Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge ein echtes Design-Statement abgeliefert. So schlank war noch kein Flaggschiff der Südkoreaner – und trotzdem steckt ordentlich Technik unter der schicken Hülle. Doch bei all der High-End-Ausstattung gibt es einen Punkt, der für lange Gesichter sorgt: der Akku.

Die Redaktion von SamMobile hat das Galaxy S25 Edge in verschiedenen Teilen der Welt getestet – darunter in Deutschland, den Niederlanden, Australien und Indien. Dabei zeigte sich: Nur eines der Testgeräte hielt bei normaler Nutzung bis zum Abend durch. In den meisten Fällen musste das Smartphone bereits am Nachmittag wieder ans Netzteil, um nicht im entscheidenden Moment schlappzumachen. Das widerspricht Samsungs Versprechen von "All-Day-Battery" deutlich – und fällt vor allem deshalb ins Gewicht, weil frühere Galaxy-Flaggschiffe in Sachen Akkulaufzeit meist überzeugen konnten.

Tipp: Beim Galaxy S25 Ultra ist die Akkulaufzeit top. Zum Angebot:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Galaxy Watch Ultra gratis

5,99 Euro Anzahlung & Versand Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (50 GB+) ab 49,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1022 € Cyberport

Akku schwächelt trotz Top-Ausstattung

Und das ist besonders schade, denn eigentlich bietet das Galaxy S25 Edge alles, was Technikfans sich wünschen: ein ultradünnes Gehäuse, einen schnellen Snapdragon 8 Elite Chip, ein Gehäuse aus Titan sowie besonders widerstandsfähiges Gorilla Glass Ceramic 2.

Laut SamMobile liegt die vermutete Ursache der schwachen Laufzeit aber gerade in der schlanken Bauweise. Zwar bleibt der Prozessor angenehm kühl – offenbar dank der clever konstruierten Kühlkammer – doch genau diese sorgt laut den Testern auch dafür, dass sich die Hitze auf den Akku überträgt. Das Ergebnis: erhöhte Temperaturen und ein schnellerer Energieverlust – selbst im Standby-Modus.

Kein Zoom, wenig Ausdauer – und trotzdem viel Potenzial

Ein Preis von 1249 Euro schraubt die Erwartungshaltung hoch. Umso bitterer ist es, wenn das Smartphone dann nicht mal einen ganzen Tag ohne Stromzufuhr auskommt. Gerade im Alltag kann das schnell zur Geduldsprobe werden. Zwar könnte sich die Akkuleistung durch die automatische Anpassung an das Nutzerverhalten noch verbessern – doch direkt nach dem Auspacken bleibt erstmal Ernüchterung.

Dabei hätte das Galaxy S25 Edge abseits des Akkus das Zeug zum Highlight: das schicke Design, die hochwertige Verarbeitung und eine starke Performance machen Eindruck. Und auch das Fehlen einer Zoom-Kamera lässt sich verkraften – wenn der Rest stimmt.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt: Vielleicht reicht Samsung noch ein Software-Update nach, um dem Akku auf die Sprünge zu helfen. Verdient hätte es das Gerät auf jeden Fall – denn aktuell hinterlässt es, so SamMobile, trotz vieler Stärken leider einen zwiespältigen Eindruck.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht