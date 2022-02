Samsung Galaxy S22 Preise: Das kosten die neuen Handys

Im Rahmen eines Galaxy-Unpacked-Events hat uns Samsung endlich seine Top-Smartphones für das Jahr 2022 präsentiert. Dabei erscheinen alle drei Modelle durchaus vielversprechend. Ob die Galaxy-S22-Reihe letztendlich überzeugen kann, hängt unter anderem vom Preis ab. Wir klären wie viel die neuen Handys kosten.

Lange haben wir spekuliert, am 9. Februar war es dann endlich soweit: Samsung präsentiert seine neueste Galaxy-S-Reihe. Mit dabei sind, wie schon in den Jahren zuvor, drei Modelle. Neben dem Standard-Modell, dem Galaxy S22, zeigte uns der südkoreanische Hersteller ein Galaxy S22+ und ein Galaxy S22 Ultra (hier mit Vertrag). Letzteres hebt sich in diesem Jahr besonders von seinen Schwestermodellen ab. So erinnert das Ultra-Modell eher an ein Gerät aus der mittlerweile von Samsung abgesägten Note-Reihe. Auch preislich gibt es einige Unterschiede zwischen den neuen Samsung-Handys (hier mit Vertrag).

Alle hier genannten Preise sind auf dem Stand Februar 2022.

Das Galaxy S22 und S22+ im Preis-Check

Den Anfang machen wir mit dem Galaxy S22 (hier mit Vertrag) und dem Galaxy S22+. Samsung bietet beide Modelle in jeweils zwei verschiedenen Speichervarianten an. Darüber hinaus könnt ihr zwischen acht Farben wählen, wobei vier davon nur im offiziellen Onlineshop von Samsung erhältlich sind. Speicher und Farben lassen sich dabei beliebig kombinieren, während nur der Speicher Auswirkungen auf den Preis hat. Die Auswahl ist also groß und bietet vor allem für Farbliebhaber viele Möglichkeiten.

Der verbaute Arbeitsspeicher des Galaxy S22 und S22+ beläuft sich in jedem Fall auf 8 GB. Eine Leistungssteigerung durch mehr RAM könnt ihr euch dementsprechend nicht erkaufen. Euer Augenmerk sollte daher darauf liegen, ob ihr mit "nur" 128 GB Datenspeicher auskommt. Der lässt sich nämlich nicht im Nachhinein erweitern. Bei Bedarf solltet ihr hier auf Nummer sicher gehen und zu der Option mit 256 GB Datenspeicher für jeweils 50 Euro mehr greifen.

Farben, Speicher und Preise: Galaxy S22 und S22+ Farben: Phantom White, Phantom Black, Green, Pink Gold

Farben (nur im Samsung-Shop): Graphite, Cream, Sky Blue, Violet

Speicher: 128 GB oder 256 GB Datenspeicher + 8 GB RAM

Preise Galaxy S22: 849 Euro oder 899 Euro

Preise Galaxy S22+: 1049 Euro oder 1099 Euro

Wie teuer ist das Galaxy S22 Ultra?

Weiter geht's mit Samsungs aktuellem Flaggschiff. Wie der Name bereits verrät, bietet das Ultra-Modell von allen drei Modellen die beste Ausstattung. Die hängt zu einem Teil auch von euren finanziellen Möglichkeiten ab, denn Samsung bietet das Galaxy S22 Ultra gleich in vier verschiedenen Speichervarianten an. Dazu kommen sieben mögliche Farben. Drei davon sind nur im Samsung-Shop zu bekommen.

Auch der Speicher des Galaxy S22 Ultra lässt sich im Nachhinein nicht per microSD-Karte oder ähnlichem erweitern. Greift ihr also auch bei eurem Smartphone gerne auf einen großen Datenspeicher zurück, solltet ihr euch die größeren Speicheroptionen genauer anschauen. Das kann sich auch in Bezug zum Arbeitsspeicher lohnen: Nur die kleinste Variante kommt mit 8 GB RAM. Die anderen drei haben 12 GB Arbeitsspeicher verbaut.

Farben, Speicher und Preise: Galaxy S22 Ultra Farben: Burgundy, Phantom Black, Phantom White, Green

Farben (nur im Samsung-Shop): Graphite, Sky Blue, Red

Speicher: 128 GB + 8 GB RAM oder 256 GB, 512 GB oder 1 TB + jeweils 12 GB RAM

Preise: 1249 Euro, 1349 Euro, 1449 Euro oder 1649 Euro

Im Vergleich zu seinen jeweiligen Vorgängern haben sich die Galaxy-S22-Preise zum Release also nicht großartig verändert. So startete zum Beispiel auch das Galaxy S21 im Frühjahr 2021 bei 849 Euro. Das Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sich unserer Meinung nach als durchaus fair einstufen. Ihr bekommt im jeweiligen Fall eins der derzeit besten Smartphones seiner Preisklasse.