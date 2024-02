Das iPhone 13 mini ist ein kleines Wunderwerk, das euch die Welt in eurer Hand zeigt. Es hat ein wunderschönes, handliches Design, ein fantastisches Display, eine starke Kamera und einen schnellen Chip. Und es hat einen Akku, der euch nicht im Stich lässt.

Inhaltsverzeichnis

Brillantes Super Retina XDR Display

Das iPhone 13 mini ist ultrakompakt, aber mit einem immerhin 5,4 Zoll großen Super Retina XDR Display ausgestattet. Darauf genießt ihr Serien, Fotos und Mobile Games, aber auch Fotos und Videos gestochen scharf und in lebendigen Farben. Dank True Tone passt das OLED-Display die Farbtemperatur außerdem automatisch an das Umgebungslicht an. Gegen Kratzer und Sturzschäden ist der Bildschirm effektiv durch Apples Ceramic Shield geschützt.

Super Retina XDR Display mit 2340 x 1080 Pixeln bei 476 ppi

OLED-Display mit bis zu 1.200 Nits maximaler Helligkeit

True Tone für komfortable Darstellung bei jedem Licht

wirkungsvoller Schutz durch Ceramic Shield

Foto- und Videospaß mit der Dualkamera

Das iPhone 13 mini hat ein Zwei-Kamera-System, das euch viele Möglichkeiten für Fotografie und Videografie gibt. Die 12-MP-Hauptkamera hat eine ƒ/1.6-Blende und eine optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, die für scharfe Aufnahmen sorgt. Die 12-MP-Ultraweitwinkelkamera (ƒ/2.4) lässt euch dank 120-Grad-Sichtfeld besonders viel von eurer Umgebung einfangen.

Software-Features wie der Nachtmodus, Deep Fusion und Smart HDR 4 optimieren eure Fotos automatisch. Und mit den Fotografischen Stilen könnt ihr den generellen Look eurer Bilder in wenigen Schritten festlegen.

Smartphone-Regisseure freuen sich besonders über den Kinomodus: Er lässt euch beeindruckende Videos mit Tiefenschärfe-Effekt aufnehmen. Der Fokus wechselt dabei automatisch zwischen den Motiven, was sehr professionell wirkt.

12-MP-Hauptkamera mit f/1.6-Blende und optischer Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung+

12-MP-Ultraweitwinkelkamera f/2.4 Blende und 120 Grad Sichtfeld

Kinomodus für Videos mit Tiefenschärfe-Effekt

Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4 und Fotografische Stile für bessere Fotos bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen

iPhone 13 mini: Kleines Handy, große Leistung

Das iPhone 13 mini hat den A15 Bionic Chip, der euch mehr Power für alles bietet, was ihr macht. Der Chip verfügt über eine 6-Core CPU mit zwei Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen, die für schnelle und flüssige Leistung sorgen. Die 4-Core GPU liefert euch beeindruckende Grafik für eure Spiele und Apps. Die Neural Engine ist die Grundlage für intelligente Funktionen wie Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und maschinelles Lernen. Und der neue Bildsignalprozessor (ISP) ermöglicht die rechenbasierte Optimierung eurer Fotos.

A15 Bionic Chip mit 6-Core CPU und 4-Core GPU

Neural Engine für maschinelles Lernen

neuer Bildsignalprozessor (ISP) für rechenbasierte Fotografie

Ausdauernd und schnell geladen

Für ein derart kleines Handy hat das iPhone 13 mini eine beeindruckende Akkulaufzeit, die euch gut durch den Tag bringt. Ihr könnt bis zu 17 Stunden lang Videos abspielen, bis zu 13 Stunden lang Videos streamen oder bis zu 55 Stunden lang Musik hören.

Das iPhone 13 mini unterstützt außerdem kabelloses Laden mit MagSafe (bis zu 15 W) und Qi-kompatiblen Ladegeräten sowie schnelles Laden über den Lightning-Anschluss.

bis zu 17 Stunden Video­wiedergabe

bis zu 13 Stunden Video-Streaming

bis zu 55 Stunden Audio­wiedergabe

kabelloses Laden (MagSafe und Qi)

Fast Charging via Lightning-Anschluss

iPhone 13 mini kaufen und iOS genießen

Wenn ihr das iPhone 13 mini kauft, bekommt ihr nicht nur ein großartiges Smartphone, sondern auch ein erstklassiges Betriebssystem: iOS bietet euch viele spannende Features wie FaceTime mit räumlichem Audio, den Fokus-Modus, Apple Health und mehr. Im App Store warten außerdem unzählige hochwertige Apps und Spiele auf euch. Darüber hinaus bekommt ihr Zugang zu iCloud, dem sicheren Cloud-Dienst von Apple, der euch Fotos, Videos, Dokumente und mehr online sichern lässt.