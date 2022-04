Xiaomi bietet ein zum Teil überwältigend großes Angebot an Smartphones. Das kann verwirrend sein, bietet aber auch eine Chance: Für fast jeden Nutzer lässt sich ein passendes Modell finden. Wir zeigen euch aktuelle Xiaomi-Neuheiten und klären die Frage, welche Xiaomi-Handys 2022 noch rauskommen könnten.

Inhaltsverzeichnis

Ein Blick nach 2021: Diese Modelle sind noch im Handel

Wenn die Rede von den Xiaomi-Neuheiten 2022 ist, müssen wir dennoch einen kurzen Blick zurück auf das Jahr 2021 werfen. Denn im vergangenen Jahr hat der Hersteller (vor allem gegen Ende des Jahres) Modelle veröffentlicht, die immer noch im Handel erhältlich und somit aktuell sind – und das mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb gehören diese Modelle gleichzeitig zu den besten Xiaomi-Handys 2022.

Ein Beispiel ist das Xiaomi Redmi Note 10 Pro (zum Test). Das hat zwar schon einen Nachfolger bekommen, kann jedoch nach wie vor in vielen Punkten überzeugen. Dazu gehört das 6,67 Zoll große AMOLED-Display, das auf eine erhöhte Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz setzt. Zusätzlich könnt ihr euch bei diesem Modell auf eine 108-MP-Kamera, einen 5020 mAh starken Akku und einen Snapdragon-732G-Prozessor freuen. Das Gesamtpaket ist auch 2022 attraktiv. Vor allem bei dem günstigen Preis, der sich weiter drücken lässt, wenn ihr das Xiaomi Redmi Note 10 Pro mit Vertrag kauft.

Ein Modell aus dem Jahr 2021, das noch keinen offiziellen Nachfolger erhalten hat, ist das Xiaomi 11 Lite 5G NE. Das punktet ebenfalls mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis, ist jedoch etwas kleiner und deutlich leichter als das Redmi Note 10 Pro. Hinzu kommen ein performanter Snapdragon-778G-Prozessor, eine 64-MP-Kamera und Support für das 5G-Netz. Um letzteres nutzen zu können, braucht ihr einen passenden Tarif mit 5G-Option.

Für diejenigen unter euch, die lieber auf High-End-Hardware setzen, könnten das Xiaomi 11T und das 11T Pro interessant sein. Bei beiden Modellen bekommt ihr ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Während sich das 11T Pro mit einem Snapdragon-888-Prozessor vom Xiaomi 11T absetzt, überzeugen beide Xiaomi-Handys mit einer 108-MP-Kamera. Unser Test zum Xiaomi 11T Pro zeigt, dass die Kamera sich besonders gut für passionierte Smartphone-Filmer eignet. Die Videoqualitäten haben wir übrigens in der Praxis getestet und unseren (zweiten) Kurzfilm gedreht. Reinschauen lohnt sich.

Redmi Note 11 Pro 5G: Nachfolger des Fan-Lieblings

Das bereits erwähnte Redmi Note 10 Pro kann getrost als Dauerbrenner bezeichnet werden. Top-Features zu einem angenehmen Preis haben Xiaomi viele Verkäufe beschert. Das Redmi Note 11 Pro hat also die schwierige Aufgabe, in die Fußstapfen des Nutzer-Lieblings zu treten. Spoiler: Das klappt ausgezeichnet.

Das Redmi Note 11 Pro bringt im Vergleich zum Vorgänger einige Verbesserungen mit. Dazu gehört ein schnellerer Snapdragon-Prozessor, der gleichzeitig effizienter arbeitet und damit noch längere Akkulaufzeiten ermöglicht. Geht eurem Note 11 Pro der Saft aus, könnt ihr es per Kabel mit bis zu 67 Watt aufladen. Der wohl größte Vorteil gegenüber dem Note 10 Pro ist der 5G-Support. Mit dem Redmi Note 11 Pro surft ihr im schnellen 5G-Netz und seid auch für die Zukunft gut ausgestattet.

