Das superdünne Samsung Galaxy S25 Edge ist endlich offiziell. Ganz im Gegenteil zum schlanken Gehäuse hat sich aber der Preis positioniert. Hier kommt es nämlich richtig Dicke. Wir verraten euch, was das S25 Edge kostet – und wieso Samsung sich damit selbst sabotiert hat.

Zum Einstieg der erste Fakt: Das Samsung Galaxy S25 Edge ist teurer als das Galaxy S25 und Galaxy S25 Plus zum Marktstart. Tatsächlich fallen die Kosten sogar noch höher aus, als wir anfangs vermutet hatten. So viel Geld müsst ihr im Detail auf die Ladentheke legen:

Galaxy S25 Edge: Preis in der Übersicht

256 GB Speicher: 1249 Euro

512 GB Speicher: 1369 Euro

Immerhin: Vorbesteller können die 512-GB-Variante bis zum 29. Mai 2025 zum Preis der kleineren 256-GB-Version erwerben. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack, wenn wir uns einmal die S25-Reihe im Preisvergleich ansehen:

Für das Galaxy S25 Edge verlangt Samsung also ganze 100 Euro mehr als für das größentechnisch vergleichbare Galaxy S25 Plus. Was ihr dafür geboten bekommt? Im Kern eine ähnliche Ausstattung. Allerdings hat das S25 Edge noch einen Rahmen aus Titan. Dafür fehlt es dem schlanken Modell aber an einer dritten Kameralinse (auch wenn die 200-MP-Hauptlinse etwas Abhilfe schafft) und ganzen 1000 mAh Akku-Kapazität. Den größten Aufpreis zahlt ihr beim Edge also für das neue dünne Design (und das damit verbundene geringere Gewicht). Die technische Ausstattung rechtfertigt den Preis hingegen nicht wirklich.

Auf der anderen Seite ist das Samsung Galaxy S25 Edge nur rund 200 Euro vom Release-Preis des in jeder Hinsicht besseren (aber dickeren) Galaxy S25 Ultra entfernt. Das Flaggschiff der Reihe bietet eine deutlich flexiblere Kamera, mehr Akkulaufzeit und natürlich den Eingabestift S Pen.

Und hier kommt das größte Problem des Galaxy S25 Edge ins Spiel: Es ist viel zu spät erschienen. Hätte Samsung das dünne Handy direkt im Frühjahr in den Handel gebracht, wäre das obige Preisgefüge nicht ideal, aber immerhin noch logisch – denn wer ein noch besseres Handy wollte, hätte den Aufpreis für das S25 Ultra zahlen müssen.

So dünn sieht das S25 Edge von der Seite aus. Und das Design lässt sich Samsung gut bezahlen (© 2025 Samsung )

Samsung hat sich mit Release sabotiert

Nun ist die restliche S25-Reihe aber schon seit vielen Monaten im Handel erhältlich. Und wie es bei Android eben so ist, sind die Preise seitdem stark gesunken. Der Witz ist: Ihr bekommt ein Galaxy S25 Ultra schon teilweise für 1022 Euro (Beispiel: Cyberport) im Handel. Zudem gibt es derzeit viele lukrative Handyvertrag-Angebote zum S25 Ultra. Etwa von o2 mit der Galaxy Watch Ultra gratis.

Auf den Punkt gebracht: Damit ist das aktuelle Premium-Modell von Samsung günstiger zu haben als ein Galaxy S25 Edge, dessen einziger Vorteil im Direktvergleich das dünne Design ist. In jeder anderen Disziplin dürfte das Ultra mit seinem Edge-Kollegen den Boden aufwischen – zweimal.

Mit dem späten Release des Samsung Galaxy S25 Edge hat sich Samsung also selbst sabotiert. Käufer müssten schon extrem auf das dünne Gehäuse abfahren, um sich für das S25 Edge zu entscheiden – statt für das rund 200 Euro günstigere und insgesamt stärkere Galaxy S25 Ultra. Ein echter Kaufdämpfer für das frisch enthüllte Edge.

Mit dem Wissen sind wir jetzt gespannt, wie sich der Preis des S25 Edge in den kommenden Monaten entwickeln wird ...

Aktuelle Deals zum Galaxy S25 Ultra:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Galaxy Watch Ultra gratis

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50 GB+) ab 49,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1022 € Cyberport

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht