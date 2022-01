Jahr für Jahr versuchen die Smartphone-Hersteller ihre Nutzer mit neuen Modellen zu überzeugen. Das gelingt mal gut, mal nicht so gut. Welche Innovationen und Handy-Neuheiten uns 2022 erwarten werden? Wir wagen den Ausblick.

Inhaltsverzeichnis

Das letzte Jahr war für Technikinteressierte ein aufregendes. Denn obwohl viele Hersteller mit schwierigen Produktions- und Lieferbedingungen zu kämpfen hatten, haben es einige geschafft, uns mit innovativer Soft- und Hardware zu versorgen. Darunter Samsung mit seinen ausgefeilten Foldables und Google, das endlich wieder echtes Premium-Feeling versprühen konnte. Eins ist dabei sicher: Auch 2022 werden uns viele tolle Handys (hier mit Vertrag) erreichen. Offiziellen Ankündigungen und der Gerüchteküche sei Dank, haben wir auch schon eine beträchtliche Anzahl an spannenden Modellen für euch zusammentragen können.

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € gespart*

Apple iPhone 13

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Apple AirPods Pro 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 5 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets) mtl./24Monate: 64,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Xiaomis Handy-Neuheiten 2022

Der chinesische Hersteller schafft es immer wieder seine internationalen Kunden zu verwirren: Modelle werden umbenannt, erscheinen nur in bestimmten Ländern oder gar nicht erst im Westen. Da Xiaomi erst Ende 2021 zwei Smartphone-Reihen mit neuen Modellen für den heimischen Markt versorgt hat, warten wir derzeit gespannt auf den Start von ebendiesen in Europa.

Xiaomi 12: Wann kommen die Flaggschiffmodelle zu uns?

Dass Xiaomi-Handys (hier mit Vertrag) vor allem durch ein enorm gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auffallen, dürfte mittlerweile vielen bekannt sein. Dazu gehören auch die neuen Top-Modelle des chinesischen Herstellers. Zumindest, wenn man sich die Preise für den heimischen Markt anschaut. Außerhalb Chinas sind die neuen Xiaomi-12-Smartphones nämlich noch nicht erhältlich.

Das Xiaomi 12 Pro ist in China bereits gestartet (© 2021 Xiaomi )

Bisher offiziell sind Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12X. Anders als der Name es vielleicht vermuten lässt, stellt Letzteres das bisher am schwächsten ausgestattete Smartphone der Xiaomi-12-Reihe dar. So setzt der Hersteller zum Beispiel nicht wie bei den Schwestermodellen auf den brandneuen Snapdragon 8 Gen 1, sondern auf den etwas betagten Snapdragon-870-Prozessor.

Xiaomi 12X: Technische Daten Display: 6,28 Zoll FHD+ AMOLED-Display (bis zu 120 Hertz)

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 870

Arbeitsspeicher: 8 oder 12 GB

Datenspeicher: 128 oder 256 GB

Hauptkamera: 50 MP Weitwinkel + 13 MP Ultraweitwinkel + 5 MP Tele

Frontkamera: 32 MP

Akku: 4500 mAh (67 Watt per Kabel, kein kabelloses Laden)

Abmessungen: 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

Gewicht: 176g

Auch wenn die technischen Daten des Xiaomi 12X bereits in vielen Bereichen ein High-End-Erlebnis versprechen, setzt Xiaomi beim Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro nochmal einen drauf. Gerade das Pro-Modell kann uns auf technischer Seite stark beeindrucken. Inwiefern die Modelle so eins zu eins auch nach Europa kommen, ist derzeit noch ungewiss. Wir rechnen allerdings mit keinen großen Veränderungen. Ebenfalls spannend bleibt, ob die Geräte in der Praxis das bestätigen können, was sie in der Theorie versprechen.

Xiaomi 12: Technische Daten Display: 6,28 Zoll FHD+ AMOLED-Display (bis zu 120 Hertz)

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Arbeitsspeicher: 8 oder 12 GB

Datenspeicher: 128 oder 256 GB

Hauptkamera: 50 MP Weitwinkel + 13 MP Ultraweitwinkel + 5 MP Tele

Frontkamera: 32 MP

Akku: 4500 mAh (67 Watt per Kabel, 50 Watt kabellos)

Abmessungen: 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

Gewicht: 180g

Xiaomi 12 Pro: Technische Daten Display: 6,73 Zoll QHD+ AMOLED-Display (bis zu 120 Hertz, LTPO)

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Arbeitsspeicher: 8 oder 12 GB

Datenspeicher: 256 GB

Hauptkamera: 50 MP Weitwinkel + 50 MP Ultraweitwinkel + 50 MP Zoom

Frontkamera: 32 MP

Akku: 4600 mAh (120 Watt per Kabel, 50 Watt kabellos)

Abmessungen: 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

Gewicht: 205g

Redmi Note 11: Welche Modelle schaffen es nach Europa?

Mindestens genauso spannend wie die Flaggschiff-Modelle von Xiaomi sind die Mittelklasse-Geräte des chinesischen Herstellers. Mit dem Redmi Note 10 Pro (zum Test) konnte man die Mittelklasse grundlegend neu definieren und einen dementsprechend krassen Erfolg verbuchen.

Da die Redmi-11-Reihe von Xiaomi in China bereits erhältlich ist, wissen wir: Ganz so revolutionär wird es in diesem Jahr zwar nicht, doch handelt es sich zumindest beim Redmi Note 11 und Redmi Note 11 Pro um sehr spannende Geräte. Es sind zwar noch drei weitere Modelle aus der Redmi-11-Reihe erschienen, doch wir gehen davon aus, dass vor allem die beiden genannten für den Westen relevant sein werden.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!



Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5 — Xiaomi (@Xiaomi) January 18, 2022

Es scheint also so, als würden wir noch im Januar 2022 mehr zum Thema Redmi Note 11 für den globalen Markt erfahren. Spannend wird hier vor allem der Preis sein: Das Redmi Note 10 Pro ist im Frühjahr 2021 für um die 300 Euro in Deutschland an den Start gegangen. Schafft es Xiaomi diese magische Preisgrenze auch mit den neuen Modellen nicht zu überschreiten, hätte man auch in diesem Jahr einen echten Preiskracher im Portfolio.

Samsungs Handy-Neuheiten 2022

Natürlich hat auch Samsung große Pläne für das Jahr 2022. Dazu gehören, wie vom südkoreanischen Hersteller gewohnt, eine ganze Menge neuer Smartphones. Grundsätzlich ist stark davon auszugehen, dass man seine beiden Aushängeschilder aktualisieren wird. Damit gemeint sind die Galaxy-S-Reihe und die Galaxy-Foldables. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden uns darüber hinaus noch weitere Handys, wie zum Beispiel aus der Galaxy-A-Reihe, erwarten.

Samsung Galaxy S22: Wann ist es endlich soweit?

Schon seit geraumer Zeit füllt sich die Gerüchteküche rundum die neuen Flaggschiff-Modelle von Samsung. In unserer Galaxy-S22-Gerüchteübersicht haben wir für euch die spannendsten Themen dazu zusammengefasst. Doch allzu lange werden wir wohl nicht mehr auf die offizielle Ankündigung warten müssen. Unter Leakern und Journalisten ist man sich einig: Spätestens bis zum Februar 2022 wissen wir mehr. Bis dahin müssen wir uns weiterhin mit aktuellen Gerüchten und wenigen offiziellen Aussagen begnügen.

Samsung Galaxy S22 Ultra with S Pen Press renders....#SamsungGalaxyS22Ultra pic.twitter.com/mOv7x7KN7m — Sanchit Shokeen (@ShokeenSanchit) December 31, 2021

Zu letzteren gehört, dass Samsung bereits verraten hat, dass in Europa der Exynos-2200-Prozessor in den Galaxy-S22-Modellen verbaut sein wird. Das ist der erste marktreife Chip, der aus der Zusammenarbeit mit AMD entstanden ist. Das soll nach eigener Aussage für ungeahnte Power im mobilen Sektor sorgen und alles, was mit Performance zu tun hat, auf ein neues Level heben – wir sind gespannt.

Neue faltbare Smartphones von Samsung

Zu neuen Foldable-Modellen von Samsung ist bisher noch nicht sonderlich viel ans Tageslicht gekommen. Eigentlich kein Wunder, sind doch das Galaxy Z Flip 3 5G und das Galaxy Z Fold 3 5G (hier mit Vertrag) auch erst im August 2021 erschienen. Nichtsdestotrotz hat Samsung mehr als deutlich gemacht, dass man mit der noch recht frischen Geräteklasse große Pläne hat.

Dementsprechend rechnet die Tech-Gemeinde für 2022 mit einem Galaxy Z Flip 4 und einem Galaxy Z Fold 4. Ob die wirklich so heißen werden und es noch weitere faltbare Modelle geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Darüber hinaus gibt es weitere spannende Ideen wie zum Beispiel Displays, die sich einrollen lassen. Die Zukunft der Smartphone-Bedienung bleibt also weiterhin spannend.

Galaxy-A-Modelle im Jahre 2022

Eins der beliebtesten Galaxy-Smartphones überhaupt ist das Samsung Galaxy A52. Das hat mit dem Galaxy A52s 5G (hier mit Vertrag) bereits eine Art Nachfolger erhalten, der sich allerdings kaum von seinem Vorgänger unterscheidet. Mit dem Galaxy A53 wird uns Samsung dann voraussichtlich im Frühjahr 2022 einen echten Nachfolger des Preis-Leistungs-Krachers präsentieren.

In einem umfangreichen Leak zum Galaxy A53 kann man sich schon einmal anschauen, was so drinstecken wird – wenn man den Gerüchten glauben möchte. Eine offizielle Vorstellung des von vielen sehnlichst erwarteten Mittelklasse-Smartphone gab es nämlich noch nicht.