Technische Daten: Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Display : 6,67 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 120 Hz

: 6,67 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 120 Hz Chipsatz : Qualcomm Snapdragon 695 5G

: Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM : 6 GB, 8GB

: 6 GB, 8GB Speicherplatz : 64 GB, 128 GB

: 64 GB, 128 GB Triple-Kamera : 108 MP (Hauptlinse), 2 MP (Makro), 8 MP (Ultraweitwinkel)

: 108 MP (Hauptlinse), 2 MP (Makro), 8 MP (Ultraweitwinkel) Frontkamera : 16 MP (Weitwinkel)

: 16 MP (Weitwinkel) Akku : 5000 mAh, Fast Charging (67 Watt)

: 5000 mAh, Fast Charging (67 Watt) Betriebssystem : Android 11 mit MIUI 13

: Android 11 mit MIUI 13 Anschlüsse : USB-C und Kopfhöreranschluss

: USB-C und Kopfhöreranschluss Dual-SIM : vorhanden

: vorhanden Fingerabdrucksensor : seitlich verbaut

: seitlich verbaut Wireless Charging: nein

Xiaomi 12 5G: Erstaunlich kompaktes High-End-Modell

Die Flaggschiff-Modelle von Xiaomi kannten in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: immer größer. Das war sicherlich auch der Nachfrage geschuldet. Doch nun stellt sich der Eindruck ein, dass das Ende des "Größenwahns" erreicht ist. Neben Herstellern wie Samsung oder Apple schickt nun auch Xiaomi ein Modell aus seiner Flaggschiff-Reihe ins Rennen, das angenehm handlich wirkt. Das zeigt auch unser Test des Xiaomi 12.

Das AMOLED-Display des Xiaomi 12 misst 6,28 Zoll. Das sind immerhin 0,53 Zoll weniger als beim direkten Vorgänger, dem Xiaomi Mi 11. Hinzu gesellt sich der aktuell schnellste Smartphone-Prozessor aus dem Hause Qualcomm, der Snapdragon 8 Gen 1. In Verbindung mit 8 GB Arbeitsspeicher ist für exzellente Performance gesorgt (sofern das Handy durch aufwendige 3D-Games zu warm wird). Der 4500 mAh starke Akku versorgt das Xiaomi 12 mit ausreichend Energie für mindestens einen Tag (je nach Nutzung).

Technische Daten: Xiaomi 12 5G Display : 6,28 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 120 Hz

: 6,28 Zoll AMOLED (2400 x 1080 Pixel), 120 Hz Chipsatz : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 GB

: 8 GB Speicherplatz : 128 GB, 256 GB

: 128 GB, 256 GB Triple-Kamera : 50 MP (Hauptlinse), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro)

: 50 MP (Hauptlinse), 13 MP (Ultraweitwinkel), 5 MP (Makro) Frontkamera : 32 MP

: 32 MP Akku : 4500 mAh, Fast Charging (67 Watt)

: 4500 mAh, Fast Charging (67 Watt) Betriebssystem : Android 12 mit MIUI 13

: Android 12 mit MIUI 13 Anschlüsse : USB-C

: USB-C Dual-SIM : vorhanden

: vorhanden Fingerabdrucksensor : unter dem Display

: unter dem Display Wireless Charging: ja (50 Watt, Reverse Charging mit 10 Watt)

Xiaomi 12 Pro 5G: Pure Flaggschiff-Power

Das 12 Pro ist das derzeit mächtigste Smartphone aus dem Hause Xiaomi. Hier verbaut der chinesische Hersteller alles, was er zu bieten hat. Dazu gehört das 6,73 Zoll große AMOLED-Display. Neben der dynamischen Bildwiederholrate von 120 Hz punktet es mit einer sehr hohen Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln. Dabei erreicht es in der Spitze beeindruckende 1500 Nits, wodurch das Ablesen des Displays bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos möglich ist.

Ebenfalls überzeugend ist das Triple-Kamera-System, das aus drei 50-MP-Linsen besteht. Damit lassen sich schicke Fotos und Videos produzieren. Die Kamera des Xiaomi 12 Pro gehört zum Besten, was der Smartphone-Markt derzeit zu bieten hat. Auch im Pro-Modell ist der Snapdragon 8 Gen 1 verbaut, der hier allerdings von satten 12 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Der 4600 mAh starke Akku lässt sich per Kabel rasant mit bis zu 120 Watt aufladen. Mit dem Xiaomi 12 Pro bekommt ihr in allen Bereichen High-End-Technik.

Technische Daten: Xiaomi 12 Pro 5G Display : 6,73 Zoll AMOLED (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz (dynamisch)

: 6,73 Zoll AMOLED (3200 x 1440 Pixel), 120 Hz (dynamisch) Chipsatz : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 GB, 12 GB

: 8 GB, 12 GB Speicherplatz : 128 GB, 256 GB

: 128 GB, 256 GB Triple-Kamera : 50 MP (Hauptlinse), 50 MP (Ultraweitwinkel), 50 MP (Telefoto)

: 50 MP (Hauptlinse), 50 MP (Ultraweitwinkel), 50 MP (Telefoto) Frontkamera : 32 MP

: 32 MP Akku : 4600 mAh, Fast Charging (120 Watt)

: 4600 mAh, Fast Charging (120 Watt) Betriebssystem : Android 12 mit MIUI 13

: Android 12 mit MIUI 13 Anschlüsse : USB-C

: USB-C Dual-SIM : vorhanden

: vorhanden Fingerabdrucksensor : unter dem Display

: unter dem Display Wireless Charging: ja (50 Watt, Reverse Charging mit 10 Watt)

Redmi Note 11: Wie viel bekommt man für unter 200 Euro?

