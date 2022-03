Xiaomi 12 Lite Release: Gute Neuigkeiten für Sparfüchse

Als Mitte März die Xiaomi-12-Serie Premiere feierte, haben wir neben dem Ultra-Modell auch das Xiaomi 12 Lite vermisst. Zumindest Letzteres ist wohl nicht mehr allzu weit von einem Release in Europa entfernt.

Wie aus einem Bericht von Xiaomiui hervorgeht, soll das Xiaomi 12 Lite "bald" erscheinen. Der Hersteller teste das Gerät derzeit in asiatischen und europäischen Märkten. Indizien dafür seien die beiden aufgetauchten Firmware-Versionen V13.0.0.7.SLIMIXM und V13.0.0.24.SLIEUXM, die den Beta-Status offenbar bereits verlassen haben und mit dem Gerät in Verbindung gebracht werden. Als Release-Zeitraum nennt die Webseite die "kommenden Monate". Vorherige Gerüchte deuteten eine Veröffentlichung im März 2022 an.

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € Cashback

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 59,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Was bietet das Xiaomi 12 Lite?

Optisch soll das Xiaomi 12 Lite den anderen Modellen der Reihe stark ähneln. So sieht es auch auf dem Konzeptbild aus, das Xiaomiui auf Basis vorliegender Informationen erstellt haben will:

Xiaomi 12 Lite 5G to launch in European and Asian markets soon 👇https://t.co/9MmNxYBekr pic.twitter.com/sjRoSezvLc — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) March 20, 2022

Vom Standardmodell unterscheiden soll sich das Xiaomi 12 Lite unter anderem durch ein größeres AMOLED-Display. Der an den Seiten gebogene Bildschirm messe 6,55 Zoll in der Diagonale. Die Auflösung unterscheidet sich offenbar nicht: Es bleibt angeblich bei 2400 x 1080 Pixeln. Die hohe maximale Bildwiederholrate von 120 Hz feiere ebenfalls ein Comeback. Flüssige Animationen beim Scrollen auf Webseiten oder in unterstützten Apps sind demnach etwas, auf das wir uns auch beim Lite-Modell freuen dürfen.

Unsere Empfehlung Anzeige

2 GBEXTRA

Daten

Xiaomi Redmi Note 11

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 16,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Da es um einiges günstiger sein sollte als das Xiaomi 12, muss der Hersteller natürlich irgendwo den Rotstift angesetzt haben. In der Regel trifft es bei Lite-Varianten den Chipsatz und so scheint es auch dieses Mal zu sein: Statt dem hochpotenten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 komme vermutlich der Snapdragon 778G+ aus gleichem Hause zum Einsatz.

Auch die Kamera kann beim Xiaomi 12 Lite sicherlich nicht die gleiche sein wie beim Standardmodell. Der Website zufolge habe sich der Hersteller für eine Triple-Kamera mit 64-MP-Hauptlinse entschieden. Ihr zur Seite stünden ein Ultraweitwinkel- und ein Makro-Objektiv mit bislang offenbar unbekannter Auflösung. Insgesamt erwartet uns wohl – wie bei Xiaomi-Handys (hier mit Vertrag) üblich – ein ausgewogenes Ausstattungspaket.