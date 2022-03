Welches ist das beste Xiaomi-Handy? Grundsätzlich bietet Xiaomi für jede Preisklasse das passende Smartphone. Welche günstigen und auch teureren Modelle sich für euch lohnen, erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis

Seien wir ehrlich: Das große Angebot des chinesischen Herstellers kann hin und wieder Verwirrung stiften. Hinzu kommt, dass einige Mittelklasse-Modelle ein "Pro" im Namen tragen, andere wieder ein "Lite" (und dennoch besser sind). Da blickt ihr nicht mehr durch? CURVED hilft und stellt euch die besten Xiaomi-Handys (hier mit Vertrag) für unterschiedliche Ansprüche vor. Alle Preisangaben sind auf Stand März 2022.

Xiaomi Redmi Note 11: Günstiger geht's kaum

Wie günstig darf ein Smartphone sein, bevor ihr skeptisch werdet? Das Xiaomi Redmi Note 11 gibt es schon ab rund 186 Euro (Stand März 2022). Das ist sehr günstig, dennoch braucht ihr nicht zu befürchten, dass es sich hierbei um Ramschware handelt. Das Redmi Note 11 ist für seine Preisklasse erstaunlich gut ausgestattet. Das eine oder andere Feature des Einsteiger-Smartphones überrascht euch sicher.

Das Xiaomi Redmi Note 11 ist mit einer Quad-Kamera ausgestattet (© 2022 CURVED )

Zu den Highlights des Xiaomi Redmi Note 11 (hier mit Vertrag) gehört unter anderem das AMOLED-Display. Es misst ganze 6,34 Zoll, löst in scharfem Full HD+ auf und bietet sogar eine 90-Hertz-Bildwiederholrate. Letztere sorgt dafür, dass entsprechend optimierte Animationen flüssiger ablaufen. Unterstützte Games oder auch das Scrollen im Browser sehen so viel besser aus.

Ungewöhnlich gut für die Preisklasse des Xiaomi Redmi Note 11 ist auch die Kamera auf der Rückseite. Die kommt mit einem hochauflösenden 50-MP-Hauptsensor, der bei guten Lichtverhältnissen tolle Fotos schießt. Ein 2-MP-Tiefensensor trennt dabei Vorder- und Hintergrund für den sogenannten Bokeh-Effekt. Gemeint ist hiermit die leichte Unschärfe, des nicht fokussierten Bildbereichs. Mit dem 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv fangt ihr Landschaften zur Gänze ein und der 2-MP-Makrosensor eignet sich für Detailaufnahmen. Damit seid ihr für jede Fotosituation gut vorbereitet.

Weiterhin ist im Redmi Note 11 ein riesiger 5000-mAh-Akku verbaut. Der hält bei alltäglicher Nutzung locker einen bis anderthalb Tage durch. Falls die Batterie dennoch einmal schlapp macht, ladet ihr das Smartphone mit der 33-Watt-Schnellladetechnologie innerhalb einer Stunde vollständig auf.

In unserem Xiaomi-Redmi-Note-11-Test verraten wir euch alle Stärken und Schwächen des Budget-Smartphones.

Xiaomi Redmi Note 11 – alle technischen Daten Display : 6,43 Zoll IPS (2400 x 1080 Pixel)

: 6,43 Zoll IPS (2400 x 1080 Pixel) Chipsatz : Snapdragon 680 4G

: Snapdragon 680 4G RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Speicherplatz : 64 GB / 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar

: 64 GB / 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar Quad-Kamera : 50 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel) , 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

: 50 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel) , 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera : 13 MP

: 13 MP Akku : 5000 mAh, Fast Charging (33 Watt)

: 5000 mAh, Fast Charging (33 Watt) Betriebssystem : Android 11 mit MIUI 13

: Android 11 mit MIUI 13 Anschlüsse : USB-C, Kopfhöreranschluss

: USB-C, Kopfhöreranschluss Dual-SIM : vorhanden

: vorhanden Fingerabdrucksensor : seitlich verbaut

: seitlich verbaut Wireless Charging: nein

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: Ein bisschen mehr

Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ist technisch vielleicht nicht das beste Xiaomi-Handy, doch dafür bietet es in seiner Preisklasse unfassbar viel. Kostentechnisch bewegt ihr euch im 330-Euro-Bereich (Stand März 2022). Das ist immer noch sehr günstig und es gibt deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Standard-Modell. Schon allein das 5G-Modem verschafft der Pro-Version einen Vorteil. Doch es gibt noch weitere Hingucker, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kommt mit neuem Design (© 2021 Xiaomi )

Das wohl am besten sichtbare Highlight des Redmi Note 11 Pro 5G ist das Super-AMOLED-Display, das beinahe die komplette Front einnimmt. Es misst ganze 6,67 Zoll und löst in scharfem Full HD+ auf. Anstelle der 90-Hz- gibt es hier sogar eine 120-Hz-Bildwiderholrate. Macht euch also auf noch flüssigere Animationen gefasst. Außerdem müsst ihr euch beim Redmi Note 11 Pro 5G weniger vor Stürzen und Kratzern fürchten. Das Smartphone ist nämlich vorne und hinten mit widerstandsfähigem Gorilla Glas 5 ausgestattet.

Die Kamera hat zwar nur drei Objektive in petto, verfügt dafür aber über einen besseren Hauptsensor. Der arbeitet mit 108 MP, was zwar kein Garant für hervorragende Fotos ist, aber zumindest sehr scharfe Fotos ermöglicht. Hinzu kommen ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv für Landschaftsaufnahmen und ein 2-MP-Makrosensor für Fotos von kleinen Motiven in der Nahaufnahme.

Der Akku des Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G hat eine Kapazität von 5000 mAh. Damit sind in der Regel ein bis anderthalb Tage Laufzeit drin. Noch beeindruckender ist jedoch das Schnelllade-Feature. Mit dem beigelegten 67-Watt-Netzteil ladet ihr das Redmi Note 11 Pro 5G innerhalb von nur circa 42 Minuten komplett auf.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – alle technischen Daten Display : 6,67 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 120 Hz

: 6,67 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 120 Hz Chipsatz : Qualcomm Snapdragon 695 5G

: Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM : 6 GB / 8GB

: 6 GB / 8GB Speicherplatz : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Triple-Kamera : 108 MP (Hauptlinse), 2 MP (Makro), 8 MP (Ultraweitwinkel)

: 108 MP (Hauptlinse), 2 MP (Makro), 8 MP (Ultraweitwinkel) Frontkamera : 16 MP (Weitwinkel)

: 16 MP (Weitwinkel) Akku : 5000 mAh, Fast Charging (67 Watt)

: 5000 mAh, Fast Charging (67 Watt) Betriebssystem : Android 11 mit MIUI 13

: Android 11 mit MIUI 13 Anschlüsse : USB-C und Kopfhöreranschluss

: USB-C und Kopfhöreranschluss Dual-SIM : vorhanden

: vorhanden Fingerabdrucksensor : seitlich verbaut

: seitlich verbaut Wireless Charging: nein

Xiaomi 11 Lite 5G NE: Die Neuauflage

Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist, wie es der Zusatz "New Edition" verrät, die Neuauflage eines der besten Xiaomi-Handys aus dem vergangenen Jahr. Der Hersteller hat hier und dort die Hard- und Software verbessert und bietet euch so ein noch runderes Smartphone-Paket zu einem niedrigeren Preis an. Aktuell sind ungefähr 272 Euro (Stand März 2022) für die Version mit der kleinsten Speichergröße fällig.

Euch erwartet ein 6,55 Zoll großes OLED-Display mit einer erhöhten Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz. Die Speicherausrüstung ist mit wahlweise 6 GB oder 8 GB RAM und 128 GB oder 256 GB ROM recht üppig. Bei der Hauptkamera setzt Xiaomi auf ein Drei-Linsen-System: Zum 64-MP-Sensor gesellen sich ein 8-MP-Weitwinkel- und ein 5-MP-Telemakro-Objektiv. Damit lassen sich beeindruckende Bilder schießen. Gerade in den Bereichen Farben und Textur können nur wenige Geräte aus der Mittelklasse mithalten.

Das Gesamtbild wird durch einen Snapdragon 780G 5G abgerundet, der auch für anspruchsvollere Aufgaben ausreichend Leistung mitbringt. Der Chip wird von einem 4250-mAh-Akku mit Strom versorgt, der euch Energie für einen Tag gibt. Angenehm ist auch, wie leicht das Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (hier mit Vertrag) daherkommt. Mit nur 158 Gramm liegt es bei der Größe angenehm in der Hand, was dem Modell einen besonderen Platz in unserem Xiaomi-Handy-Vergleich sichert.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE – alle technischen Daten Display : 6,55 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 90 Hz

: 6,55 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 90 Hz Chipsatz : Qualcomm Snapdragon 780G 5G

: Qualcomm Snapdragon 780G 5G RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Speicherplatz : 128 GB / 256 GB, via microSD-Karte erweiterbar

: 128 GB / 256 GB, via microSD-Karte erweiterbar Dreifach-Kamera : 64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro)

: 64 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro) Frontkamera : 20 MP (Weitwinkel)

: 20 MP (Weitwinkel) Akku : 4250 mAh, Fast Charging (33 Watt)

: 4250 mAh, Fast Charging (33 Watt) Betriebssystem : Android 11 mit MIUI 12.5

: Android 11 mit MIUI 12.5 Anschlüsse : USB-C

: USB-C Dual-SIM : vorhanden

: vorhanden Fingerabdrucksensor : seitlich verbaut

: seitlich verbaut Wireless Charging: nein

Xiaomi 12: Die neue Flaggschiffgeneration

Mit dem Xiaomi 12 präsentiert uns der Hersteller sein Flaggschiff im brandneuen Design. Noch schmalere Display-Ränder, leicht abgeflachte Kanten und eine senkrecht verbaute Triple-Kamera auf der Rückseite. Das Xiaomi 12 sieht nicht nur schick aus, sondern ist dazu für ein Flaggschiff auch recht günstig. Gerade einmal 849 Euro (Stand März 2022) verlangt der Hersteller. Wir verraten euch, was ihr dafür bekommt.

Das Xiaomi 12 präsentiert sich in dezenter Farbpallette (© 2022 Xiaomi )

Das Xiaomi 12 ist mit einem starken AMOLED-Display ausgerüstet. Es misst nur 6,28 Zoll, was ungewöhnlich klein ist, deckt dabei aber fast 90 Prozent der Front ab. Dazu löst es in scharfem Full HD+ auf und überzeugt mit erstklassigen Kontrast- und Helligkeitswerten. Die Bildwiederholrate beträgt 120 Hertz. Macht euch also auf superflüssige Animationen beim Zocken gefasst. Für Schutz sorgt Gorilla Glass Victus, das eine hohe Bruch- und Kratzresistenz aufweist.

Stark ist auch die Leistung, die der Snapdragon-8-Gen1-Chip mitbringt. Mit den dazu wahlweise 8 GB oder sogar 12 GB Arbeitsspeicher stellt Multitasking kein Problem dar. Ihr könnt unzählige Apps gleichzeitig offenhalten und dabei 3D-Games in höchster Auflösung sowie Framerate zocken. Ruckler oder Aussetzer gibt es hier so gut wie nie.

Die Triple-Kamera auf der Rückseite verfügt unter anderem über einen 50-MP-Hauptsensor, der sehr gute Fotos abliefert. Zudem nimmt er Videos in maximal 8K bei bis zu 24 fps auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr also euren eigenen Kinofilm drehen. Der 4500-mAh-Akku dürfte mit seiner Ausdauer dabei ebenfalls von Vorteil sein. Sollte er an einem intensivieren Tag dennoch einmal schlapp machen, ladet ihr ihn mit dem 67-Watt-Netzteil in nur rund 40 Minuten wieder komplett auf.

Xiaomi Mi 12 – alle technischen Daten: Display: 6,28 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 120 Hz

6,28 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 120 Hz Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Speicherplatz: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Triple-Kamera: 50 MP (Hauptlinse), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro)

50 MP (Hauptlinse), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro) Frontkamera: 32 MP

32 MP Akku: 4500 mAh, Fast Charging (67 Watt)

4500 mAh, Fast Charging (67 Watt) Betriebssystem: Android 12 mit MIUI 13

Android 12 mit MIUI 13 Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: vorhanden

vorhanden Fingerabdrucksensor: unter dem Display

unter dem Display Wireless Charging: ja (50 Watt, Reverse Charging mit 10 Watt)

Xiaomi 12 Pro: Noch mehr High-End

Wenn ihr noch eine Schippe drauflegen wollt, dann guckt euch das Xiaomi 12 Pro an. Für rund 1050 Euro (Stand März 2022) bekommt ihr das aktuell beste Xiaomi-Handy. Es ist unter anderem mit einer Triple-Kamera und gleich drei 50-MP-Sensoren ausgerüstet. Doch nicht nur die überzeugt. Auch der Rest kann sich sehen lassen.

Das Xiaomi 12 Pro besitzt eine Triple-Kamera mit drei 50-MP-Linsen (© 2022 Xiaomi )

Das Display des Xiaomi 12 Pro ist sogar noch besser als das der Standard-Version. Hier hat der Hersteller nämlich ein in Quad-HD+ auflösendes LTPO-AMOLED-Panel verbaut. Das ist in der Lage, die Bildwiederholrate intelligent zu steuern. Schaut ihr euch ein Foto an, regelt sie auf ein paar wenige Bilder pro Sekunde herunter. Zockt ihr hingegen ein unterstütztes Spiel, stehen euch die superflüssigen 120 Hertz zur Verfügung. Dank dieser Anpassungsfähigkeit spart das Smartphone viel Energie.

Ein weiteres Highlight ist die bereits erwähnte Triple-Kamera. Die kommt außer mir einem 50-MP-Hauptsensor auch noch mit einem 50-MP-Ultraweitwinkel- sowie einem 50-MP-Teleobjektiv. Eine hohe Auflösung ist euch damit sowohl bei Porträts als auch bei Landschaftsaufnahmen oder dem Zoomen gewiss. Videos filmt ihr zudem in 8K-Auflösung bei bis zu 24 fps.

Als Prozessor dient dem Xiaomi 12 Pro ebenfalls der Snapdragon 8 Gen 1, der mit selbst mit höchsten Leistungsanforderungen zurechtkommt. Bekannt ist der Chip aber auch für seine Energieeffizienz. So bringt euch der 4600-mAh-Akku gut durch den Tag. Wenn ihr dennoch einmal kurz nachtanken müsst, freut ihr euch über das beiliegende 120-Watt-Netzteil. Mit dem ladet ihr das Smartphone nämlich innerhalb von nur 18 Minuten komplett auf.

Xiaomi Mi 12 Pro – alle technischen Daten: Display: 6,73 Zoll AMOLED (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz

6,73 Zoll AMOLED (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Speicherplatz: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Triple-Kamera: 50 MP (Hauptlinse), 50 MP (Ultraweitwinkel), 50 MP (Telefoto)

50 MP (Hauptlinse), 50 MP (Ultraweitwinkel), 50 MP (Telefoto) Frontkamera: 32 MP

32 MP Akku: 4600 mAh; 120-Watt-Schnellladen (Kabel)

4600 Betriebssystem: Android 12 mit MIUI 13

Android 12 mit MIUI 13 Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: vorhanden

vorhanden Fingerabdrucksensor: unter dem Display

unter dem Display Wireless Charging: ja (50 Watt, Reverse Charging mit 10 Watt)

Xiaomi 11T und Xiaomi 11T Pro: Die Alternativen

Wenn wir die besten Xiaomi-Handys aufzählen, darf die T-Reihe nicht fehlen. Und was soll das nun wieder sein? Laut Hersteller handelt es sich beim Xiaomi 11T und dem Xiaomi 11T Pro um Alternativen zur Flaggschiffreihe. Hier haben die Chinesen andere Hardware und Features untergebracht, um so eine breitere Kundschaft zu bedienen. Die T-Modelle stehen für volle Flaggschiff-Performance zum günstigen Preis, aber auch in einigen Bereichen für Kompromisse.

Beim Kamera-Design gibt es klare Linien und wenig Verspieltheit (© 2021 CURVED )

Das Xiaomi 11T (hier mit Vertrag) ist etwas kleiner als der Flaggschiff-Bruder Mi 11. Mit einem 6,67-Zoll-AMOLED-Display ist aber auch hier mehr als ausreichend Platz für all eure Inhalte. Mit der Größe schrumpft auch die Auflösung von 1440p auf 1080p, aber dafür behält Xiaomi die superflüssigen 120 Hertz bei. Der Akku umfasst stolze 5000 mAh und lädt mit bis zu 67 Watt. Die Leistung ist dafür etwas schwächer, denn hier ist statt eines Snapdragon 888 nur der Mittelklassechip MediaTek Dimensity 1200 zu finden.

Beim Schnellladen macht dem Xiaomi 11T Pro (hier mit Vertrag) so schnell niemand etwas vor: Mit bis zu 120 Watt könnt ihr dieses Smartphone betanken. Laut Xiaomi braucht es gerade einmal 17 Minuten, um euren Akku von null auf hundert zu bringen. Der Akku treibt dabei einen Snapdragon 888 an, der Flaggschiff-Leistung bietet. Aber auch beim 11T Pro müsst ihr aber mit einem etwas kleineren und niedriger auflösenden Display als bei der alten Mi-11-Serie leben.

Sowohl das 11T als auch das 11T Pro gehen zudem bei der Kamera Kompromisse ein. Beim Ultraweitwinkel und der Selfiekamera spart Xiaomi nämlich etwas an der Auflösung. Auch auf ein echtes Teleobjektiv wie beim Mi 11 Pro müsst ihr verzichten. Dafür gibt es bei der Hauptkamera immerhin volle 108 MP.

Xiaomi Mi 11T – alle technischen Daten: Display: 6,67 Zoll AMOLED (120 Hz), Auflösung: 2400 x 1080 Pixel

6,67 Zoll AMOLED (120 Hz), Auflösung: 2400 x 1080 Pixel Chipsatz: MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB oder 256 GB interner Speicher

128 GB oder 256 GB interner Speicher Triple-Kamera: 108 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Telemakro)

108 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Telemakro) Frontkamera: 16 MP (Weitwinkel)

16 MP (Weitwinkel) Akku: 5000 mAh, Fast Charging (67 W)

5000 mAh, Fast Charging (67 W) Betriebssystem: MIUI 12.5 mit Android 11 ab Werk vorinstalliert

MIUI 12.5 mit Android 11 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: ja

ja Fingerabdrucksensor: im Power-Button verbaut

Wireless Charging: nein

Xiaomi Mi 11T Pro – alle technischen Daten: Display: 6,67 Zoll AMOLED (120 Hz), Auflösung: 2400 x 1080 Pixel

6,67 Zoll AMOLED (120 Hz), Auflösung: 2400 x 1080 Pixel Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 8 GB oder 12 GB Arbeitsspeicher

8 GB oder 12 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB oder 256 GB interner Speicher

128 GB oder 256 GB interner Speicher Triple-Kamera: 108 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Telemakro)

108 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Telemakro) Frontkamera: 13 MP (Weitwinkel)

13 MP (Weitwinkel) Akku: 5000 mAh, Fast Charging (120 W)

5000 mAh, Fast Charging (120 W) Betriebssystem: MIUI 12.5 mit Android 11 ab Werk vorinstalliert

MIUI 12.5 mit Android 11 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: ja

ja Fingerabdrucksensor: Im Power-Button verbaut

Wireless Charging: nein

Beste Xiaomi-Handys: Unsere Zusammenfassung

Was für eine Produktpalette! Xiaomis Smartphones sind nun schon seit Jahren in vielen europäischen Ländern verfügbar. Seitdem hat der chinesische Hersteller allerdings keine Mühen gespart und uns mit vielen Handys versorgt. Besonders beeindruckend ist, dass Xiaomi sich in dieser Zeit derart standfest auf dem Markt präsentiert hat: Qualität zu einem attraktiven Preis konnte viele Nutzer überzeugen. Auch das breite Angebot spielt dabei eine Rolle.

Wollt ihr nicht zu viel ausgeben, empfehlen sich das Xiaomi 11 Lite 5G NE, das Redmi Note 11 oder auch das Redmi Note 11 Pro 5G. Etwas mehr müsst ihr für das Xiaomi 11T (Pro) hinlegen, bekommt dafür aber auch Technik nahe dem Flaggschiffniveau. Mit dem Xiaomi 12 (Pro) wiederum habt ihr ein waschechtes High-End-Gerät in der Hand, das aber auch entsprechend kostenintensiv ist. So gesehen gibt es also für jede Interessengruppe das beste Xiaomi-Handy.