Aus dem Gerücht ist Realität geworden: Samsung hat sein bislang dünnstes Smartphone aller Zeiten offiziell gemacht: das Galaxy S25 Edge. Wer sich für das neue Design interessiert, muss aber tiefer in die Tasche greifen als beim Galaxy S25. Zudem gibt es einen vermutlich größeren Nachteil an dem neuen Handy.

Mit einer Dicke von lediglich 5,8 mm ist das Samsung Galaxy S25 Edge ganz besonders schlank. Zum Vergleich: Das ähnlich große Galaxy S25 Plus hat eine Dicke von 7,3 mm. Mit 163 Gramm ist das S25 Edge aber fast 30 Gramm leichter als das Plus-Modell. Obendrein bietet das Edge-Modell einen Titan-Rahmen. Den gab es in der S25-Reihe bis jetzt nur beim Ultra-Modell. Wer mit seinem Handy gerne ein Bad nimmt (oder einfach nur keine Lust auf Wasserschäden hat), wird sich zudem über die IP68 Zertifizierung freuen.

Das Dynamic AMOLED Display misst 6,7 Zoll in der Diagonale und löst mit 3120 x 1440 Pixel (QHD+) auf. 120 Hz sind ebenfalls an Bord. Geschützt wird der Bildschirm durch Gorilla Glass Ceramic 2. Zudem findet sich ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor direkt unter dem Screen. Weitere Neuerungen verstecken sich im schlanken Inneren des Galaxy S25 Edge.

Das superdünne Samsung-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Edge Dünner geht's fast nicht: Das Samsung Galaxy S25 Edge begeistert mit ultraflachem Design, bärenstarker Leistung, großem Top-Display und sehr guter 200-MP-Kamera. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Edge Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen)

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB)

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB ab 1249,00 € Amazon

Dualkamera statt Triple-Setup

Samsung setzt bei seinem schlanken Smartphone lediglich auf eine Dualkamera – womöglich der erste größere Kompromiss aufgrund der geringen Dicke. Die löst mit 200 MP (Weitwinkel) und 12 MP (Ultraweitwinkel) auf. Beide Linsen verfügen über einen Autofokus. Davon ab sind gewohnte Features wie der Nachtmodus ebenso an Bord wie Galaxy-AI-Funktionen – etwa der Audio-Radierer für Videos.

Das Ultraweitwinkel hat zusätzlich eine Makro-Funktion. Ihr könnt also auch besonders nah an Objekte heran und damit kleine Motive in Großaufnahme ablichten. Es ist allerdings schade, dass Samsung trotz des hohen Preises (siehe weiter unten) auf einen optischen Tele-Zoom verzichtet hat. Die 200-MP-Kamera dürfte das nur auf geringeren Zoomstufen via digitaler Vergrößerung kompensieren, bevor der Qualitätsverlust sichtbar wird. Zur Erinnerung: Selbst das günstigere Galaxy S25 verfügt über eine Triple-Kamera.

Für die Performance des Galaxy S25 Edge ist der Snapdragon 8 Elite zuständig. Hier gibt's keine großen Überraschungen. Schon die anderen Modelle der S25-Reihe setzen auf diesen Prozessor. Etwa auch das Galaxy S25 Ultra. Zudem könnt ihr euch auf 12 GB RAM freuen. An Speicherplatz stehen 256 GB zur Verfügung – als hätte Samsung unseren Artikel zum Thema "128 GB sind heutzutage zu wenig" gelesen. Alternativ ist das Handy auch mit 512 GB Speicher erhältlich.

Das Samsung Galaxy S25 Edge hat nur eine Dualkamera. (© 2025 Samsung )

Schwachpunkt Akku

Neben der Kamera erwartet euch mit dem Galay S25 Edge ein zweiter großer Kompromiss, der vermutlich noch schwerer wiegt. Die Akkulaufzeit beziffert Samsung mit "bis zu 24 Stunden Videowiedergabe". Ein Blick auf die harten Fakten zeigt: Lediglich 3900 mAh bringt die Batterie an Kapazität mit. Das sind ganze 1000 mAh weniger als beim vergleichbar großen (aber dickeren) Galaxy S25 Plus – bei dem Samsung übrigens von bis zu 30 Stunden Videowiedergabe spricht.

Es ist daher schon absehbar, dass die Akkulaufzeit des Galaxy S25 Edge unterhalb der anderen Modelle der S25-Reihe liegt. Wie stark sich das in der Praxis auswirkt, muss ich erst noch zeigen. Wir hoffen, dass ihr trotz des kleinen Akkus mit dem Handy mindestens über den Tag kommt.

Dünnes Handy, dicker Preis

Während Samsung das Galaxy S25 zu Release für 899 Euro ins Rennen schickte und das S25 Plus bei 1149 Euro startete, wird's beim dünnen neuen Ableger noch teurer. Das Galaxy S25 Edge ist ab einem Preis von 1249 Euro zu haben. Wer die 512 GB Speicherplatz möchte, zahlt 1369 Euro.

Konkret zahlt ihr also einen Aufpreis für das dünne Design, während Samsung bei der Kamera und Akku abgespeckt hat. Oder anders gesagt: Design schlägt Funktionalität. Ob das Galaxy S25 Edge damit zum großen Verkaufserfolg wird, bleibt abzuwarten.

Aus unserer Sicht ist das Handy (ebenso wie das kommende iPhone 17 Air) ohnehin nur ein Zwischenschritt für die nächste Evolutionsstufe der Smartphones.

DIE Alternative von Samsung: Das Galaxy S25 Ultra im Angebot

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Galaxy Watch Ultra gratis

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50 GB+) ab 49,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1022 € Cyberport

Speicher-Upgrade zum Start

Immerhin: Vorbesteller bekommen das Upgrade auf 512 GB derzeit kostenlos, was einer Ersparnis von 120 Euro entspricht. Die Aktion läuft noch bis zum 29. Mai 2025. Eine ähnliche Aktion hatte Samsung übrigens schon zum Start des Galaxy A56 und der anderen S25-Modelle ins Leben gerufen.

Erhältlich ist das Galaxy S25 Edge in den Farben Titan Silber, Titan Jetblack und Titan Icyblue. Ab sofort könnt ihr das dünne Handy vorbestellen. Für den Marktstart hat Samsung noch keinen konkreten Termin genannt. Wir gehen hier aber von Ende Mai aus – zum Auslauf der Vorbesteller-Aktion.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht