 8a (© 2024 Samsung ) Das Super AMOLED-Display des Galaxy A55

Falls ihr euch fragt, was Google damit eigentlich meint: Offenbar kennzeichnet das Unternehmen mit diesem Begriff Displays mit besonders hoher Maximalhelligkeit. Mit bis zu 2000 Nits Leuchtkraft ist das Pixel 8a diesbezüglich tatsächlich vorbildlich. Allerdings reichen auch die 1000 Nits des Galaxy A55 bereits für eine gute Ablesbarkeit im Freien.

Praxisrelevanter ist für uns der bessere Display-Schutz des Galaxy A55. Dank Gorilla Glass Victus+ ist die Gefahr für Bildschirmschäden hier etwas niedriger als beim Pixel 8a (Gorilla Glass 3).

Kamera-Vergleich: Google Pixel 8a vs. Galaxy A55

Seine Kamera ist der wohl größte Vorteil, den das Google Pixel 8a gegenüber dem Galaxy A55 hat. Nicht etwa, weil das Samsung-Handy in diesem Bereich enttäuscht. Es gibt einfach zum Zeitpunkt dieses Vergleichs in der Mittelklasse kaum eine Handy-Kamera, welche an die des Pixel 8a herankommt. Hier seht ihr die Setups der beiden Geräte:

Google Pixel 8a: Kamera-Specs 64-MP-Hauptlinse: f/1.89, 1/1,73"-Sensor, OIS, Makro-Aufnahmen

f/1.89, 1/1,73"-Sensor, OIS, Makro-Aufnahmen 13-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel 13-MP-Frontkamera: f/2.2

Galaxy A55: Kamera-Specs 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS

f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 123 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 123 Grad Sichtwinkel 5-MP-Makrolinse: f/2.4

f/2.4 32-MP-Frontkamera: f/2.2

Großen Anteil daran, dass das Pixel 8a die besseren Fotos macht, hat die KI-gestützte Bildoptimierung. Wie bei Google üblich, macht die Software ihren Job vorzüglich und sorgt dafür, dass euch wunderschöne Aufnahmen kinderleicht gelingen. Dank künstlicher Intelligenz könnt ihr Bilder außerdem einfach und effektiv auf dem Pixel 8a nachbearbeiten – etwa mit dem Magischen Radierer oder der Scharfzeichnen-Funktion.

Die bessere Kamera bietet das Google Pixel 8a (© 2024 )

Beide Smartphones bieten neben der Hauptlinse ein Ultraweitwinkel für weitläufige Bilder, das Galaxy A55 darüber hinaus eine dedizierte Makro-Linse. Makro-Fotografie ist aber auch mit dem Google Pixel 8a möglich. Es nutzt dafür seine Hauptlinse.

Ein Tele-Objektiv gibt es in dieser Preisklasse so gut wie nie. So verwundert es nicht, dass sich Google Pixel 8a und Galaxy A55 mit einem Digital-Zoom begnügen müssen. Ersteres vergrößert damit bis zu 8-fach, das Samsung-Handy bis zu 10-fach. Den kompletten Spielraum ausreizen solltet ihr hier aber ohnehin nicht, da die Bildqualität analog zum Zoom-Faktor abnimmt.

Leistung: Google Tensor G3 vs. Exynos 1480

Ein weiteres Argument für das Google Pixel 8a ist sein Flaggschiff-Chipsatz: Den Google Tensor G3 kennen wir bereits vom Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Zwar befindet er sich nicht auf dem Level des Snapdragon 8 Gen 3 oder Apple A17 Pro. Doch den Mittelklasse-Antrieb im Galaxy A55 (Exynos 1480) lässt er locker hinter sich. An RAM bringen beide Geräte 8 GB mit. Der interne Speicher ist je nach Konfiguration 128 oder 256 GB groß. Speicherkarten (microSD) akzeptiert nur das Galaxy A55.

Akku und Aufladen

Da Google und Samsung die Akkulaufzeit ihrer Geräte nicht für die gleichen Anwendungsszenarien angeben, ist ein direkter Vergleich der offiziellen Werte eigentlich nur bedingt aussagekräftig:

Google Pixel 8a: mehr als 24 Stunden bei typischer Nutzung

mehr als 24 Stunden bei typischer Nutzung Galaxy A55: bis zu 28 Stunden Videowiedergabe

Dennoch hat das Galaxy A55 in der Praxis die bessere Ausdauer, was in erster Linie durch seine höhere Akkukapazität bedingt ist (5000 mAh vs. 4492 mAh).

Auch bei der Ladegeschwindigkeit setzt sich Samsungs Smartphone durch. Via USB-C lädt es mit bis zu 25 W, während beim Pixel 8a 18 W das Limit sind. Wer kabellos laden will, muss aber zum Google-Handy greifen. Denn Wireless Charging gibt es beim Galaxy A55 nicht.

Wie lange gibt es Software-Updates?

Beide Hersteller dürften stolz auf die Update-Versorgung ihrer Handys sein. Das Galaxy A55 bekommt ausgehend vom Marktstart fünf Jahre lang Sicherheitspatches und vier neue Android-Versionen. Google garantiert sogar sieben Jahre lang Sicherheits- und Android-Updates.

Preise und Konfigurationen

Google Pixel 8 und Galaxy A55 sind jeweils mit 128 GB oder 256 GB Speicher erhältlich. In beiden Konfigurationen kostet das Samsung-Handy weniger (UVP):

Google Pixel 8a: 549 Euro (128 GB), 609 Euro (256 GB)

549 Euro (128 GB), 609 Euro (256 GB) Galaxy A55: 479 Euro (128 GB), 529 Euro (256 GB)

Bedenkt bei der Wahl der Kapazität, dass das Pixel 8a keinen microSD-Kartenslot hat. Der Speicher lässt sich hier also nicht nachträglich erweitern.

Google Pixel 8a vs. Samsung Galaxy A55: Unser Fazit Francis Lido Google Pixel 8a und Samsung Galaxy A55 sind zwei der besten Optionen in der Mittelklasse in diesem Jahr. Für uns geht der Sieg insgesamt an das Pixel 8a. Gründe dafür sind vor allem die überlegene Kamera und der stärkere Chipsatz. Darüber hinaus hat es dem Galaxy A55 Wireless Charging und einen längeren Update-Zeitraum voraus. Für das Galaxy A55 sprechen besonders das hochwertigere Gehäuse, der microSD-Kartenslot, das größere Display, die bessere Akkulaufzeit und das schnellere Aufladen. Berücksichtigt man zudem den niedrigeren Preis, fällt die Entscheidung zwischen Google Pixel 8a und Galaxy A55 nicht ganz so einfach aus. Wer möglichst wenig Geld ausgeben möchte, trifft mit dem 90 Euro günstigeren Galaxy A55 eine gute Wahl.