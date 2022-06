Xiaomi hat es endlich getan und die nächsten großen Top-Smartphones offiziell angekündigt. Neben einer von vielen Fans erwarteten Ultra-Version wird es zwei weitere Modelle geben. Die neuen Handys werden unter dem Serien-Namen "Xiaomi 12S" bereits nächste Woche vorgestellt.

Die Gerüchte um den Start eines Xiaomi 12 Ultra häuften sich in letzter Zeit und auch eine T-Version des Xiaomi 12 ist im Gespräch. Nun hat Xiaomi selbst das Zepter in die Hand genommen und ein Eventdatum für die nächsten High-End-Smartphones präsentiert: Am 4. Juli 2022 will der chinesische Hersteller mit dem Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro und Xiaomi 12S Ultra insgesamt drei S-Modelle in China vorstellen.

Xiaomi 12S, 12S Pro und 12S Ultra mit Leica-Kameras

Auf Weibo veröffentlichte Xiaomi jüngst ein Teaser-Bild für das nächste Woche anstehende Event. Auf dem Bild sehen wir gleich drei verschiedene Smartphones, die teilweise in Schatten gehüllt sind. Die Beschreibung gibt aber Aufschluss darüber, was uns am 4. Juli erwartet. Das Xiaomi 12S möchte das Unternehmen als kleines High-End-Flaggschiff etablieren. Das etwas größer wirkende Xiaomi 12 Pro soll dann Xiaomis neues Standard-Flaggschiff für das Jahr 2022 werden.

Mit dem Xiaomi 12S Ultra will man außerdem eine Variante anbieten, die noch mehr Leistung im Bereich Smartphone-Fotografie bereithalten soll. Interessant ist außerdem, dass alle Modelle der 12S-Serie in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurden. Zuvor kursierten Gerüchte, dass nur die nächste Ultra-Version von der Partnerschaft mit dem deutschen Kamerahersteller profitieren würde.

Der Teaser zur Xiaomi-12S-Serie lässt das Design nur erahnen (© 2022 Xiaomi (Weibo) )

Details zur Ausstattung der 12S-Smartphones verrät Xiaomi nicht. Das Bild lässt aber zumindest einige Vermutungen zu. So scheint Xiaomi erneut Leder oder lederartige Materialien für die Rückseite der Geräte anzubieten. Neben Schwarz und Weiß wird es auch eine olivgrüne Version mit goldgelbem Rahmen geben. Außerdem lässt sich erahnen, dass das Kameraelement der Ultra-Version rechteckig und deutlich größer als das der anderen Varianten wird.

Fragen zu den inneren Komponenten der Xiaomi-Handys (mit Vertrag hier) bleiben offen. Vorherige Gerüchte deuten darauf hin, dass alle Geräte mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ausgerüstet sind, einem der aktuell leistungsfähigsten Smartphone-Chips. Beim Ultra-Modell stehen außerdem eine Triple-Kamera, ein 6,7 Zoll großes, hochauflösendes AMOLED-Display (120 Hz), 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Datenspeicher im Raum.

Ankündigung für Deutschland noch ausstehend

Wie das Teaser-Bilder verdeutlicht, ist das Launch-Event am 4. Juli 2022 für den chinesischen Markt gedacht. Ein Termin für den globalen Markt ist aktuell nicht bekannt. Es ist also noch nicht sicher, ob die Geräte auch in Deutschland erhältlich sein werden. Oft kündigt Xiaomi die Geräte vorerst für den Heimatmarkt an und zieht dann mit einem weiteren Event wenige Monate später nach. Auch wenn die Ankündigung relativ wahrscheinlich ist, müsst ihr euch fürs Erste noch etwas gedulden.