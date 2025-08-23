Aktuelle Handy-Deals
iPhone 17 Pro soll sich schlecht verkaufen – wegen der anderen iPhones

iPhone 17 Pro Design
Das iPhone 17 Pro (Bild: Mockup auf Gerüchtebasis) soll es schwerer haben als die Vorgänger (© 2025 FrontPageTech )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel vom 23.08.25

Artikel vom 23.08.25

Apple wird wohl in wenigen Wochen die iPhone-17-Serie enthüllen. Neben den gewohnten Modellen dürfte es diesmal aber spannend werden: Statt nur zwei High-End-Versionen gibt es gleich drei. Quasi. Neben dem iPhone 17 Pro und dem Pro Max schiebt Apple das brandneue iPhone 17 Air ins Rampenlicht – und genau das könnte dem Pro dieses Jahr das Leben schwer machen.

Alles neu im Herbst 2025: Das iPhone 17 Air ersetzt wohl das bisherige Plus-Modell und setzt auf ein ultradünnes Design, was es im diesjährigen Lineup einzigartig macht. Dazu soll es ähnlich viel Arbeitsspeicher wie die Pro-Modelle erhalten und den schnellen A19 Chip. Gleich mehrere Dinge sprechen also dafür, dass das neue Air in der Premium-Liga von iPhone 17 Pro und 17 Pro Max spielt. Klar, Abstriche gibt es offenbar bei Akku und Kamera, doch optisch ist das Air das „frischeste“ Modell der Reihe – ähnlich wie einst das iPhone X. Genau diese Neuheit könnte viele Käufer anziehen, die Lust auf etwas wirklich anderes haben. Ein klarer Nachteil für das iPhone 17 Pro, meint 9to5Mac.

Häufig gestellte Fragen zur iPhone-17-Reihe

Wann soll das iPhone 17 kommen?
Noch gibt es kein Datum für die große Apple Keynote. Wir und andere Experten gehen aber davon aus, dass der Release des iPhone 17 am 9. September 2025 erfolgt.
Wie viel soll das iPhone 17 Air kosten?
Noch ist der Preis des iPhone 17 Air offiziell unbekannt. Schätzungen zufolge dürfte das besonders dünne Handy ab rund 1100 Euro in den Handel kommen.
Was wird beim iPhone 17 anders?
Das iPhone 17 soll sich optisch deutlich von den Vorgängern unterscheiden. Unter anderem durch eine sehr breite Kamera-Aussparung. Das Display soll zudem leicht wachsen auf 6,3 Zoll und endlich ProMotion mitbringen (120 Hz). Die Frontkamera soll ein Upgrade auf 24 MP erhalten und könnte deutlich bessere Selfies knipsen. Auch die Hauptkamera werde eine höhere Fotoqualität bieten. Wie jedes Jahr könnt ihr zudem mit eine noch höheren Leistung des iPhone rechnen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

