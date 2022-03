Galaxy S22 Ultra im Test: Wirklich nur für Samsung Ultras

Das Galaxy S22 Ultra ist Samsungs neues Vorzeigehandy und soll beweisen, was derzeit technisch alles geht. Dabei ist es selbstverständlich schick, schnell und macht hervorragende Bilder – doch reicht ein Stift im Gehäuse für den letzten Schliff zur Perfektion? Ist das Galaxy S22 Ultra schon jetzt die Smartphone-Königin 2022? Oder nur eine etwas kantigere große Schwester? Diese Fragen wollen wir im folgenden Test beantworten.

Design: Galaxy Note 10, bist du es?

Es ist immer schön, wenn das direkte Nachfolgemodell eines Smartphones nicht exakt wie der Vorgänger aussieht. Schließlich möchte ich für weit über 1.000 Euro das Gefühl haben, etwas Neues auszupacken. Das ist mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra (mit Vertrag) gelungen. Neben dem S21 Ultra hebt sich das S22 Ultra durchaus ein wenig ab: Es wirkt ein Stück größer, weil es kantiger und weniger abgerundet ist, doch die Maße sind nahezu identisch. Und: Das Edge-Design mit abgerundetem Display ist zurück. Dadurch empfinde ich es kompetenter und erwachsener, fast als hätte das Galaxy Note 10, dem es stark ähnelt, ein Coming-of-Age durchlebt.

Und genau das soll es auch symbolisieren, denn die eingestampfte Galaxy-Note-Reihe hat ihr wichtigstes Alleinstellungsmerkmal als Familienerbstück für die S-Reihe hinterlassen: den S-Pen. Er steckt ab sofort im Gehäuse des S22 Ultra – und zwar nur dort und in keinem anderen Samsung-Handy (mit Vertrag).

(© 2022 CURVED ) Das Galaxy S22 Ultra (rechts) neben dem S21 Ultra (links). (© 2022 CURVED ) Statt eines Kamerabuckels (S21 Ultra, links) gibt es jetzt einzeln hervorstehende Kameralinsen (S22 Ultra, rechts)

Das matte, unauffällige Schwarz des Test-Handys zieht nicht unbedingt neugierige Blicke auf sich. Die schiere Größe dieses eleganten, perfekt verarbeiteten Smartphones mit robustem Aluminiumrahmen, setzt aber durchaus ein Statement im Alltag. Und für das „Wow, was hast du denn da für eine Kamera drin?“, sorgt die Rückseite mit den fünf einzeln hervorstehenden Linsen der Kamera des Galaxy S22 Ultra. Genügend Schutz verspricht euch Corning Gorilla Glas Victus+, dass das Smartphone komplett ummantelt und die meisten Stürze ohne Brüche und Kratzer überstehen sollte.

Handhabung: Flutsch – und weg

So unbestritten edel Samsungs neues High-End-Handy auch aussieht – es rutscht im Alltag immer mal wieder aus der Hand, vom Bein oder vom Autositz. Dieses Smartphone ohne Hülle benutzen? Grob fahrlässig. Und so verstecke auch ich es schweren Herzens nach einem halben Tag in einem Case – nur zur Sicherheit. Und schon büßt es ein bisschen von seiner Exklusivität ein. Und das, obwohl der deutlich reduzierte Kamerabuckel dafür sorgt, dass es fast eben auf einer Fläche aufliegt. (Aber nur fast.)

Ob mit oder ohne Hülle: Dass ihr ein Samsung Galaxy S22 Ultra mit seinem 6,8 Zoll großen Display und Außenmaßen von 163,3 x 77,9 x 8,9 mm nicht mit einer Hand bedienen könnt, versteht sich von selbst. Geübte Nutzer können das 228 Gramm schwere Gerät zwar mit kippen, im oberen Bildschirmteil mühsam tippen und das Gerät dann wieder zurück balancieren – das grenzt aber eher an eine Zirkusnummer und sollte trotz des Schutzglases nicht über Fliesen oder Betonboden durchgeführt werden. (Und seien wir mal ehrlich: Niemand nutzt den Einhandmodus).

Der S-Pen: Das kleine Alleinstellungsmerkmal

Wenn ihr das Galaxy S22 Ultra sowieso mit beiden Händen nutzen müsst, könnt ihr auch gleich den S-Pen zu Hilfe nehmen: Er ist sicher im unteren linken Gehäuseteil versteckt und lässt sich relativ leicht herausnehmen. das er recht fest sitzt, ist kein Manko, denn so ist ein unbeabsichtigter Verlust fast ausgeschlossen. Um ihn nicht zu vergessen, könnt ihr euch in den Einstellungen aber auch warnen lassen, wenn ihr euch mit eurem Smartphone vom zugehörigen Stift entfernt.

Wie schon bei den Note-Modellen aktiviert sich die S-Pen-Oberfläche, sobald ihr den Stift herauszieht – auch, wenn das Handy gesperrt ist. Dann legt ihr auf dem Sperrbildschirm beispielsweise schnelle Notizen an, ohne euer Smartphone vorher zu entsperren. Das klingt zwar cool, ist im Alltag – wenn es wirklich schnell gehen soll – aber eher nicht praktikabel. Zumindest nicht, wenn ihr normalerweise Programme wie den Google Assistant nutzt, um euch an etwas Wichtiges zu erinnern.

Mit Letzterem ist zum Beispiel auch ausgeschlossen, dass ihr eure eigene Schrift nicht mehr entziffern könnt, denn wer schon auf Papier kaum mehr lesbar schreibt, schafft das auch nicht mit dem S-Pen. Darüber hinaus liegt die abgespeicherte Notiz in eurer Galerie und erinnert euch nicht von alleine daran, dass sie dort liegt. Heißt: Als Erinnerungsfunktion ist die S-Pen-Notiz nicht geeignet. Wenn ihr euch hingegen schnell ein paar Maße, Daten oder das richtige IKEA-Regal in der SB-Halle notieren wollt, eignet sie sich perfekt.

Die Schnellnotiz ist lange nicht das einzige Feature des S-Pen: Ihr könnt Wörter oder Sätze übersetzen lassen, Screenshots oder Bildausschnitte speichern und mit Notizen versehen. Ihr könnt Bilder oder Bildausschnitte in andere Bilder einfügen und bearbeiten – wer sich geschickt anstellt, stellt Gegenstände frei und fügt sie, fast wie in Photoshop, anderswo wieder ein. Das Galaxy S22 Ultra kann außerdem alles, was ihr mit dem S-Pen schreibt, in Text umwandeln. Solange es eure Schrift entziffern kann.

Und ihr könnt mit dem S-Pen malen und zeichnen. Er ersetzt zwar kein professionelles Grafik-Tablet, doch für eine ordentliche Basis reicht es allemal. Wer kein Zeichentalent besitzt, aber trotzdem etwas Kreatives machen will, nutzt die zahlreichen Ausmalbilder unter der S-Pen-Funktion "Malen" oder sucht im PlayStore nach weiteren Apps. Die eignet sich übrigens auch wunderbar für Kinder.

(© 2022 CURVED ) Notizen mit dem S-Pen – gute Idee, solange ihr eure Schrift auch entziffern könnt (© 2022 CURVED ) Der S-Pen hat viele praktische Funktionen, die sich öffnen, sobald ihr ihn herauszieht (© 2022 CURVED ) Mit der Option Malen vertreibt ihr euch etwa kreativ die Zeit

Der S-Pen ist ausschließlich im Galaxy S22 Ultra enthalten und wird von den Schwestermodellen Galaxy S22 (mit Vertrag) und Galaxy S22+ nicht unterstützt. Zwar gibt es Drittanbieter-Stifte, die ihr nutzen könnt – der original S-Pen von Samsung funktioniert hier aber nicht. Er wird ansonsten lediglich noch vom Galaxy S21 Ultra sowie vom Galaxy Z Fold 3 (mit Vertrag) unterstützt.

Übersicht technische Daten Display : 6,8 Zoll QHD+ AMOLED-Display, 3.088 x 1.440 Pixeln (500 ppi), 1 bis 120 Hertz

Chipsatz : Exynos 2200

Speicher : 8 GB RAM und 128 GB, 12 GB RAM und 256 GB/ 512 GB/1 TB

Software : Android 12, Benutzeroberfläche One UI 4.1

Vierfach-Kamera : 108 Megapixel (Weitwinkel, Blende f/1.8), 12 Megapixel (Ultraweitwinkel, Blende f/2.2), 10 Megapixel (Dreifach optischer Zoom, Blende f/2.4), 10 Megapixel (Zehnfach optischer Zoom, Blende f/4.9)

Frontkamera : 40 Megapixel (Weitwinkel, Blende f/2.2)

Akku : 5000 mAh, Schnellladen mit bis zu 45 Watt (Kabel) oder 15 Watt (induktiv), Reverse Wireless Charging

Anschlüsse : USB-C

Fingerabdrucksensor : Unter dem Display

S-Pen: Im Gehäuse integriert

Display: Strahlend hell

Das große AMOLED-Display des Galaxy S22 Ultra löst mit 3.088 x 1.440 Pixeln (500 ppi) in Quad-HD+ auf und unterstützt HDR (High Definition Range), heißt: Mehr Farben, mehr Farbintensität, Schwarz und Weiß heben sich deutlicher voneinander ab. Die Darstellung auf dem Samsung-Flaggschiff lässt keine Wünsche offen. Einige wenige Nutzer beklagen lediglich die mitunter etwas zu intensiven Farben. Uns sind die im Test aber nicht negativ aufgefallen.

Dazu kommt eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. So laufen auch anspruchsvolle Animationen flüssig. Damit euch die 120 Hz aber nicht zu viel Akku kosten, regelt die Software bei einfachen Darstellungen wie Texten auf bis zu 1 Hz herunter – das ist noch weiter als der Vorgänger es konnte.

Galaxy S22 Ultra (© 2022 )

Samsung optimiert aber noch weiter: Die maximale Helligkeit des Galaxy S22 Ultra geht nun bis auf 1750 nits hoch. In unserem Test zeigte sich das eindrucksvoll während einer von vielen Autofahrten mit zwei Kindern, YouTube-Videos zur Unterhaltung derselben und einfallender Sonne, die auf das Display schien. Während das S21 Ultra hier nicht immer gegen die Sonne anstrahlen konnte und die Mitfahrer auf dem Rücksitz oft in verzweifeltes Gejammer ausbrachen, konnte das S22 Ultra fast mühelos die Februar-Sonne überstrahlen.

Kleines Manko: Wer seine Bücher beispielsweise über eine Kindle-App auf dem Smartphone und am liebsten abends im Bett bei völliger Dunkelheit liest, dem ist selbst das dunkelste Dunkel mit aktivierter "Extra Dimmung" und "Augen-Komfort" auf dem S22 Ultra noch zu hell.

Akku: Für Power-Tage gedacht

Trotz des integrierten S-Pens ist der Akku des Galaxy S22 Ultra mit 5000 mAh mit der vorherigen Generation identisch. Die Unterschiede im Durchhaltevermögen sind höchstens marginal: Im Redaktionstest beendete das nagelneue Galaxy S22 Ultra einen durchgepowerten Tag mit viel Google Maps, Spotify, Video-Konferenzen, Recherche-Arbeit, Installationen und Updates, Instagram und Fotos schießen sowie einer Stunde Zocken am Abend mit 17 Prozent. Das (hier) 8 Monate alte Galaxy S21 Ultra schaffte einen ähnlichen Tag mit einer Restladung von 9 Prozent.

Im Zuge des S22-Ultra-Releases bewirbt Samsung zudem das neue 45-Watt-Ladegerät, das Nutzer als Extra etwa im Online-Shop bestellen können. Damit soll der große Akku im Gegensatz zum üblichen 25-Watt-Laden noch schneller wieder voll sein. Die gute Nachricht: Das Geld dafür müsst ihr nicht zwingend ausgeben. Mehrere Technik-Portale haben die Ladegeschwindigkeit mit verschiedenen Ladegeräten exakt gemessen und einen Unterschied von nur wenigen Minuten bis zur vollen Ladung festgestellt, so etwa GSMArena.

Solltet ihr noch kein Ladegerät besitzen (im Lieferumfang ist keines enthalten), lohnt sich ein Kauf eventuell – wenn ihr aber schon drei induktive Ladegeräte, 15 USB-C-Kabel und vier Netzteile zu Hause herumfliegen habt, spart euch das Geld und schont die Umwelt. Nutzt dafür lieber ein anderes wichtiges Feature des S22 Ultra – vor allem, wenn ihr vorhabt, es viele Jahre zu nutzen: Akku schonen. Diese Option aktiviert ihr in den Akku-Einstellungen eures Smartphones und sie verlängert das Leben eures Akkus, indem er nie mehr als bis zu 85 Prozent geladen wird.

