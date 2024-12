Mit dem iPhone 17 Air und dem Galaxy S25 Slim sollen uns 2025 Smartphones erwarten, die noch flacher als einige meiner Witze sind. Während ich die eigentliche Idee eines superdünnen Smartphones nicht sonderlich spannend finde, ist die wohl dahinterliegende Idee deutlich interessanter. Ich glaube, Air und Slim sind ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft.

Hand auf's Herz: Braucht die Welt endlich dünnere Smartphones? Ein aktuelles iPhone 16 Pro bringt eine Tiefe von gerade einmal 8,3 Millimeter mit. Das Galaxy S24 Ultra ist mit 8,6 Millimeter nur unwesentlich dicker. Große Beschwerden hierzu findet man im Netz (und unseren Tests) nicht. Wieso auch? Moderne Top-Handys liegen gut in der Hand. Wer braucht hier schon ein noch dünneres Modell?

Entsprechend gehe ich nicht davon aus, dass Galaxy S25 Slim und iPhone 17 Air große Verkaufserfolge einfahren. Letzteres soll eine Dicke unter 6 Millimeter vorweisen, zum Samsung-Modell sind noch keine Maße geleakt.

Besondere Features gibt es wohl nicht. Die Geräte sind unterm Strich einfach nur dünner. Klingt für euch eher langweilig? Für die Hersteller sind die beiden Handys vermutlich dennoch extrem wichtig.

Wieso dünnere Smartphones doch sinnvoll sind

Die nächste große Revolution hat eigentlich längst begonnen. Mit faltbaren Handys wie dem Galaxy Z Fold 6 gibt es bereits Modelle im Handel, die ein riesiges aufklappbares Display mitbringen. Große Verkaufsschlager sind diese Art Smartphones aber noch nicht. Sie sind zu teuer, haben stellenweise Kinderkrankheiten (Stichworte: "Haltbarkeit" sowie "Displayfalte") und ... sind dick.

Das Samsung Galaxy Z Fold 6 ist zusammengeklappt deutlich dicker als jedes normale aktuelle Smartphone. (© 2024 Samsung )

Zusammengeklappt bringt es das Z Fold 6 auf eine Tiefe von 12,1 Millimeter – deutlich mehr als ein reguläres Handy. Und das merkt man. Hier wäre ein schlankeres Gehäuse also durchaus ein großer Gewinn und ein wichtiger Schritt. Eben jener, den Galaxy S25 Slim und iPhone 17 Air anstoßen. Da ist es schon fast egal, ob sich die Geräte selbst gut verkaufen werden. Sie sind ein Meilenstein auf dem Weg zur nächsten Evolutionsstufe in der Handywelt. Und die sieht meiner Meinung nach so aus:

So sieht Zukunft aus: Der nächste Schritt für Smartphones

Insbesondere von einem faltbaren iPhone würde ich mir mehr Ästhetik und eine bessere Handhabung erwarten, als aktuelle Foldables bieten. Sprich: dass es sich (auch hinsichtlich der Dicke) wie ein reguläres iPhone anfühlt und aussieht – aber es lässt sich bei Bedarf auseinanderfalten, damit man einen noch größeren Screen nutzen kann. So stelle ich mir die Smartphone-Zukunft vor!

Zumindest stelle ich mir so die einzige logische Weiterentwicklung in der Handy-Welt vor. Denn an sich ist das klassische Smartphone auserzählt. Insbesondere bei Apple ändert sich optisch zwischen den Generationen kaum noch etwas. Erst größere Neuerungen wie Foldables für die breite Masse könnten hier neuen Schwung reinbringen. Dafür müssen die Hersteller, wie schon erwähnt, aber vor allem an Preis und Dicke arbeiten.

Schon 2026 soll das erste faltbare Apple-Gerät erscheinen. Unsere KI hat schon genaue Vorstellungen von der Optik des Modells. (© 2024 KI generiert )

So weit sind Samsung und Apple schon jetzt

Samsung ist offenbar schon auf einem guten Weg: Das Galaxy Z Fold 7 wird angeblich nur so dick wie ein Galaxy S24 Ultra sein. Damit wäre es gewaltige 3,5 Millimeter dünner als der Vorgänger. Wir sind gespannt, ob dem Hersteller dieser große Sprung schon jetzt gelingt.

Was Apple angeht, geht's mit dem eigenen Foldable wohl auch gut voran. 2026 soll die erste Generation erscheinen. Derzeit versuche das Unternehmen noch, die Bildfalte in der Mitte des faltbaren Screens zu reduzieren. Zur Dicke des Falt-iPhones fehlen hingegen noch sämtliche Infos. Wenn das iPhone 17 Air (voraussichtlich im September 2025) erscheint, bekommen wir aber sicher schon einen Vorgeschmack, wo die Reise hingeht.