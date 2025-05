Samsungs Galaxy S25 Ultra ist für viele das derzeit beste Android-Handy, aber auch entsprechend teuer. Im Mai 2025 hat o2 aber die Preise gesenkt und ein frisches Angebot rausgehauen. Hier gibt es die wertvolle Galaxy Watch Ultra gratis dazu.

Direkt zum Angebot:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Galaxy Watch Ultra gratis

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2

Kurzübersicht zum 02-Angebot im Mai

Gerät: Galaxy S25 Ultra (256 GB Speicher)

Galaxy S25 Ultra (256 GB Speicher) Tarif: o2 Mobile M

o2 Mobile M Datenvolumen: 30 GB+ pro Monat (Jedes Jahr 5 GB mehr Datenvolumen)

30 GB+ pro Monat (Jedes Jahr 5 GB mehr Datenvolumen) Netz: o2 (4G & 5G Plus bzw. 5G SA)

o2 (4G & 5G Plus bzw. 5G SA) Internetgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s

bis zu 300 Mbit/s Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, Kündigungs-/Wechselservice.

Monatliche Kosten: 49,99 Euro (36 Monate)

49,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand Effektive Ersparnis: ca. 315 Euro

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Galaxy Watch Ultra gratis

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2

Darum ist der Deal gut

Im Laden gibt es das Galaxy S25 Ultra derzeit für um die 1000 Euro. Mit Tarif zahlt ihr effektiv zwar 1085 Euro für das Handy (also 85 Euro mehr, als im Laden). Aber ihr bekommt dafür die Galaxy Watch Ultra gratis.

Die Top-Smartwatch bekommt ihr bei vielen Händlern für knapp 400 Euro. Und da sie mit dem o2-Bundle kostenlos dabei ist, gleicht das die Mehrkosten für das Handy deutlich aus. Am Ende des Tages spart ihr effektiv 315 Euro und habt zusätzlich einen Top-Tarif in der Tasche.

Was ist der Effektivpreis? Wie gut ein Deal ist, wird üblicherweise am Effektivpreis bemessen.

Das sind die Kosten, die für euch allein für Handy (und Uhr in diesem Fall) anfallen.

Hierfür werden die Kosten für den enthaltenen Tarif herausgerechnet.

Bei o2 ist das Ergebnis aktuell nur mittelmäßig gut, da der Anbieter derzeit große Rabatte auf das Tarif-Portfolio gibt. Und das lässt den Effektivpreis rechnerisch schlechter erscheinen – denn es wird eine niedrigere Summe vom Gesamtpreis abgezogen, wenn die Tarife günstiger sind.

Top-Speed dank 5G SA

Der Tarif o2 Mobile M bietet bis zu 300 Mbit/s im Download, was für ordentlich Speed sorgt. Dazu kommen 30 GB Datenvolumen – und jedes Jahr werden es 5 GB mehr. Je länger ihr den Tarif nutzt, desto höher ist euer Datenvolumen am Ende. Da geht aber noch mehr:

Der Tarif erlaubt die Nutzung von 5G+ – auch bekannt als 5G Standalone (5G SA) oder "echtes 5G". Das bietet euch Vorteile wie mehr Geschwindigkeit, kürzere Latenzen und sogar längere Akkulaufzeiten.

(© 2025 Samsung ) Alle frei erhältlichen Farben des Galaxy S25 Ultra (ohne Samsung-Exclusives) (© 2025 Samsung ) Galaxy S25 Ultra mit Watch Ultra (© 2025 Samsung ) Über die KI Gemini könnt ihr das S25 Ultra komfortabler für bestimmte Fragen und Aktionen nutzen (© 2024 Samsung ) Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra

Lohnt sich das Galaxy S25 Ultra?

Das Galaxy S25 Ultra gilt als eines der besten Android-Handys 2025. In Sachen Kamera, Geschwindigkeit und Akkulaufzeit erwartet euch ein Top-Handy. Das punktet zudem mit großem Display und Eingabestift. Und dazu gibt's auch noch die Galaxy Watch Ultra gratis – Samsungs Antwort auf die Apple Watch Ultra.

Für rund 50 Euro im Monat bekommt ihr also viel geboten. Der Nachfolger Galaxy S26 Ultra wird zudem erst im Frühjahr 2026 erwartet. Wer jetzt zum S25 Ultra greift, hat also immer noch ein brandneues Modell in der Tasche.

Lohnt sich das o2-Netz?

"o2 hat ein schlechtes Netz"dürfte ein Satz sein, der noch in vielen Köpfen steckt. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennten o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht