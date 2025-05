Gute Chancen am Markt habe ich dem Samsung Galaxy S25 Edge von Anfang an nicht zugesprochen – und ihr vermutlich auch nicht. Mehrere Details zum dünnen Handy deuteten schon vor der Enthüllung darauf hin. Mittlerweile ist auch der Preis des S25 Edge bekannt – und erste Tests sprechen eine klare Sprache. Besonders zwei Tatsachen dürften hier für Samsung zum Problem geworden sein.

Erstens: Das Galaxy S25 Edge kam zu spät in den Handel. Die anderen Modelle der S25-Reihe haben mehrere Monate Vorsprung und sind entsprechend schon im Preis gefallen. Ihr bekommt das Flaggschiff Galaxy S25 Ultra im Laden teils über 200 Euro günstiger als das in jeder Hinsicht schwächere (aber dünnere) Galaxy S25 Edge. Wer sollte da also zum schlanken Modell greifen? Aktuell gibt es das S25 Ultra sogar mit der Flaggschiff-Smartwatch Galaxy Watch Ultra gratis. Dagegen sieht das Edge alt aus.

Zweitens: Mehrere Tester haben zur Akkulaufzeit des Galaxy S25 Edge ein vernichtendes Urteil abgegeben. Gerade die Laufzeit ist vielen Käufern aber ziemlich wichtig. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass viele potenzielle Kunden abgeschreckt worden sind.

Sollte Samsung die miesen Vorbestellerzahlen auch offiziell bestätigen, dürfte der Flop das Unternehmen meiner Meinung nach kaum aus der Bahn werfen. Ich gehe davon aus, dass wir mit dem Galaxy S25 Edge eher ein Nebenprodukt bzw. Experiment am Markt erleben, das Samsung als Verkaufstreiber gar nicht so wichtig ist. Meine Vermutung: Das superdünne Design hat das Unternehmen eher für die Foldables entwickelt – um in Zukunft faltbare Handys in den Handel zu bringen, die kaum dicker als aktuelle Flaggschiffe sind. Das S25 Edge wäre somit nur ein Schritt in Richtung Zukunft, aber kein für sich alleinstehendes neues Trendprodukt.

Heißt von meiner Seite: Ja, das S25 Edge verkauft sich vermutlich gar nicht gut. Aber Samsung ist das unter Umständen auch egal bzw. bewusst. Eben, weil der Masterplan vielleicht ein ganz anderer ist.