Dass Xiaomi gerne mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis heraussticht, dürftet ihr mittlerweile mitbekommen haben. Mit dem Redmi Note 11 schickt der chinesische Hersteller ein Smartphone ins Rennen, das zwar einen Einsteiger-Preis, aber keine Einsteiger-Hardware bietet. Die Kosten lassen sich sogar angenehm auf mehrere Monate verteilen, wenn ihr euch für ein Redmi Note 11 mit Vertrag entscheidet.

Das Highlight ist wohl das 6,43 Zoll große AMOLED-Display mit 90 Hertz und HDR-Support. Für unter 200 Euro eine solche Technik an den Start zu bringen, ist beeindruckend. Dazu kommt eine Vierfachkamera, mit der ihr durchaus ansehnliche Fotos schießen könnt. Mehr Infos liefert unser Test des Redmi Note 11. Auch der Snapdragon-680-Prozessor bietet für viele Nutzer ausreichend Power, und der 5000 mAh starke Akku verspricht Ausdauer für mindestens ein bis zwei Tage.

Technische Daten: Redmi Note 11 Display : 6,43 Zoll IPS (2400 x 1080 Pixel), 90 Hz

: 6,43 Zoll IPS (2400 x 1080 Pixel), 90 Hz Chipsatz : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 RAM : 4 GB, 6 GB

: 4 GB, 6 GB Speicherplatz : 64 GB, 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar

: 64 GB, 128 GB, via microSD-Karte erweiterbar Quad-Kamera : 50 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel) , 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor)

: 50 MP (Hauptlinse), 8 MP (Ultraweitwinkel) , 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor) Frontkamera : 13 MP

: 13 MP Akku : 5000 mAh, Fast Charging (33 Watt)

: 5000 mAh, Fast Charging (33 Watt) Betriebssystem : Android 11 mit MIUI 13

: Android 11 mit MIUI 13 Anschlüsse : USB-C, Kopfhöreranschluss

: USB-C, Kopfhöreranschluss Dual-SIM : vorhanden

: vorhanden Fingerabdrucksensor : seitlich verbaut

: seitlich verbaut Wireless Charging: nein

Weitere Xiaomi-Neuheiten: Diese Modelle erwarten wir

Xiaomi 12 Lite: Spar-Version des Topmodells

Unsere Zusammenfassung zeigt, dass Xiaomi im Jahre 2022 schon eine große Bandbreite von Smartphones im Angebot hat. So wie wir den Smartphone-Riesen kennen, ist es das aber noch nicht gewesen. Wir erwarten zum Beispiel noch den Nachfolger des Xiaomi 11 Lite 5G NE. Das dürfte wohl Xiaomi 12 Lite heißen und könnte wieder einmal mit toller Technik zu einem fairen Preis aufwarten. Da die übrigen Modelle der 12er-Reihe schon erschienen sind, müsst ihr auf das 12 Lite wahrscheinlich nicht mehr lange warten. Das Lite-Modell dürfte sich unter dem Xiaomi 12, aber oberhalb des Redmi Note 11 Pro eingliedern.

Xiaomi 12T und 12T Pro: Alternativen zum Topmodell

Etwas später im Jahr (Herbst) erwarten wir die neuen T-Modelle. Für wahrscheinlich halten wir ein Xiaomi 12T und 12T Pro. Die beiden Xiaomi-Handys (dann hier mit Vertrag) dürften, wie für die T-Modelle üblich, auf High-End-Hardware mit leichten Kompromissen setzen. Das drückt den Preis und lässt auch Nutzer mit eher geringem Budget an Flaggschiff-Hardware kommen.

Xiaomi 12 Ultra: Das nächste Kamera-Monster

Die Ultra-Handys von Xiaomi versprechen vor allem höchste Qualität bei der Kamera. Es ist das ultimative Flaggschiff für alle Nutzer, die gute Bilder knipsen wollen. Das zeigte auch unser Test des Xiaomi Mi 11 Ultra. Ein Xiaomi 12 Ultra ist uns der chinesische Hersteller aber noch schuldig. Gerüchten zufolge könnte uns das Handy im Sommer 2022 erwarten.