Ein weiterer Tipp am Rande: Ladet euer Handy lieber nicht nachts auf, denn dann lädt es noch stundenlang weiter, auch wenn es schon bei 100 Prozent ist. Findet lieber einen Slot in eurem Alltag, der es euch erlaubt, euer Smartphone aufzuladen und anschließend wieder vom Kabel zu lösen.

Kamera: Fürs Nachtleben gebaut

Die Kamera-Ausstattung ist einer der markantesten Unterschiede zwischen dem S22 Ultra und seinen Schwestermodellen S22 und S22 Plus. Hier stellt sich das Ultra konkurrenzlos an die Spitze:

108-MP-Hauptkamera mit f/1,8-Blende,

10-MP-Teleobjektiv mit 10-fachem digitalen Zoom und f/4,9-Blende

10-MP-Teleobjektiv mit 3-fachem digitalen Zoom und f/2.4 Blende

12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit f/2,2-Blende

40-MP-Frontkamera mit f/2.2-Blende

Die Ausstattung liest sich identisch mit der des Vorgängermodells – das ist sie aber nur fast. Samsung hat einige Feinheiten optimiert, die neue Hauptkamera profitiert unter anderem von einer verbesserten Blende und Linse. So nimmt die Kamera mehr Licht auf. Samsung setzt darüber hinaus auf viel KI-Unterstützung, um Bilder zu optimieren – der bessere Prozessor ist dabei eine sinnvolle Hilfe.

(© 2022 CURVED ) Einmal blind im Dunkeln in den Himmel fotografiert – mit dem S21 Ultra. (© 2022 CURVED ) Nochmal blind in den Himmel fotografiert (S22 Ultra) – etwas verwackelt, was aber an uns lag, nicht am Handy. (© 2022 CURVED ) Was aussieht, wie 16:30 bei Sonnenuntergang... (hier S21 Ultra) (© 2022 CURVED ) ... ist tatsächlich 19:30 und ziemlich finster (hier S22 Ultra).

Der generelle Fokus des Herstellers liegt beim Galaxy S22 Ultra eindeutig auf besseren Fotos und Videos bei Dunkelheit. Und tatsächlich: Was das Smartphone in der Nacht einfängt, ist beachtlich. Wo das bloße Auge schon kaum noch etwas wahrnimmt, knippst das S22 Ultra detailreiche Bilder und holt Licht her, wo eigentlich keines ist. Das kann das S21 Ultra aber auch – und für den Laien sind die Unterschiede am Ende des Tages nur schwer auszumachen.

Hobby- und auch Profifotografen finden im S22 Ultra wie schon im Vorgänger ein tolles Gerät, um wahnsinnig gute Bilder zu machen. Bei guten Lichtverhältnissen zeigt das Ultra außerdem, was es mit seinem Zoom so anstellen kann. Auch die Ultraweitwinkelkamera macht Bilder zum Angeben. Makro-Fotos ersetzen mitunter eine Lupe, und mit etwas Übung schießt ihr Bilder, die sogar eingerahmt über dem Sofa etwas hermachen. Wer jedoch erwartet, mit den S22-Ultra-Bildern die des S21 Ultra im wahrsten Sinne des Wortes in den Schatten zu stellen, wird enttäuscht. Die Kamera ist also kein Grund, das S21 Ultra gegen das S22 Ultra zu tauschen.

(© 2022 CURVED ) Eindrucksvolle Zoom-Funktion: Ist es ein Vogel? (© 2022 CURVED ) Ist es ein Flugzeug? (© 2022 CURVED ) Ja, es ist ein Flugzeug!

Leistung: Abzüge in der B-Note

Aus einem Grund, den vermutlich nur Samsung genau kennt, bekommen wir hier in Europa einen anderen Prozessor mit dem S22 Ultra geliefert als ein Großteil der restlichen Welt. Während fast überall anders der Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz kommt, verbaut Samsung hier seinen eigenen 4-nm-Prozessor, den Exynos 2200. Darüber müssen wir erstmal nicht traurig sein, denn der hauseigene Octa-Core-Prozessor bietet mit 1x 2,8 GHz, 3x 2,5 GHz und 4x 1,8 GHz ordentlich Leistung und wird von 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher (je nach Variante) unterstützt. Dazu gibt es einem AMD-Grafikprozessor, der ein starkes Gaming-Erlebnis sicherstellt.

Je nachdem, wie ihr euer Smartphone im Alltag nutzt und was ihr darauf spielt, reicht das entweder vollkommen aus – oder ihr ärgert euch, dass ihr nicht das Maximum eurem Smartphone herausholen könnt. Denn: Einige Tests zeigen, dass der Exynos 2200 dem Snapdragon 8 Gen 1 in manchen Bereichen unterlegen ist. Und nicht nur bei utopischer Arbeitsauslastung, sondern beispielsweise bei gängigen Mobile Games wie "Genshin Impact".

Im Video soll das S22 Ultra das beliebte MMO mit den höchsten Grafikeinstellungen meistern. Von einem der besten Handys, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist, sollte ich das als Nutzer eigentlich erwarten können. Doch schnell zeigt sich: Die eingestellten 60 fps erreicht das Smartphone nicht – und in Kampfszenen mit viel Action auf dem Bildschirm krebst es sogar bei unter 20 fps herum. Wer flüssig spielen will, schraubt also schweren Herzens die Grafikeinstellungen herunter.

Wenn ihr im Alltag nur selten anspruchsvolle Spiele auf eurem Smartphone zockt, werdet ihr den Unterschied zum etwas besseren Prozessor aber nicht merken. Denn davon abgesehen kann der Exynos 2200 auch höchste Arbeitslast, etliche offene Apps und Hintergrundprogramme gut kompensieren.

Preis und Zubehör: Einsames Ultra

Widmen wir uns dem Galaxy-S22-Ultra-Preis: In der günstigsten Variante mit 128 GB kostet das Smartphone (Stand Februar 2022) 1.249 Euro. Mit 1 TB Speicher seid ihr aktuell bei 1.649 Euro. Sicher, die Preise fallen vermutlich relativ zügig ein wenig ab – doch kostenintensiv bleibt Samsungs High-End-Smartphone auf jeden Fall. Schade ist hier, dass ihr für den Preis weder USB-C-Kabel noch Netzteil oder gar eine Schutzfolie beigelegt bekommt. Okay, das S22 Ultra soll noch kratzfester als der Vorgänger sein, doch wer riskiert das schon? Also müsst ihr wohl auch noch die Kosten in den Schutz des neuen Smartphones einkalkulieren.

Und Achtung: Auch mit dem Galaxy S22 Ultra ist eure Entscheidung für den enthaltenen Speicher nach dem Kauf final: Einen micro-SD-Slot hat es nicht. Wer also sparen will und die kleinste Variante mit 128 GB Speicher kauft, muss gut mit seinen Daten haushalten (oder eine Cloud anbinden). Wer vor hat, den optimierten Nachtmodus mit ausgiebigem Fotografieren und Filmen auszuprobieren, braucht etwas mehr Platz.

Falls ihr euer S22 Ultra ohne Hülle nutzen wollt, spielen wohl auch die verfügbaren und mitunter exklusiven Farben eine Rolle: Samsungs neues Top-Smartphone bekommt ihr in Dunkelrot (Burgundy), Dunkelgrün (Green), Weiß (Phantom White) und Schwarz (Phantom Black) sowie online-exklusiv in Grau (Graphite), Hellblau (Sky Blue) oder Rot (Red).

Fazit: Bei Samsung nichts Neues

Wer aufmerksam mitgelesen hat, dem ist aufgefallen: So richtig viel Neues und Spektakuläres bietet das Galaxy S22 Ultra nicht. Der integrierte S-Pen ist das wichtigste Alleinstellungsmerkmal – wer ihn allerdings uninteressant findet, den erwartet im Galaxy S22 Ultra fast die gleiche Ausstattung wie im Galaxy S21 Ultra. Ein helleres Display, etwas bessere Performance, eine minimal erhöhte Akkuleistung und eine in Nuancen optimierte Kamera.

Trotzdem: Das Galaxy S22 Ultra ist eines der besten, hochwertigsten und elegantesten Smartphones auf dem Markt und das wird es auch garantiert noch eine Weile bleiben. Wer über eine Neuanschaffung nachdenkt, sollte gut abwägen: Das S21 Ultra ist derzeit günstiger zu haben – mit sehr ähnlicher Performance und Ausstattung. Das S22 Ultra verspricht dafür, auch noch in ein paar Jahren mithalten zu können (auch durch mindestens fünf Jahre Support und Updates seitens Samsung) und bietet dank des integrierten S-Pens viele nützliche und unterhaltsame Zusatz-Funktionen.