Apples Handy-Neuheiten 2022

Bei Apple bedarf es keiner beispiellos kreativen Vorstellungskraft, um das iPhone 14 für das Jahr 2022 vorauszusagen. Welche Modelle Apple dann wiederum im Details zeigen wird, steht auf einem anderen Blatt. Zu erwarten sind in jedem Fall ein "normales" iPhone 14 und die zwei etablierten Pro-Varianten. Ob es auch wieder ein mini-Modell geben wird, werden wir wohl erst im September 2022 erfahren. Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche, dass das iPhone 13 mini (hier mit Vertrag) das Letzte seiner Art gewesen sein könnte.

Darüber hinaus werden die Stimmen lauter, die ein iPhone SE 3 riechen. Die Special-Edition des iPhones in der dritten Generation soll noch in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen und wie gewohnt den günstigen Einstieg ins Apple-Universum ermöglichen. Dazu gehörten bisher der aktuellste Chipsatz, aber ein etwas betagtes Design. So zeichnet sich das iPhone SE 2020 durch das vom iPhone 8 bekannte Gehäuse aus, während im Inneren der Apple A13 arbeitet – der war Anfang 2020 noch der aktuellste Apple-Chip für Smartphones.

Oppos Handy-Neuheiten 2022

Auch der im Vergleich noch recht junge Hersteller Oppo wird sich 2022 auf dem Smartphone-Markt beweisen wollen. Derzeit erscheint es so, als wäre der chinesische Hersteller sogar dazu bereit, eine Versionsnummer zu überspringen: Mit dem Oppo Find X5 und Find X5 Pro stehen die Nachfolger zur Find-X3-Reihe in den Startlöchern.

Wie seine Vorgänger sollen sich auch die neuen Modelle durch ein auffälliges Design vom Rest des Einheitsbreis der anderen Hersteller abheben. In Sachen Schnellladefunktion möchte man wieder einmal einen drauflegen. So sollen die neuen Oppo-Handys (mit Vertrag) eine 80-Watt-Ladefunktion mit an Bord haben. Ob das stimmt und welche weiteren Funktionen Oppo in seinen neuesten Kreationen verbauen wird, erfahren wir wohl schon im Februar 2022.

OnePlus' Handy-Neuheiten 2022

Bei OnePlus gestaltet es sich ähnlich wie beim Konkurrenten Xiaomi. Das OnePlus 10 Pro kennen wir schon vom chinesischen Markt. Bisher fehlt jedoch die offizielle Veröffentlichung für Europa. Wann die genau stattfindet, ist zwar noch nicht bekannt, da das Modell allerdings bereits aus China bekannt ist und man bereits bekanntgegeben hat, dass das OnePlus 10 Pro in dieser Form auch den globalen Markt erobern soll, dürfte es nicht mehr lange hin sein.

OnePlus 10 Pro pic.twitter.com/CkmfjIICxG — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2022

Zusätzlich werden noch weitere OnePlus-Nord-Modelle erwartet. Dazu soll zum Beispiel das OnePlus Nord 20 gehören. Dabei handelt es sich voraussichtlich um ein günstiges Modell, das OnePlus-typisch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bieten könnte. Noch im Frühjahr 2022 werden wir wohl mehr wissen.

Huaweis Handy-Neuheiten 2022

Huawei hat in westlichen Ländern nach wie vor einen schweren Stand: Ohne offizielle Google-Unterstützung ist es eben schwer. Dennoch bleibt Huawei einer der Big-Player – vor allem durch den riesigen chinesischen Markt. Gerade im Kamera-Bereich baut man Jahr für Jahr die besten Smartphones. Nun soll ein faltbares Smartphones aus der Misere helfen und über fehlende Features hinwegschauen lassen.

Denn noch im Januar 2022 möchte Huawei Samsung auf dem Foldable-Markt Konkurrenz machen. Das könnte schwierig werden, da die Südkoreaner derzeit mit viel Erfahrung den Platzhirsch in der noch jungen Produktkategorie stellen. Mit dem Huawei P50 Pocket soll man zwar nach wie vor auf Google-Apps und 5G verzichten müssen, dafür sollen – dank neuer Technologie – bessere Selfies möglich sein. Ob das tatsächlich so sein wird und es reichen wird, um Huawei zu alter Stärke zu verhelfen, werden wir schon in wenigen Tagen sehen.

Es gibt einen Grund zur Vorfreude: Das HUAWEI P50 Pocket kommt. Freu dich auf ein Smartphone mit innovativen Funktionen, einer spektakulären Kamera und einem coolen Look. Am 26.01. ist es bereits so weit, sei gespannt!#HUAWEI #HUAWEIP50Pocket pic.twitter.com/WzgzeVsYb5 — HUAWEI Mobile DE (@HuaweiMobileDe) January 20, 2022

Handy-Neuheiten 2022 im Überblick

Das wird ein Fest! Jeder große Hersteller hat schon heiße Eisen für das Jahr 2022 im Feuer. Gerade in der ersten Jahreshälfte erwarten uns erstaunlich viele spannende Modelle. Dazu gehören neue Flaggschiffe von Xiaomi, Samsung, OnePlus und Oppo. Apple wird wohl wie gewohnt Produktpflege betreiben und uns nicht großartig überraschen, während Huawei auf dem Foldable-Markt Fuß fassen möchte.